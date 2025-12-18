Siły USA ze śmigłowców przejęły tankowiec. Trump o "ważnym powodzie" Źródło: CNN

Dziennik zaznaczył, że Wenezuela od dawna wykorzystuje ten sam sposób omijania amerykańskich sankcji na jej sektor naftowy, co Rosja i Iran, i używa do transportu surowca tzw. floty cieni.

70 procent eksportu ropy z Wenezueli

Ogłoszona w poniedziałek przez Trumpa "blokada" tankowców objętych sankcjami zagraża funkcjonowaniu tego czarnego rynku. Według amerykańskich władz przychody z tego źródła napełniają kieszenie samego przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro oraz podtrzymują zubożałą gospodarkę kraju.

Przedstawiciele amerykańskich władz zapowiedzieli, że wojsko będzie obierało za cel swoich działań tankowce objęte sankcjami USA.

- Takie tankowce odpowiadają za około 70 procent eksportu ropy z Wenezueli. W większości surowiec jest wysyłany do odbiorców w Azji, którzy płacą za niego w kryptowalutach - powiedział w środę na antenie wenezuelskiego radia ekonomista Asdrubal Oliveros. Jego wypowiedź przytoczył "WSJ".

Według szacunków eksperta utrata dostępu do tej sieci tankowców ograniczy przychody Wenezueli o około 8 mld dolarów rocznie.

"Kwarantanna" tankowców

Gazeta podkreśliła, że niektóre tankowce już zawróciły z kursu, by uniknąć flotylli amerykańskiej marynarki wojennej w regionie Karaibów.

W ubiegłym tygodniu amerykańskie siły przejęły jeden z tankowców u wybrzeży Wenezueli.

Na wodach wenezuelskich pozostaje około 75 tankowców, a połowa z nich znajduje się na amerykańskiej liście podmiotów łamiących sankcje.

Dziennik napisał, z powołaniem na amerykańskich urzędników, że zamiast użytego przez Trumpa słowa "blokada" bardziej trafne byłoby określenie "kwarantanna", gdyż tankowce nieobjęte sankcjami wciąż mają wolny dostęp do Wenezueli, a prawdziwa blokada jest - zgodnie z prawem międzynarodowym - uznawana za akt wojny.

Oskarżenia administracji Trumpa

USA oskarżają Maduro o to, że kieruje kartelem narkotykowym i od kilku tygodni dokonują uderzeń na łodzie, które - według służb - transportują narkotyki do USA.

Jednak to przychody z ropy są dużo ważniejsze dla Maduro, jego otoczenia i samego kraju - oceniają media. Sprzedaż ropy odpowiada za ponad 90 proc. przychodów eksportowych Wenezueli.

