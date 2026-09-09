Katowice 14 lat więzienia dla księdza oskarżonego o pedofilię

Druzgocący raport na temat pedofilii w diecezji sosnowieckiej. Komisja zapowiada kolejne publikacje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Zgodnie z nieprawomocnym wyrokiem, ogłoszonym przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu Jacek K. ma także wypłacić zadośćuczynienia pokrzywdzonym, ma zakaz zbliżania się do nich i nawiązywania kontaktu. Sąd orzekł wobec niego dożywotni zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania wszelkiej działalności związanej z edukacją, leczeniem czy opieką nad dziećmi. Duchowny ma także przez 15 lat powstrzymywać się od przebywania w miejscach związanych z wychowaniem, edukacją i opieką nad małoletnimi.

Oskarżony, który w dalszym ciągu jest aresztowany, nie został doprowadzony na ogłoszenie wyroku, na sali rozpraw nie było też jego obrońcy.

Proces z uwagi na charakter zarzutów toczył się z wyłączeniem jawności. Z tego samego powodu dziennikarze musieli opuścić salę rozpraw na czas ustnego uzasadnienia orzeczenia.