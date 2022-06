"Strach był przepotworny. W czasie selekcji byłam dwukrotnie odstawiona do krematorium"

Obóz był jedną wielką makabrą. To było coś nie do opisania. Ludzie krzyczeli, bali się. Wyciągali ręce do nieba i wołali: Boże, ty jesteś tam na górze i nie widzisz, co tu się dzieje, nikomu nie jesteś w stanie pomóc - mówi Bronisława "Niusia" Horowitz-Karakulska w rozmowie z Magdą Łucyan, reporterką "Faktów" TVN.

W TVN24 GO dostępny jest również czteroczęściowy dokument "Strażnicy pamięci". To niezwykła opowieść o poszukiwaniu tożsamości ofiar Holokaustu. Przy Muzeum Auschwitz-Birkenau działa jedna z najnowocześniejszych na świecie pracowni konserwatorskich. Tytułowi "Strażnicy pamięci" to konserwatorzy i archeolodzy, którzy odkrywają ślady zbrodni. Na podstawie pojedynczych przedmiotów odtwarzają tożsamość zamordowanych Żydów.

Obóz koncentracyjny Auschwitz został utworzony dla Polaków, którzy byli jego pierwszymi więźniami politycznymi. 14 czerwca 1940 roku skierowano do obozu pierwszy masowy transport. Od 1942 roku w wyniku włączenia KL Auschwitz do procesu masowej zagłady Żydów, liczba deportowanych zaczęła gwałtownie wzrastać. 27 stycznia 1945 roku oddziały Armii Czerwonej wyzwoliły Auschwitz. Szacuje się, że w Auschwitz-Birkenau życie straciło blisko 6 milionów osób, głównie Żydów. Jedną trzecią tej liczby, czyli około dwa miliony, stanowiły dzieci. Wyzwolenia doczekało około siedmiu tysięcy osób.

14 czerwca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, ustanowiony przez Sejm RP. Natomiast 27 stycznia - Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 roku.