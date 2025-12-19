Przemycali migrantów, wprowadzali na rynek narkotyki. Kolejne zatrzymania

Svitlana

Podejrzanych zatrzymali śląscy policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców wspólnie z funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Działania służb przeprowadzone zostały podczas międzynarodowej operacji sygnowanej przez Europol - podały w piątek komenda wojewódzka w Katowicach i karpacka SG.

Ostatnie działania policji i straży granicznej nadzorowane przez śląski wydział Prokuratury Krajowej pozwoliły przedstawić czterem obywatelom Polski zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która uczyniła sobie stałe źródło dochodów z organizowania nielegalnego przekraczania granic przez cudzoziemców - poinformował aspirant sztabowy Adam Jachimczak z zespołu prasowego śląskiej policji.

Trzy osoby zatrzymano

Śląscy policjanci i strażnicy graniczni 9 grudnia zatrzymali troje mieszkańców Bytomia - dwie 31-letnie kobiety i 32-latka. Zarzuty w tej sprawie usłyszał także 27-latek odbywający obecnie karę więzienia za inne przestępstwa. Zatrzymani mają dozory policji i zakazy opuszczania kraju.

Przeprowadzona akcja była kolejną w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej działającej w kilku państwach europejskich. W jej skład wchodziły m.in. osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Poprzedziła ją wielomiesięczna praca PK oraz międzynarodowego zespołu śledczego (Joint Investigation Team). W jego skład wchodzą policjanci z KWP w Katowicach, funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz funkcjonariusze z Niemiec i Belgii.

Z ustaleń śledztwa wynika, że rozpracowana grupa przestępcza w latach 2023-2024 zajmowała się nie tylko organizowaniem nielegalnej migracji, ale też produkcją, przemytem i wprowadzaniem do obrotu narkotyków.

"Przeprowadzone na szeroką skalę działania operacyjno-śledcze, skoordynowana, międzynarodowa współpraca połączona z wymianą informacji pozwoliły w części na likwidację jednego z najpopularniejszych szlaków przerzutu migrantów z Afryki do Europy oraz wpłynęły na uszczelnienie granic zewnętrznych strefy Schengen" - zaznaczyła policja w komunikacie.

O rozbiciu grupy śląska policja informowała po raz pierwszy w maju. Zatrzymano wówczas osiem osób, a siedmiu kolejnych członków grupy w Belgii i w Niemczech ujęły tamtejsze służby. Jak wynika z ustaleń postępowania nadzorowanego przez śląski wydział PK, członkowie grupy, działając na skalę międzynarodową, wprowadzili do obrotu tony narkotyków i przerzucili za granicę nawet setki imigrantów. Gang czerpał zyski z organizowania transportów imigrantów szlakiem bałkańskim - od Serbii przez Chorwację, Austrię, Czechy i Polskę aż do Niemiec.

