Deszczycia: jeżeli możemy się tą bronią posługiwać, to znaczy, że jesteśmy już blisko członkostwa w NATO

Musimy działać wszyscy razem, zjednoczoną koalicją aliantów, żeby nie dopuścić Rosji do odbudowania jej potęgi militarnej - mówił ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia w rozmowie z Janem Niedziałkiem w ramach wydarzenia TVN24 BiS na Impact'22. Podkreślił, że jeżeli nie chcemy ofiar w Polsce i innych krajach Europy, to musimy zapłacić każdą cenę, żeby do tego nie doprowadzić. Ambasador Ukrainy wymienił, że "tą ceną jest wojna, którą prowadzimy, broń, którą potrzebujemy i embargo na rosyjskie surowce". Dodał, że broń, którą dostaje Ukraina, w dużym stopniu jest bronią nowoczesną, na uzbrojeniu w państwach natowskich. - To znaczy, że jeżeli możemy się nią posługiwać, to jesteśmy już blisko członkostwa NATO - stwierdził Andrij Deszczycia.