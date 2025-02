"Dużo ludzi próbowało mi wmówić, że Polska nigdy nie wygra ze światowymi potęgami. To okazało się nieprawdą"

Polski teleskop poleci w stronę Księżyca. - Jeszcze nie znamy daty, ale mniej-więcej pod koniec roku, myślę, że to będzie końcówka jesieni, będziemy lecieć na Księżyc - powiedział w programie "Kijek w kosmosie" w TVN24 GO Jędrzej Kowalewski. Prezes firmy Scanway tłumaczył, że "instrument, który robimy, to urządzenie, które będzie specjalnie zaprojektowane do tego, żeby wykrywać skały związane z tytanem i żelazem - skały budulcowe dla późniejszej kolonii na powierzchni Księżyca". - Pamiętam, że na początku dużo ludzi próbowało mi wmówić, że Polska nie wygra nigdy ze światowymi potęgami, nie będzie miała produktów, które mogą konkurować - wspomniał. Jak podkreślił, "to się okazało nieprawdą". Oprócz tego w programie Hubert Kijek rozmawiał z młodymi polskimi artystami, których dzieła już lecą na srebrny glob.