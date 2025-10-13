Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty

600 recept na tabletki "dzień po" w ciągu 2 tygodni. Sąd lekarski w Warszawie ukarał lekarza naganą

|
Doktor Jarosław Górnicki
600 recept na tabletki "dzień po" w ciągu 2 tygodni. Sąd lekarski w Warszawie ukarał lekarza naganą
Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN
Pediatra, który w ciągu 2 tygodni wypisał 600 recept na tabletki "dzień po", dostał naganę. Doktor Jarosław Górnicki tłumaczył, że w Polsce jest prawo, które upokarza kobiety. Sąd lekarski uznał, że jest winny nieudostępnienia informacji o pacjentkach.

40 lat w gabinecie i pierwszy raz w sądzie. - My kobiety, my pacjentki, potrzebujemy takiego lekarza - mówiła na rozprawie adwokat Kamila Ferenc, adwokatka, obrończyni dra Jarosława Górnickiego i wiceprezeska zarządu Fundacji Federa. Ostatecznie Okręgowy Sąd Lekarski w Warszawie uznał lekarza winnym.

Chociaż Jarosław Górnicki to pediatra, zaczęło się od tabletki "dzień po". - Tego procesu w ogóle by nie było, gdyby prawo upokarzające kobiety nie było wprowadzone. Dostęp do tabletki "dzień po" w całym cywilizowanym świecie jest bez recepty. To jest hańba, że to jest ciągle prawo - powiedział.

600 recept wystawionych w ciągu dwóch tygodni

Rząd PiS osiem lat temu wprowadził prawo, że tabletki koncepcji awaryjnej są wydawane na receptę. Obecnej władzy zmienić się go nie udało, więc jest jak było. Polki na antykoncepcję awaryjną muszą mieć receptę, choć w Europie się jej nie wymaga.

- Nie było na to mojej zgody, więc starałem się wszelkimi siłami pomóc kobietom zdobyć tę receptę - tłumaczył na rozprawie dr Górnicki.

Najpierw za złotówkę, teraz za 10 złotych. Recepty wystawia od lat. W pierwszych dwóch tygodniach tego roku, a więc po świętach i po sylwestrze, w czasie karnawału, Jarosław Górnicki wystawił kobietom ponad 600 recept na antykoncepcję awaryjną.

Ministerstwo Zdrowia uznało, że może chodzić o handel i zawiadomiło samorząd lekarski, który wezwał go do udostępnienia dokumentacji 15 pacjentek. Doktor Górnicki odmówił.

- Pacjentki mają prawo do zachowania anonimowości, dlatego że pogwałcono ich prawo dostępności do tabletki "dzień po" bez recepty. To jest przemocowe zachowanie naszego państwa - argumentował w trakcie rozprawy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowe studio Faktów i TVN24
"Fakty" TVN zyskują "plusa". Już w TVN24+
Polska
pigulka antykoncepcja shutterstock_1066696313
Nie tylko wazektomia. Szansa na pigułkę dla mężczyzn?
Anna Bielecka
Telefony
Pytają TikToka o aborcję. Dużo nieprawdziwych informacji
Zdrowie

Doktor Górnicki uznany winnym nieudostępnienia informacji

Zachowanie lekarza ocenił lekarski samorząd.

- Lekarz ma obowiązek udostępnienia takiej dokumentacji medycznej - mówił przed sądem Jarosław Łojek, zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej Izby Lekarskiej w Warszawie. - Informacje, które są zebrane w czasie tego postępowania, nie są nigdzie ujawniane - dodał.

Dlatego sąd lekarski skazał Jarosława Górnickiego na karę nagany oraz pokrycie blisko 3000 złotych kosztów sądowych, uznając to, co zrobił, za przewinienie zawodowe. - Nie antykoncepcji dotyczyła ta sprawa. Nie. Ta sprawa dotyczyła wyłącznie nieudostępnienia dokumentacji medycznej - mówiła sędzia.

Reprezentujący lekarza zespół Fundacji Federa od wyroku będzie się odwoływać.

- (Wyrok był podyktowany - red.) chęcią zdyscyplinowania go. Za to, że to on ośmielił się ocenić, która dokumentacja medyczna pacjentek może być udostępniona, która nie - powiedziała Kamila Ferenc.

Doktor Jarosław Górnicki zamierza wciąż robić dokładnie to samo. - Żadne kary na to nie wpłyną - zapewnił.

OGLĄDAJ: To jest pani sprawa
pc

To jest pani sprawa

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Udostępnij:
TAGI:
LekarzeAborcjaprawoZdrowiePrawa kobiet na świecieKobiety
Katarzyna Górniak
Katarzyna Górniak
Czytaj także:
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
"Rodzaj inauguracji nowej frakcji w PiS"
Polska
Tokio, Japonia
Liczba turystów w górę. Te państwa na czele
BIZNES
Sprzęt NASA spadł na pole
Widziała, jak z nieba spada coś dużego. Znalazła sprzęt z naklejkami NASA
METEO
imageTitle
Mają pół miliona mieszkańców, zagrają na mundialu
EUROSPORT
sarkozy
Sarkozy idzie do więzienia
Świat
Warszawa, lotnisko, samolot LOT-u
Samolot z Warszawy do Nowego Jorku lądował w Kopenhadze. Zmarła pasażerka
WARSZAWA
Życie wraca do miasta Gaza
Wojnę "wygrał" Trump, ale "to nie znaczy, że teraz będzie pokój na Bliskim Wschodzie"
Świat
Straż Graniczna na lotnisku
Ośmiu mężczyzn nie poleciało do Chorwacji. Z powodu zachowania na lotnisku
Katowice
Przemoc domowa
"Przestań płakać, nic się nie stało". Czemu to boli?
Fakty
Możliwe są przymrozki
Nocą możliwe są przymrozki
METEO
Na jednym kole wyprzedzał auta
Motocyklista na jednym kole wyprzedzał auta, nagranie trafiło do sieci
Trójmiasto
Odłowy w Kanale Piaseczyńskim
Odławiają "obce" gatunki, spuszczą wodę z kanału
WARSZAWA
Donald Trump i prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi podpisujący plan pokojowy dla Strefy Gazy
Przywódcy podpisali plan pokojowy. Trump: to zajęło trzy tysiące lat
RELACJA
Posiedzenie rządu (Rada Ministrów)
Rząd szykuje duże zmiany w sprawie zwolnień lekarskich
BIZNES
Ayman Odeh
Przerwał przemówienie Trumpa. "Zostałem wyrzucony za podniesienie najprostszego żądania"
Świat
imageTitle
Tadej Pogaczar pokonany przez amatora
EUROSPORT
Nowe studio Faktów i TVN24
"Fakty" TVN zyskują "plusa". Już w TVN24+
Polska
imageTitle
Kolejna zawodniczka oficjalnie w WTA Finals
Najnowsze
Szpital w Gdyni
Jeden oddział ratunkowy na ponad 200 tysięcy mieszkańców
Trójmiasto
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Trump zaprosił Zełenskiego. Prezydent Ukrainy o "wizji" w sprawie Tomahawków
Świat
Złote Serduszko nr 1 przekazane
Złote Serduszko było w kosmosie, teraz trafiło do właściciela
Polska
pap_20251013_0HU
Pierwsza taka decyzja w historii. Przejmują kontrolę nad chińskim producentem
BIZNES
Sandał wykonany z plecionych gałązek i traw, który znaleziono w dawnym gnieździe
Mieli badać dietę, znaleźli bardzo starego sandała
METEO
norwegia shutterstock_2614502975
Norweska wieś oferuje darmowe mieszkanie przez rok
Świat
Do tragicznego wypadku doszło w Cieszynie
86-letni rowerzysta zmarł w szpitalu
Katowice
tlum ulica shutterstock_565189495
Cena ostro w górę. "Zyskuje, kiedy ludzie się boją"
BIZNES
Utrudnienia na kolei po awarii na stacji Warszawa Powiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Pociąg potrącił dwóch mężczyzn, jeden nie żyje
Trójmiasto
Dawny tor kolarski na Kamionku
Orzeł pod ochroną. Do powrotu kolarzy daleka droga
Piotr Bakalarski
Granica Estonii i Rosji, zdjęcie poglądowe
Niezidentyfikowany oddział przy granicy. Estonia zamyka drogę i mówi o "wyraźnym zagrożeniu"
Świat
57-latek został tymczasowo aresztowany
Sygnał przyszedł z Ukrainy. Były już dyrektor ze szpitala z zarzutami
Kujawsko-Pomorskie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica