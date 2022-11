Jeśli zamieszkasz w tym miasteczku, możesz dostać 30 tysięcy euro na start

Władze miasteczka Presicce na południu Włoch planują dofinansowanie w wysokości 30 tys. euro dla osób, które kupią jedną z nieruchomości zbudowanych przed 1991 rokiem i tam zamieszkają. To tylko jeden z wabików, który ma przyciągnąć nowych mieszkańców do wyludniających się regionów.

Zachęcająca cena i "pudrowe plaże"

Alfredo Palese, miejscowy radny, przyznał, że w historycznym centrum miasta jest "wiele pustych domów", do których mogliby wprowadzić się nowi mieszkańcy: - Żal patrzeć, jak powoli pustoszeją nasze stare dzielnice pełne historii, wspaniałej architektury i sztuki - powiedział CNN. Palese zapewnił, że szczegóły nowej oferty są "finalizowane", a władze są gotowe, by uruchomić stosowne wnioski w nadchodzących tygodniach. Szczegółowe informacje pojawią się na stronie gminy .

Skąd gmina weźmie pieniądze na program

Gminę zamieszkuje ok. 9 tys. osób, ale tylko połowa z nich mieszka w jej starszej części. To właśnie na rewitalizacji zabytkowej dzielnicy miejscowym władzom zależy najbardziej. Zdaniem Falese ceny domów zaczynają się od 500 euro za metr kwadratowy, zatem ok. 25 tys. euro powinno wystarczyć na zakup 50-metrowego lokum do remontu. Ratusz już w przeszłości uruchomił inne programy mające zachęcić do osiedlenia się w regionie, w tym ulgi podatkowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej i premie dla rodzin z dziećmi.