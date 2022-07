Czy to dobry moment na proszenie się o podwyżkę?

Mamy czas drożyzny, wysokiej inflacji, wysokich rat kredytów i problemów finansowych dla wielu Polek i Polaków. Rodzi się pytanie: skoro nie ma na czym oszczędzać, to może czas poprosić o podwyżkę? W wywiadzie Michała Sznajdera dla TVN24 BiS dr Joanna Heidtman (psycholog, socjolog) mówiła, że każdy moment jest dobry, jeżeli są ku temu powody. – To jest moment dla wielu osób konieczny, a dla pracodawców oczywisty, ponieważ mówimy o procesach ekonomicznych i społecznych – dodała. Dr Wojciech Warski (przedsiębiorca, ekspert Team Europe) powiedział z kolei, że trzeba znaleźć porozumienie pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą – co jest możliwe. - Polskie prawo stawia przedsiębiorców stawiających pracowników na kontraktach długoterminowych w absolutnie przegranej pozycji. Oficjalne ogłaszanie inflacji powinno być powodem do możliwości waloryzacji kontraktów – ocenił. Dr Warski mówił także nie tylko o możliwości podwyżki dotychczasowej pensji, ale również o wyrównaniu pensji w oparciu o prognozy inflacji. Dr Konrad Maj (psycholog społeczny, SWPS) powiedział, że przygotowaniem do pozycji negocjacyjnej jest dobre zrozumienie inflacji, ale mogą nam pomóc także inne argumenty.