Kilkaset tomów akt, kilkadziesiąt osób skazanych. Finał procesu śląskiej mafii podatkowej

Według ustaleń śledczych grupa zajmująca się przestępstwami skarbowymi działała od 2012 do 2015 r. w całym kraju. Oszustwa były popełniane w związku z obrotem wyrobami stalowymi, cynkiem, ołowiem i tzw. chłodziwem – substancjami stosowanymi do chłodzenia powierzchni podczas obróbki materiałów.

Jak informował Miłosz Bystrzycki z zespołu prasowego Prokuratury Okręgowej w Katowicach, towary te sprowadzane były do Polski z zagranicy – głównie ze Słowacji, Czech i Litwy – bezpośrednio do ostatecznego odbiorcy, gdzie były rozładowywane i sortowane. Następnie zaimportowany w ten sposób towar był mieszany z innym towarem tego samego rodzaju i trafiał do dalszego obrotu – głównie za granicę, po czym był z powrotem ściągany do Polski. W ten sposób ten sam towar w różnych partiach krążył wielokrotnie między tymi samymi krajami. - Dokumentujące ten obrót faktury wystawiane były przez osoby zarządzające procederem na szereg podstawionych podmiotów umieszczonych pomiędzy zagranicznym dostawcą a polskim odbiorcą, które faktycznie w tym obrocie nie uczestniczyły. W związku z tak udokumentowanym obrotem to na firmach – słupach, a nie ostatecznym odbiorcy w kraju ciążył obowiązek odprowadzenia należności publicznoprawnych w postaci podatku VAT. Firmy te jednak nie wpłacały należnego podatku i po krótkim czasie znikały z rynku, by następnie zostać zastąpionymi przez kolejne podmioty – dodał prokurator Bystrzycki.