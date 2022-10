Kolejny Polak na orbicie? "Bądźcie czujni"

Mija 10 lat Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej. - Wasz kraj ma długą historię, gdy mówimy o eksploracji kosmosu - mówił w rozmowie z dziennikarzem TVN24 BiS Hubertem Kijkiem dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Josef Aschbacher. Razem z ESA Polska bierze udział w kluczowych misjach kosmicznych, zwłaszcza tych dotyczących odkrywania wszechświata. - Do głowy przychodzą mi tutaj dwa projekty BepiColombo i Solar Orbiter - dodał. Pytany, kiedy możemy spodziewać się kolejnego Polaka na orbicie, odpowiedział, żeby "być czujnymi, na scenie pojawi się grupa astronautów, kurtyna zostanie podniesiona i wtedy okaże się, kto znalazł się w tym elitarnym gronie". Josef Aschbacher zwrócił uwagę, że niewiele osób zdaje sobie sprawę, że ESA jest mocno zaangażowana w program Artemis. - NASA potrzebuje ESA, żeby wrócić na Księżyc i zapewnić bezpieczeństwo astronautom w tej podróży. Mamy ogromną rolę do odegrania - tłumaczył. Podkreślił przy tym, że to efekt wielu lat inwestycji w europejski program przez kraje członkowskie, takie jak Polska.