"Te informacje o Trumpie są absolutnie szokujące". Ustalenia dziennikarza mogą zmienić wynik wyborów w USA

Donald Trump kilka razy potajemnie rozmawiał z Władimirem Putinem już po opuszczeniu Białego Domu, a w trakcie pandemii wysyłał do Rosji testy i szczepionki na COVID-19 – ujawnia amerykański dziennikarz Bob Woodward w swojej nowej książce pt. "Wojna". Jak te rewelacje wpłyną na ostatnie tygodnie kampanii wyborczej w USA? Między innymi o tym rozmawiają gospodarze podcastu "Korespondenci". Marcin Wrona podkreśla, że Woodward "chyba jako jedyny w Waszyngtonie, ma naprawdę dostęp do informacji, które nigdzie indziej nie miałyby prawa ujrzeć światła dziennego". - To ciekawe, jak zawsze się przekonujemy, że to, co słyszymy od polityków publicznie, a co mówią prywatnie, to dwa niepokrywające się światy - dodaje Bartosz Węglarczyk. Przytacza też fragmenty książki Woodwarda, z których wynika, "że Joe Biden w bardzo prawdziwych, ale niecenzuralnych słowach, wyrażał się o Putinie, a także o prezydencie Izraela Beniaminie Netanjahu. Wrona i Węglarczyk rozmawiają też o tym, dlaczego zarówno Donald Trump jak i Kamala Harris próbują się przedstawiać jako "kandydaci zmiany", skąd wzięła się nagła ofensywa medialna kandydatki demokratów, jaki wpływ na wynik wyborów może mieć huragan Milton i co wspólnego ze sobą mają zachowania w obliczu kryzysów klimatycznych prezydentów Joe Bidena i Andrzeja Dudy. Dowiemy się również, czym jest tzw. "październikowa niespodzianka", którą tradycyjnie na finisz kampanii szykują kandydaci na prezydenta USA.