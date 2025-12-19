Logo strona główna
Katowice

Przemycali migrantów, wprowadzali na rynek narkotyki. Kolejne zatrzymania

Kolejne zatrzymania w sprawie gangu przemycającego migrantów
Svitlana
Śląscy policjanci wspólnie ze strażą graniczną i Europolem zatrzymali kolejne osoby, które - według ustaleń śledztwa - wchodziły w skład międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnej migracji oraz handlem narkotykami. Zarzuty usłyszał też mężczyzna odbywający karę więzienia za inne przestępstwa.

Podejrzanych zatrzymali śląscy policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców wspólnie z funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Działania służb przeprowadzone zostały podczas międzynarodowej operacji sygnowanej przez Europol - podały w piątek komenda wojewódzka w Katowicach i karpacka SG.

Ostatnie działania policji i straży granicznej nadzorowane przez śląski wydział Prokuratury Krajowej pozwoliły przedstawić czterem obywatelom Polski zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która uczyniła sobie stałe źródło dochodów z organizowania nielegalnego przekraczania granic przez cudzoziemców - poinformował aspirant sztabowy Adam Jachimczak z zespołu prasowego śląskiej policji.

Kolejne zatrzymania w sprawie gangu przemycającego migrantów
Kolejne zatrzymania w sprawie gangu przemycającego migrantów
Źródło: Śląska policja

Trzy osoby zatrzymano

Śląscy policjanci i strażnicy graniczni 9 grudnia zatrzymali troje mieszkańców Bytomia - dwie 31-letnie kobiety i 32-latka. Zarzuty w tej sprawie usłyszał także 27-latek odbywający obecnie karę więzienia za inne przestępstwa. Zatrzymani mają dozory policji i zakazy opuszczania kraju.

Przeprowadzona akcja była kolejną w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej działającej w kilku państwach europejskich. W jej skład wchodziły m.in. osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Poprzedziła ją wielomiesięczna praca PK oraz międzynarodowego zespołu śledczego (Joint Investigation Team). W jego skład wchodzą policjanci z KWP w Katowicach, funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz funkcjonariusze z Niemiec i Belgii.

Międzynarodowa grupa przestępcza rozbita
Międzynarodowa grupa przestępcza rozbita
Źródło: Śląska policja

Z ustaleń śledztwa wynika, że rozpracowana grupa przestępcza w latach 2023-2024 zajmowała się nie tylko organizowaniem nielegalnej migracji, ale też produkcją, przemytem i wprowadzaniem do obrotu narkotyków.

Spada liczba migrantów na granicy. "To nie jest przypadek"

Spada liczba migrantów na granicy. "To nie jest przypadek"

Tomasz Mikulicz
Mieli przerzucać migrantów przez granicę. Przed sądem stanie 14 osób

Mieli przerzucać migrantów przez granicę. Przed sądem stanie 14 osób

Białystok

Międzynarodowa grupa przestępcza rozbita

"Przeprowadzone na szeroką skalę działania operacyjno-śledcze, skoordynowana, międzynarodowa współpraca połączona z wymianą informacji pozwoliły w części na likwidację jednego z najpopularniejszych szlaków przerzutu migrantów z Afryki do Europy oraz wpłynęły na uszczelnienie granic zewnętrznych strefy Schengen" - zaznaczyła policja w komunikacie.

Przemycali ludzi przez granicę
Przemycali ludzi przez granicę
Źródło: Śląska policja

O rozbiciu grupy śląska policja informowała po raz pierwszy w maju. Zatrzymano wówczas osiem osób, a siedmiu kolejnych członków grupy w Belgii i w Niemczech ujęły tamtejsze służby. Jak wynika z ustaleń postępowania nadzorowanego przez śląski wydział PK, członkowie grupy, działając na skalę międzynarodową, wprowadzili do obrotu tony narkotyków i przerzucili za granicę nawet setki imigrantów. Gang czerpał zyski z organizowania transportów imigrantów szlakiem bałkańskim - od Serbii przez Chorwację, Austrię, Czechy i Polskę aż do Niemiec.

Cios w gang. Wprowadzili na rynek tony narkotyków i przerzucili za granicę setki imigrantów
Cios w gang. Wprowadzili na rynek tony narkotyków i przerzucili za granicę setki imigrantów

Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Śląska policja

Bytomwojewództwo śląskiePrzemytPolicja
