Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Tankowce "na kwarantannie". Potężny cios w eksport

Okręt patrolowy marynarki wojennej widoczny z promenady nad jeziorem Maracaibo w Wenezueli
Siły USA ze śmigłowców przejęły tankowiec. Trump o "ważnym powodzie" 
Źródło: CNN
Objęte sankcjami tankowce, których blokadę ogłosił prezydent USA Donald Trump, odpowiadają za 70 procent eksportu surowca z Wenezueli - poinformował "Wall Street Journal".

Dziennik zaznaczył, że Wenezuela od dawna wykorzystuje ten sam sposób omijania amerykańskich sankcji na jej sektor naftowy, co Rosja i Iran, i używa do transportu surowca tzw. floty cieni.

70 procent eksportu ropy z Wenezueli

Ogłoszona w poniedziałek przez Trumpa "blokada" tankowców objętych sankcjami zagraża funkcjonowaniu tego czarnego rynku. Według amerykańskich władz przychody z tego źródła napełniają kieszenie samego przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro oraz podtrzymują zubożałą gospodarkę kraju.

Przedstawiciele amerykańskich władz zapowiedzieli, że wojsko będzie obierało za cel swoich działań tankowce objęte sankcjami USA.

- Takie tankowce odpowiadają za około 70 procent eksportu ropy z Wenezueli. W większości surowiec jest wysyłany do odbiorców w Azji, którzy płacą za niego w kryptowalutach - powiedział w środę na antenie wenezuelskiego radia ekonomista Asdrubal Oliveros. Jego wypowiedź przytoczył "WSJ".

Według szacunków eksperta utrata dostępu do tej sieci tankowców ograniczy przychody Wenezueli o około 8 mld dolarów rocznie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pilot myśliwca F/A-18E Super Hornet na pokładzie lotniskowca USS Gerald R. Ford (CVN 78)
USA gotowe do uderzenia? Takich sił nie zgromadzono od dekad
Maciej Michałek
Okręt podwodny A26 Blekinge (ilustracja wygenerowana komputerowo)
"Szwedzi mogli zaoferować najwięcej, bo mieli najgorszy okręt"
Maciej Michałek, Ewa Żebrowska
Arctic Shock 2024 to wspólne manewry żołnierzy USA i Norwegii
Walka mocarstw w Arktyce. "Jest absolutnie jasne, że to nasze terytorium"
Julia Zalewska-Biziuk

"Kwarantanna" tankowców

Gazeta podkreśliła, że niektóre tankowce już zawróciły z kursu, by uniknąć flotylli amerykańskiej marynarki wojennej w regionie Karaibów.

W ubiegłym tygodniu amerykańskie siły przejęły jeden z tankowców u wybrzeży Wenezueli.

Na wodach wenezuelskich pozostaje około 75 tankowców, a połowa z nich znajduje się na amerykańskiej liście podmiotów łamiących sankcje.

Dziennik napisał, z powołaniem na amerykańskich urzędników, że zamiast użytego przez Trumpa słowa "blokada" bardziej trafne byłoby określenie "kwarantanna", gdyż tankowce nieobjęte sankcjami wciąż mają wolny dostęp do Wenezueli, a prawdziwa blokada jest - zgodnie z prawem międzynarodowym - uznawana za akt wojny.

Oskarżenia administracji Trumpa

USA oskarżają Maduro o to, że kieruje kartelem narkotykowym i od kilku tygodni dokonują uderzeń na łodzie, które - według służb - transportują narkotyki do USA.

Jednak to przychody z ropy są dużo ważniejsze dla Maduro, jego otoczenia i samego kraju - oceniają media. Sprzedaż ropy odpowiada za ponad 90 proc. przychodów eksportowych Wenezueli.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wk/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Henry Chirinos

Udostępnij:
TAGI:
USAWenezuelaDonald TrumpCłaRopa naftowa
Zobacz także:
Facebook dożywotnio zawiesił konta twórcy narzędzia "Odobserwuj Wszystko"
Facebook zmienia zasady dla twórców. Linki tylko w abonamencie
Tech
Na zakup nieruchomości na kredyt potrzeba dziś znacznie więcej gotówki niż przed rokiem
Tak się zmienią ceny najmu w 2026 roku
Nieruchomości
Donald Trump
Komunikat spółki z imperium Trumpa. Akcje poszybowały
Tech
berno shutterstock_2603045963_1
Tu się żyje najlepiej. Ranking miast
Ze świata
Głazy w Bolonii
Zaskakujący widok na historycznym placu w Bolonii
TVN24
MIASTO-Shenzhen-shutterstock_1386118730
Strzeżone laboratorium, inżynierowie "w całkowitej izolacji". Tu się toczy zimna wojna
Tech
shutterstock_2654653079
Stopy procentowe w strefie euro. Jest nowa decyzja
Rynki
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Rewolucja w sprawie abonamentu rtv. "To scenariusz idealny"
Z kraju
Protest rolników w Brukseli
Protest rolników w Brukseli. Traktory i blokady wokół unijnych instytucji
Ze świata
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
Substytut kontaktu z człowiekiem. "Ludzie coraz częściej zwracają się ku AI"
Tech
shutterstock_2361673487
Rok megatransakcji. Blisko rekordu, mimo turbulencji
Dla firm
shutterstock_1796497237
"Podatek od antykoncepcji" od stycznia. "Posuwają się do skrajności"
Ze świata
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Oferty widma. Rekrutacje na stanowiska, których nie ma
Ze świata
Laptop, komputer, handel, zakupy
Przerwa w realizacji przelewów. Warto zaplanować płatności
Pieniądze
Moskwa. Plac Czerwony
Miliardy na szali. Europa pod presją rosyjskiego odwetu
Ze świata
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Ceny w dół, ale rachunki w górę
Pieniądze
pracownik praca fabryka shutterstock_2604349525
Zaskakujące dane z polskiego przemysłu
Z kraju
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy
Pieniądze
ropa naftowa baryłka paliwo
Ceny ropy w górę po działaniach USA
Rynki
Kryptowaluty
Kryptowaluty w politycznym klinczu. Sejm wrócił do zawetowanej ustawy
Prawo
shutterstock_2200098859
Samochód jak szpieg? Te auta budzą obawy służb
Moto
pap_20240905_2WR (1)
Prezydent naciska na Brukselę w sprawie Mercosur: albo teraz, albo w ogóle
Ze świata
"Zakazać używania telefonów jest najłatwiej, nauczyć korzystać mądrze – to jest wyzwanie"
Chatboty AI a zdrowie psychiczne młodych. Co mówią dane
Tech
santander-shutterstock_2283626043
Duży bank idzie pod młotek. Jest zielone światło KNF
Rynki
sejm
Nowa szansa dla ustawy o kryptoaktywach. Sejm wysyła projekt do komisji
Z kraju
energa - alexgo photography shutterstock_2069389325
KNF reaguje na podejrzane transakcje akcjami Energi
Najnowsze
Piotr Gliński w prokuraturze
Gliński: po co nam pociągi jeżdżące 350 kilometrów na godzinę? "Ludzie się będą bali"
Z kraju
shutterstock_1655525596
Kryptowaluty po mocnych spadkach. Inwestorzy studzą emocje
Najnowsze
Europoseł Grzegorz Braun podczas debaty "Nie tylko o komorach gazowych! Wszystko, co chcielibyście wiedzieć, a o co boicie się zapytać", Kielce, 11 października 2025
Odcięcie Unii od rosyjskiego gazu. Europosłowie za, wśród przeciwników Braun
Ze świata
shutterstock_1781241830
Znalazła swój życiorys zmyślony przez AI. "Każdy może mieć wygenerowaną stronę na swój temat"
Maja Piotrowska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica