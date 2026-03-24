Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Trzy skrzywdzone dziewczynki na jednej wyciecze. Ksiądz usłyszał wyrok

Wyrok dla duchownego za przywłaszczenie dotacji na remont kościołów (zdjęcie ilustracyjne)
Co najmniej 50 osób skrzywdzonych w diecezji sosnowieckiej. Ustalenia komisji
Źródło: TVN24
Sosnowiecki sąd wymierzył karę 2,5 roku więzienia księdzu Grzegorzowi G. Do trzech przestępstw duchownego - w tym dwóch seksualnych - miało dojść na wyjeździe z dziećmi do Włoch. Wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura wstępnie zapowiedziała odwołanie.

Nieprawomocny wyrok zapadł we wtorek przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu. Ksiądz Ryszard G., oskarżony o trzy przestępstwa na szkodę trzech dziewczynek, w tym dwa o charakterze seksualnym, został skazany na karę dwóch i pół roku pozbawienia wolności.

Proces rozpoczął się w listopadzie 2025 roku. Z uwagi na charakter zarzutów toczył się z wyłączeniem jawności. Ks. G. to kolejny duchowny z diecezji sosnowieckiej, któremu prokuratura zarzuciła popełnienie tego typu czynów.

Prokuratura się odwoła. Wnioski "diametralnie różne" od wyroku

W nieprawomocnym wyroku sąd uznał ks. G. za winnego doprowadzenia jednej z pokrzywdzonych do poddania się tzw. innej czynności seksualnej, za co skazał go na dwa lata więzienia. W przypadku drugiej dziewczynki uznał, że duchowny zmuszał ją przemocą do określonego zachowania i wymierzył mu za to karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności. W przypadku trzeciej pokrzywdzonej sąd przypisał księdzu naruszenie jej nietykalności, skazując na trzy miesiące pozbawienia wolności (prokuratura oceniła to zachowanie jako wymuszanie czynności seksualnej). Łącząc wszystkie te kary skazał go na dwa i pół roku więzienia.

Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Proces księdza Ryszarda G., oskarżonego o pedofilię
Źródło: PAP/Jarek Praszkiewicz

Poza skazaniem na karę pozbawienia wolności sąd zakazał duchownemu kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich przez 10 lat, a także wykonywania pracy związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich bądź opieką nad nimi na okres 10 lat, a także przebywania w miejscach wychowania, edukacji czy wypoczynku małoletnich na taki sam czas. Duchowny ma również wypłacić pokrzywdzonym zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, w sumie 12 tys. zł.

Oskarżonego ani jego obrońcy nie było na ogłoszeniu wyroku. Ryszard G. niedawno decyzją sądu opuścił areszt, zastosowano wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze. Prokuratura złożyła zażalenie na tę decyzję, jednak sąd II instancji utrzymał wcześniejsze postanowienie w mocy.

- Najważniejsze jest to, że sąd potwierdził sprawstwo oskarżonego co do wszystkich zachowań, potwierdził, że były to zachowania niedozwolone i że doszło do tych czynów na szkodę osób małoletnich - powiedział dziennikarzom prokurator Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, odnosząc się do oceny niektórych z tych czynów przez sąd, która była inna niż stanowisko prokuratury.

Prokurator nie zdradził, jakiej kary domagała się prokuratura, powiedział jedynie, że jej wnioski były "diametralnie różne" od wyroku sądu, wstępnie zapowiedział apelację. - Sosnowiecka prokuratura stoi na stanowisku, że wszędzie tam, gdzie dochodzi do pokrzywdzenia dzieci, sankcje z tym związane powinny być możliwie najsurowsze, oczywiście z uwzględnieniem okoliczności danego przypadku - zaznaczył oskarżyciel.

Trzy zarzuty i groźba dożywocia

54-letni wówczas Ryszard G. został zatrzymany w kwietniu 2025 roku po zawiadomieniu złożonym przez delegata biskupa sosnowieckiego do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Początkowo kapłanowi zarzucono dwa przestępstwa z użyciem przemocy, z których pierwsze zakwalifikowano jako czyn o charakterze seksualnym, drugie zaś jako usiłowanie zmuszenia pokrzywdzonej do określonego zachowania. Na dalszym etapie śledztwa duchowny usłyszał kolejny zarzut na szkodę kolejnej małoletniej. W tym przypadku chodzi o przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Wszystkie zarzuty dotyczą zdarzeń z czerwca 2024 roku. Jak podaje prokuratura, dwie pokrzywdzone w chwili popełnienia przestępstw na ich szkodę miały poniżej 15 lat. Według informacji, które pojawiły się w mediach, do zarzucanych duchownemu przestępstw doszło we Włoszech, podczas organizowanego przez niego wyjazdu. Podczas śledztwa ks. G. nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów, składał wyjaśnienia. Z uwagi na charakter zarzutów i dobro pokrzywdzonych prokuratura nie ujawnia szczegółów tej sprawy.

Akt oskarżenia trafił do sądu we wrześniu 2025 roku. Jak informowali śledczy, badając wątek Ryszarda G., prokuratorzy oraz współpracujący z nimi policjanci z komendy wojewódzkiej w Katowicach zgromadzili obszerny materiał dowodowy. To m.in. zeznania świadków, informacje z placówek oświatowych, akta personalne oskarżonego, dokumenty oraz dane cyfrowe zabezpieczone w trakcie przeszukań zrealizowanych w sosnowieckiej kurii diecezjalnej oraz miejscu zamieszkania oskarżonego, a także opinie biegłych różnych specjalności.

Najsurowszy z czynów zarzucanych Ryszardowi G. zagrożony jest karą od 5 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Na poczet grożących mu kar oraz celem zadośćuczynienia pokrzywdzonym za doznaną krzywdę prokurator zabezpieczył mienie oskarżonego o łącznej wartości 75 tys. zł.

Kuria go zawiesiła

Jak po zatrzymaniu księdza G. informowała sosnowiecka kuria, duchowny na mocy decyzji biskupa sosnowieckiego został zawieszony w pełnieniu urzędu proboszcza, otrzymał zakaz publicznej posługi duszpasterskiej oraz nakaz przebywania we wskazanym miejscu. W myśl obowiązujących procedur strona kościelna przeprowadziła już własne dochodzenie w tej sprawie. Zostało ono zakończone, a jego akta przekazano do Stolicy Apostolskiej, która podejmie ostateczną decyzję dotyczącą zatrzymanego księdza – informowali przedstawiciele diecezji.

Ks. G. był czwartą osobą, która usłyszała zarzuty w toczącym się w Sosnowcu dużym śledztwie dotyczącym pedofilii w diecezji sosnowieckiej.

Według opublikowanej w lutym br. pierwszej części raportu komisji, która powstała w diecezji na potrzeby zbadania przestępstw przeciwko dzieciom, osoby reprezentujące instytucje kościelne w tej diecezji skrzywdziły co najmniej 50 dzieci. Komisja zidentyfikowała 29 osób, którym zarzucono tego typu czyny (część z nich nie potwierdziła się). 23 z nich to księża z diecezji sosnowieckiej, jeden ksiądz związany z tą diecezją, jeden zakonnik i cztery osoby świeckie – animator wspólnoty dla uczniów, organista, katecheta i kleryk seminarium, który formalnie nie jest osobą duchowną. W 19 przypadkach przestępstwa zarzucane księżom zostały potwierdzone lub są nadal badane.

Marta Cienkowska 24 0730 piasek

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Plewnia

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Rozbój w Józefowie
"Został zaatakowany kastetem i okradziony"
WARSZAWA
Pies był ciągnięty za motorowerem (zdjęcie ilustracyjne)
Ciągnął psa za motorowerem, zwierzę nie przeżyło
Olsztyn
imageTitle
UEFA wybrała sędziego na mecz z Albanią. Polskim drużynom szczęścia nie przynosił
EUROSPORT
Emilewicz o Małym ZUS plus: przedsiębiorca wybiera - niższe składki czy wyższa emerytura
Fiskus dzwoni, eksperci ostrzegają. "Są potem wykorzystywane przeciwko nim"
BIZNES
Nocna prohibicja, alkohol
Tu nie będzie nocnej prohibicji. "Nie ma wystarczających powodów"
Szczecin
Zderzenie samolotu z pojazdem lądowym na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku
"Zawaliłem sprawę". Piloci już rok temu alarmowali o zagrożeniach na tym lotnisku
Świat
Franciszek jest trzecim papieżem, który odwiedził rzymską synagogę
Obudzone antysemickie demony
Tomasz P. Terlikowski
Cieśnina Ormuz
Iran przepuścił dwa statki
BIZNES
imageTitle
Kapitalna Shiffrin zdecydowaną liderką na półmetku slalomu
EUROSPORT
Skutki burzy Therese na Wyspach Kanaryjskich
Burza nęka wyspy od wielu dni. "Utknęliśmy"
METEO
Potrącenie pieszego w rejonie stacji PKP Michalin
Pociąg potrącił człowieka na linii otwockiej. Utrudnienia
WARSZAWA
Poseł PiS Łukasz Mejza
Ciężka noga posła Mejzy. Zawrotna liczba punktów karnych
Lubuskie
Polowanie (zdjęcie ilustracyjne)
Myśliwy zastrzelił kolegę na polowaniu. Przyznał się
Trójmiasto
imageTitle
Królowa awantur znowu w akcji. Poszło o rzekome zaloty Francuza
EUROSPORT
Donald Trump
Zwrot na ropie. Dwa kraje bliżej dołączenia do Trumpa
BIZNES
Kim Jong Un
Kim Dzong Un o statusie potęgi nuklearnej i "najbardziej wrogim państwie"
Świat
Izraelskie służby pracują na miejscu irańskiego ataku rakietowego w dzielnicy mieszkalnej w Tel Awiwie
Iran zaatakował Izrael. Kilka fal pocisków
Świat
imageTitle
Dramat Odermatta. Wielka szansa przed Pinheiro Braathenem
EUROSPORT
Strażacy otrzymali zgłoszenie po godzinie 8
Tragiczny pożar domu. Nie żyje dwójka małych dzieci
Poznań
imageTitle
Worek 29 medali. Mistrz odchodzi drugi raz
Najnowsze
TSUE
TSUE zdecydował w sprawie polskich sędziów
Polska
Wypadek z udziałem motocyklisty na Południowej Obwodnicy Warszawy
W ciężarówce wystrzeliła opona, ranny motocyklista. Ogromne utrudnienia na trasie S2
WARSZAWA
Dwa pociągi znalazły się na jednym torze
Pociągi jechały na "czołówkę"
Poznań
Służby na miejscu katastrofy na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku
Piloci zginęli, stewardesa przeżyła. Ekspert zwrócił uwagę na ważny element
Świat
imageTitle
Drastyczne obrazki w NBA. Chciał zrobić wsad, wylądował na noszach
EUROSPORT
Warszawa, Polska, 1 kwietnia 2024 r. Piesi i rowerzyści na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Ludzie, tłum w słoneczny dzień
Bezrobocie w górę
BIZNES
Poszukiwany wąż zbożowy sam wrócił do mieszkania
Poszukiwany wąż sam wrócił do właściciela. Szczęśliwy finał akcji w Elblągu
Olsztyn
Mieszkańcy północnego O'ahu sprzątają po powodzi
Północ sprząta po powodzi, południe zostało zalane
METEO
Mette Frederiksen i Lars Loekke Rasmussen podczas przedwyborczej debaty, 23 marca 2026 r.
Myje zęby mydłem i może zdecydować o tym, kto będzie rządził Danią
Świat
53 min
Urbaniak w News Michalskiego
Urbaniak o Nawrockim i "utwardzonej ziemi". "Zatkało mnie"
News Michalskiego

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica