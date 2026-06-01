Katowice Groził nożem w szpitalu. Pacjent zatrzymany Oprac. Svitlana Kucherenko |

W niedzielę po północy dyżurny raciborskiej policji otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który chodził po szpitalu z nożem, którym groził personelowi medycznemu.

Po przyjeździe do placówki policjanci zauważyli mężczyznę chodzącego po korytarzu z nożem w ręku. Pacjent po chwili został obezwładniony, a następnie zatrzymany.

Groził medykom nożem

"Okazało się, że 71-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego był pacjentem szpitala. Gdy personel medyczny zwrócił mu uwagę na jego niestosowne zachowanie, mężczyzna wyjął nóż i zaczął nim grozić lekarzom oraz pielęgniarkom pełniącym dyżur" - informuje śląska policja. 71-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut związany z kierowaniem gróźb wobec personelu medycznego. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

