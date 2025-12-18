Dziennik zaznaczył, że Wenezuela od dawna wykorzystuje ten sam sposób omijania amerykańskich sankcji na jej sektor naftowy, co Rosja i Iran, i używa do transportu surowca tzw. floty cieni.
70 procent eksportu ropy z Wenezueli
Ogłoszona w poniedziałek przez Trumpa "blokada" tankowców objętych sankcjami zagraża funkcjonowaniu tego czarnego rynku. Według amerykańskich władz przychody z tego źródła napełniają kieszenie samego przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro oraz podtrzymują zubożałą gospodarkę kraju.
Przedstawiciele amerykańskich władz zapowiedzieli, że wojsko będzie obierało za cel swoich działań tankowce objęte sankcjami USA.
- Takie tankowce odpowiadają za około 70 procent eksportu ropy z Wenezueli. W większości surowiec jest wysyłany do odbiorców w Azji, którzy płacą za niego w kryptowalutach - powiedział w środę na antenie wenezuelskiego radia ekonomista Asdrubal Oliveros. Jego wypowiedź przytoczył "WSJ".
Według szacunków eksperta utrata dostępu do tej sieci tankowców ograniczy przychody Wenezueli o około 8 mld dolarów rocznie.
"Kwarantanna" tankowców
Gazeta podkreśliła, że niektóre tankowce już zawróciły z kursu, by uniknąć flotylli amerykańskiej marynarki wojennej w regionie Karaibów.
W ubiegłym tygodniu amerykańskie siły przejęły jeden z tankowców u wybrzeży Wenezueli.
Na wodach wenezuelskich pozostaje około 75 tankowców, a połowa z nich znajduje się na amerykańskiej liście podmiotów łamiących sankcje.
Dziennik napisał, z powołaniem na amerykańskich urzędników, że zamiast użytego przez Trumpa słowa "blokada" bardziej trafne byłoby określenie "kwarantanna", gdyż tankowce nieobjęte sankcjami wciąż mają wolny dostęp do Wenezueli, a prawdziwa blokada jest - zgodnie z prawem międzynarodowym - uznawana za akt wojny.
Oskarżenia administracji Trumpa
USA oskarżają Maduro o to, że kieruje kartelem narkotykowym i od kilku tygodni dokonują uderzeń na łodzie, które - według służb - transportują narkotyki do USA.
Jednak to przychody z ropy są dużo ważniejsze dla Maduro, jego otoczenia i samego kraju - oceniają media. Sprzedaż ropy odpowiada za ponad 90 proc. przychodów eksportowych Wenezueli.
