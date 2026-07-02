Kielce Dziecko zostało w nagrzanym aucie, policjanci wybili szybę

Dziecko w nagrzanym samochodzie. Policjant wszedł przez okno Źródło wideo: KWP w Kielcach Źródło zdj. gł.: Świętokrzyska Policja

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"Liczyła się każda minuta" - tak świętokrzyska policja opisuje interwencję, którą na jednym z osiedli w Kielcach podjęli funkcjonariusze prewencji. Policjanci ruszyli w środę na ratunek dwuletniemu dziecku, uwięzionemu w zamkniętym samochodzie. Tego dnia w Kielcach temperatura przekraczała 35 stopni Celsjusza.

Dziecko w rozgrzanym aucie, policjanci wybili szybę

Służby zaalarmowała matka dziecka, która chwilę wcześniej odebrała swojego synka ze żłobka. Posadziła dwulatka w foteliku, zapięła pasami i zamknęła drzwi. Następnie obeszła samochód dookoła, by usiąść za kierownicą. Drzwi nie chciały się jednak otworzyć. Okazało się, że centralny zamek zablokował możliwość wejścia do środka, a kluczyk pozostał wewnątrz pojazdu, który zaczął się nagrzewać.

Kobieta próbowała najpierw samodzielnie otworzyć drzwi, co jednak się nie powiodło, dlatego zadzwoniła pod numer 112. Na miejsce skierowano patrol prewencji.

- Policjanci szybko ocenili sytuację: samochód z zablokowanym zamkiem, dziecko w środku, upał na zewnątrz. Z szybą w tylnych drzwiach skody funkcjonariusze poradzili sobie błyskawicznie. Drzwi niestety nadal nie dało się otworzyć, trzeba było dostać się do kluczyka leżącego na przednim siedzeniu. Jeden z policjantów bez wahania "zanurkował" do wnętrza i otworzył auto - poinformował w komunikacie podkom. Maciej Ślusarczyk z zespołu prasowego świętokrzyskiej policji.

Policjant wchodzi do auta Źródło zdjęcia: Świętokrzyska Policja

Opublikowali nagranie. Policja ostrzega

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery nasobne na mundurach funkcjonariuszy. Policja opublikowała nagranie. Widzimy na nim, że po wyciągnięciu dziecka z nagrzewającego się samochodu dwulatek trafił w ramiona mamy.

Na miejsce wezwano też zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy przebadali dziecko i nie stwierdzili u niego "żadnych niepokojących oznak" - podała policja.

- Zamknięty samochód pozostawiony na słońcu jest niczym piekarnik. Już w kilkanaście minut jego wnętrze potrafi rozgrzać się do 50 stopni. Ciemne elementy mogą osiągnąć nawet 80 stopni. To śmiertelnie niebezpieczne warunki - ostrzegł podkom. Maciej Ślusarczyk.

Jak reagować, kiedy dziecko jest pozostawione w zamkniętym samochodzie w upalny dzień?