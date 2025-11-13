Logo strona główna
Fakty

Ustawa o zakazie hodowli zwierząt futerkowych u prezydenta. Co o tej sprawie sądzą Polacy?

|
Zwierzęta futerkowe
Ustawa o zakazie hodowli zwierząt futerkowych u prezydenta. Co o tej sprawie sądzą Polacy?
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy - mawiał w kampanii Karol Nawrocki. Czy więc teraz prezydent będzie chciał uważnie wsłuchać się w głos suwerena i podpisać ustawę o zakazie hodowli zwierząt na futra? Według sondażu CBOS ponad 65 procent Polaków właśnie tego oczekuje, w tym większość jego wyborców. Ponadto ustawę poparli zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński.

ZOBACZ WIĘCEJ MATERIAŁÓW "FAKTÓW+" W TVN24+

Nawet 60 norek musi stracić życie - krótkie, pełne strachu i bólu - by można było uszyć jedno futro.

- Kręcą się po tych klatkach w kółko, czasami gryzą się, dokonują aktów kanibalizmu, więc zachowań, które wskazują na to, że te zwierzęta bardzo mocno cierpią psychicznie, jest bardzo dużo - opisuje Łukasz Musiał, członek "Veny - inicjatywy dla zwierząt".

- Jest to ból przeciążeń i urazów, a także infekcji i ciągłych chorób, jest to stan ciągłego lęku, który u ssaka drapieżnego działa przede wszystkim destrukcyjnie na układ nerwowy - mówi Kuba Letek, lekarz weterynarii, który ukazuje kulisy tego zawodu w projekcie "Weterynaria: instrukcja przetrwania". Norki to ssaki drapieżne, ich dieta obejmuje ryby, ptaki, małe ssaki, płazy, skorupiaki i owady.

Nie ma zgody społecznej na hodowlę takich zwierząt jak norki. Ponad 68 procent Polaków jest za zakazem hodowli zwierząt na futra, a prawie 66 procent - za tym, by prezydent pod takim zakazem złożył podpis, jak wynika z badania CBOS.

- Mówimy tutaj o milionach zwierząt, które co roku giną właściwie dla luksusu, bo nie z potrzeby jakiejkolwiek innej - podkreśla Anna Zielińska, wiceprezeska Fundacji "Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - VIVA!".

Tusk i Kaczyński głosowali "za". Prezes PiS "boleje, że nie cały klub" PiS to zrobił
Tusk i Kaczyński głosowali "za". Prezes PiS "boleje, że nie cały klub" PiS to zrobił

Polska

Przeciw ustawie byli Konfederacja i minister rolnictwa

Parlament przyjął ustawę ponad podziałami. Zdecydowanie przeciw byli tylko Konfederacja i szef resortu rolnictwa. - Ja głosowałem przeciwko temu zakazowi hodowli zwierząt, czy ograniczeniu hodowli zwierząt, bo jako minister rolnictwa uważam, że nie mogę być przeciwko hodowli żadnej - powiedział Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł PSL.

W potrzeby wsi minister się raczej nie wpisał, bo w badaniu CBOS ponad 65 procent mieszkańców wsi powiedziało fermom śmierci "nie".

Społeczność okolic Góreczek w Wielkopolsce właśnie napisała list, w którym błaga prezydenta, by pomógł im pozbyć się megafermy z ich sąsiedztwa.

- To są gigantyczne odory, plagowe ilości insektów i gryzoni, zanieczyszczenie gleby czy wody, czy w końcu ucieczki norek z ferm, które są gigantycznym zagrożeniem dla ekosystemów - wymienia Anna Iżyńska-Tymoniuk, menedżerka ds. komunikacji ze Stowarzyszenia "Otwarte klatki".

Zakaz hodowli na futra. Tak głosował Sejm

Zakaz hodowli na futra. Tak głosował Sejm

Polska
Psy w Senacie

Psy w Senacie

Ciekawostki

Decyzja należy do Karola Nawrockiego

Z badań CBOS wyłania się ważny dla prezydenta komunikat: wśród badanych, którzy są wyborcami Karola Nawrockiego, za zakazem hodowli na futra jest blisko 60 procent.

Jeśli prezydent ustawę podpisze, hodowle na futra znikną z naszego kraju w ciągu ośmiu lat. Wyższe odszkodowania dostaną od państwa te firmy, które wycofają się z produkcji najszybciej. Biznes też czuje potrzebę zmian.

- Od 2015 roku do dzisiaj tych ferm jest po prostu o połowę mniej - informuje Katarzyna Piekarska z Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Praw Zwierząt, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Prezydent ma czas na podpis do 3 grudnia.

- Prezes Kaczyński, a ogólnie sto osób z Prawa i Sprawiedliwości, poparło zakaz hodowli zwierząt na futra. To jest większość klubu Prawa i Sprawiedliwości, więc sygnał według mnie jest tutaj jasny - skomentowała posłanka KO Małgorzata Tracz.

Ponad 20 państw Unii Europejskiej już takie prawo ma.

pc

Oglądaj dłuższe "Fakty" w TVN24+

pc
Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Marzanna Zielińska
Marzanna Zielińska
