Naukowcy ustalili, jaki rodzaj aktywności fizycznej najlepiej wpływa na sprawność mózgu

Naukowcy z University College of London przez tydzień, 24 godziny na dobę, monitorowali aktywność prawie 4,5 tys. Brytyjczyków. Celem badania było sprawdzenie, w jaki sposób różne rodzaje aktywności przekładają się na ich krótkoterminową pamięć, umiejętności rozwiązywania problemów oraz ogólne zdolności poznawcze. Wyniki opublikowano w poniedziałek 23 stycznia w czasopiśmie Journal of Epidemiology&Community Health.

Kilka minut aktywności

W badaniu naukowcy przyjrzeli się trzem podstawowym typom aktywności fizycznej: intensywnej, umiarkowanej i lekkiej. Nie były więc badane efekty konkretnych podejmowanych aktywności, ale ich typów określanych stopniem intensywności. Za intensywną aktywność fizyczną uważa się np. bieganie, szybką jazdę na rowerze, pływanie, aerobik czy ciężkie prace w ogrodzie. Umiarkowana aktywność to z kolei dynamiczny chód, jazda na rowerze, szybki taniec czy lekkie prace w ogrodzie, takie jak grabienie liści.

Następnie badacze sprawdzili, w jaki sposób te trzy rodzaje aktywności wpływają - w porównaniu do siedzącego trybu życia - na sprawność mózgu, którą badano w formie testów. Okazało się, że osoby, które poświęcały na umiarkowane lub intensywne aktywności nawet bardzo małe ilości czasu - od 6 do 9 minut dziennie - odnotowały wyraźnie wyższe wyniki w sprawności umysłowej niż osoby, które czas ten spędzały w trybie siedzącym, przeznaczały go na sen albo na lekkie aktywności.