Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Pijany latał samolotem. Zatrzymali go na lotnisku

Pilot miał ponad pół promila alkoholu w organizmie
Pijany pilot latał samolotem w Katowicach
Źródło: Śląska policja
Ponad pół promila alkoholu w organizmie miał 44-letni pilot, który latał lekkim samolotem nad Katowicami. Mężczyzna po wylądowaniu na lotnisku został zatrzymany.

Najpierw przygotowywał się do startu, potem wystartował, a po krótkim locie wylądował na lotnisku na Muchowcu. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało standardowo, jednak przelot lekkim samolotem nad Katowicami mógł zakończyć się tragedią. Powodem nie była usterka, a stan, w jakim znajdował się 44-letni pilot.

Szybowiec awaryjnie lądował na terenie stadniny. Pilot był pijany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szybowiec awaryjnie lądował na terenie stadniny. Pilot był pijany

Interweniowała drogówka

Świadkowie zauważyli, że mężczyzna zachowuje się dziwnie. Uznali, że może być pijany, dlatego zadzwonili po policję. Ich podejrzenia okazały się słuszne.

Pilot miał ponad pół promila alkoholu w organizmie
Pilot miał ponad pół promila alkoholu w organizmie
Źródło: Śląska policja

"Na miejscu zdarzenia pilnie pojawili się policjanci katowickiej drogówki. Badanie stanu trzeźwości potwierdziło przypuszczenia - 41-latek miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu" - poinformowała w komunikacie śląska policja.

Pilotowi grozi więzienie

Jak przekazał w rozmowie z tvn24.pl młodszy aspirant Dominik Michalik, oficer prasowy katowickiej policji, funkcjonariusze nie zatrzymali mężczyźnie licencji pilota. Takie uprawnienia wydaje w Polsce Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wysłaliśmy do ULC pytania w tej sprawie, czekamy na odpowiedź.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Silne turbulencje, wiele osób rannych. Tak wyglądał pokład

Silne turbulencje, wiele osób rannych. Tak wyglądał pokład

Świat
O włos od zderzenia samolotów. Ranne stewardesy

O włos od zderzenia samolotów. Ranne stewardesy

Świat

44-latek nie usłyszał jeszcze zarzutów, natomiast grożą mu poważne konsekwencje. Policja prowadzi w tej sprawie postępowanie "w związku z kierowaniem samolotem w ruchu powietrznym w stanie nietrzeźwości". Jak podają policjanci, mężczyźnie mogą grozić trzy lata więzienia.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: bp/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Śląska policja

Udostępnij:
TAGI:
KatowicesamolotyAlkoholwojewództwo śląskie
Czytaj także:
Donald Trump i Narendra Modi
Relacje w punkcie krytycznym. Czy wszystko już stracone?
BIZNES
chiny
Most nagle się zerwał, wszyscy turyści spadli. Co najmniej pięć ofiar śmiertelnych
Świat
Andrzej Duda i Karol Nawrocki pozują do wspólnego zdjęcia, sierpień 2025.
Nowy prezydent z nowym kontem na X. Co się stało z profilem Andrzeja Dudy?
Polska
Pożar Gifford w Kalifornii
Groźny pożar w Kalifornii. Tysiące hektarów lasów w ogniu
METEO
Patryk Masiak
"Wielki Bu" na zdjęciu z Karolem Nawrockim. "Mam nadzieję kumplu..."
Polska
Donald Trump i Władimir Putin w 2017 roku
Spotkanie Trump-Putin. Co wiadomo
Świat
Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
Miesiąc wakacji i ponad 700 wypadków na hulajnogach. Aż 422 z udziałem dzieci
WARSZAWA
Kontenerowiec, zdjęcie ilustracyjne
Kapitan kontenerowca pod wpływem alkoholu. Interweniowała Straż Graniczna
Trójmiasto
Zatrzymano mężczyzn w wieku od 33 do 43 lat
Skatowali i wywieźli, 36-latek nie przeżył. Zarzuty dla sześciu osób
Poznań
Lotnisko
Duże linie lotnicze ostrzegają pasażerów. Wyciekły dane klientów
BIZNES
imageTitle
Witają pierwszą siatkarkę w hidżabie. "Jest częścią mnie"
EUROSPORT
Saba cała i zdrowa wróciła do swojej właścicielki
Przyszli i ukradli psa
Rzeszów
25807092
Nawrocki powołał współpracowników. W grupie jedna kobieta
Polska
11-latek trafił do szpitala w ciężkim stanie (zdjęcie ilustracyjne)
Szpitale podpisały aneksy - dostaną pieniądze na podwyżki. Prezes NFZ komentuje
Zdrowie
Donald Tusk
Dziennikarz o włosach Tuska. Premier o "przepowiedni"
Polska
Konkret24. Karol Nawrocki prezydentem. Jakie ustawy do podpisu zostawił mu Duda
Karol Nawrocki prezydentem. Jakie ustawy do podpisu zostawił mu Duda
Jan Kunert, Zuzanna Karczewska
Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr.
USA wycofują się z tych szczepionek. "Znowu zostaniemy w tyle"
BIZNES
imageTitle
Piękne pożegnanie zmarłej mistrzyni
EUROSPORT
Ciała trzech noworodków w piwnicy domu
W piwnicy jego domu znaleźli ciała dzieci. Jest kolejny akt oskarżenia
Trójmiasto
Karol Nawrocki, Pułtusk
Tusk ma plan na Nawrockiego. Znamy szczegóły
Polska
tokio japonia - Hiroshi-Mori-Stock shutterstock_1713307342
W rok populacja zmniejszyła się o niemal milion. Alarmujące dane
Świat
imageTitle
Nikt nie potrafi pobić 30-letniego rekordu
EUROSPORT
Premier Donald Tusk na konferencji prasowej w Męcinie
Premier Tusk: złapałem się za głowę
BIZNES
imageTitle
Szybko, bardzo szybko. Gonimy kolarzy Tour de Pologne
EUROSPORT
Prognozowana temperatura w weekend w Izraelu
Największa fala upałów od blisko stu lat
METEO
lew morski shutterstock_1114527914
Lew morski zaatakował dziewczynkę. Zwierzęta przez zatrucie stały się agresywne
METEO
Policjanci ukarali kierowcę mandatem, odebrali dowód rejestracyjny i zakazali dalszej jazdy tą ciężarówką
Ciężarówka-rupieć na ulicach
Lubuskie
Zginął 72-latek
Przyjechał do ojca, jego łóżko płonęło. 72-latek nie żyje
Poznań
grafika
Kobieta zmarła po irygacji zatok. Jak bezpiecznie ją wykonać?
Zdrowie
MSN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, centrum Warszawy
Muzeum Sztuki Nowoczesnej z szansą na prestiżową nagrodę
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica