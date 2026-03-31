Spłonęła piekarnia, policja namierzyła podpalacza

Pod koniec lutego na osiedlu Sikorskiego w Żorach doszło do pożaru przenośnej toalety. Ogień bardzo szybko przeniósł się na sąsiadującą piekarnię. Budynek i jego wyposażenie całkowicie spłonęły. Straty oszacowano na 80 tysięcy złotych.
Policjanci rozpoczęli poszukiwania osoby, która mogła mieć z tym związek. Dzięki analizie monitoringu oraz działaniom operacyjnym udało się wytypować sprawcę.
"Zatrzymanym okazał się 45-letni mieszkaniec osiedla Sikorskiego. Mężczyzna nie potrafił racjonalnie wyjaśnić swojego zachowania, jednak przyznał się do zarzucanych mu czynów" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
Policjanci przedstawili mu zarzuty dotyczące zniszczenia mienia. 45-latkowi grozi do pięciu lat więzienia.
