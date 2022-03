Wkrótce po objęciu urzędu prezydenta Filipin, Rodrigo Duterte ogłosił kampanię antynarkotykową, w ramach której państwo zaczęło wypłacać po 5 tysięcy pesos za każdego zabitego narkomana i do 15 tysięcy pesos za każdego zabitego dilera. Z rąk policji, wskutek samosądów i porachunków, zginęło kilka tysięcy ludzi. Dokument "Nie damy się złamać" (ang. We Hold The Line) opowiada o wojnie narkotykowej, przemocy i korupcji politycznej, które jako narzędzia władzy wykorzystuje prezydent Rodrigo Duterte i jego otoczenie.

W szczególności dokument pokazuje pracę filipińskiej śledczej grupy medialnej Rappler i jej czołowej filipińskiej dziennikarki Marii Ressi – wyróżnionej przez magazyn TIME jako osoba roku 2018 za walkę z upadkiem demokracji oraz laureatki Pokojowej Nagrody Nobla w 2021 roku. Film "Nie damy się złamać" został nagrodzony podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Kopenhadze oraz zdobył nagrodę za "Doskonałość Artystyczną 2020" podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Moskwie.

Film zawiera drastyczne sceny i jest przeznaczony dla widzów powyżej 16 lat.