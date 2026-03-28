Ukraina zawarła umowę z dwoma krajami

Ukraina powstrzymała największą próbę przełamania frontu Źródło: Facebook/Trzeci Korpus Armijny Ukrainy

Katarskie ministerstwo obrony poinformowało, że Doha i Kijów podpisały umowę o współpracy, która obejmuje wymianę doświadczeń w zwalczaniu rakiet oraz systemów bezzałogowych.

Wcześniej w sobotę Zełenski odwiedził ZEA i spotkał się z prezydentem szejkiem Muhammadem ibn Zajidem Al Nahajjanem. Obaj przywódcy zgodzili się na współpracę swych krajów w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. "Nasze zespoły sfinalizują szczegóły" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram, odnosząc się do rozmów w ZEA.

Zełenski: ważne jest wykorzystanie możliwości

Prezydent zaznaczył, że Ukraina jest otwarta na współpracę, która w perspektywie strategicznej "wzmocni nasze narody i ochronę życia w naszych państwach".

"Właśnie dlatego ważne jest wykorzystanie możliwości obu krajów w celu wzmocnienia obrony, w tym poprzez inwestycje, wspólną produkcję i odpowiednią modernizację systemów obronnych infrastruktury krytycznej" - czytamy w komunikacie służby prasowej prezydenta Ukrainy.

Przywódcy rozmawiali o sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich i całego regionu, a także o atakach ze strony Iranu oraz o blokadzie cieśniny Ormuz oraz wpływie tego na światowy rynek ropy naftowej.

Dowiedz się więcej: Zaskakująca skala zniszczeń. Naprawa potrwa lata

Porozumienie Ukrainy z Katarem

Po ZEA prezydent Ukrainy odwiedził Katar. Zełenski i emir Kataru Tamim bin Hamad Al Thani uzgodnili partnerstwo w sferze obronności na co najmniej 10 lat. Podpisano odpowiednią umowę na szczeblu szefów sztabów generalnych.

"Omówiliśmy kwestię zapewnienia lepszej ochrony życia w naszych krajach i uzgodniliśmy wzajemnie korzystne partnerstwo w dziedzinie obronności na co najmniej 10 lat. Po zakończeniu spotkania szefowie naszych sztabów generalnych podpisali odpowiednią umowę, która przewiduje wspólne projekty w przemyśle obronnym, tworzenie wspólnych zakładów produkcyjnych oraz partnerstwo technologiczne między firmami" - wyjaśnił prezydent w komunikatorze Telegram.

W piątek minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha poinformował agencję Reutera, że Ukraina, która ma wieloletnie doświadczenie w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów i rakiet, była bliska zawarcia kilku porozumień w dziedzinie bezpieczeństwa w celu przeciwdziałania irańskim atakom.

Prezydent Zełenski przebywa na Bliskim Wschodzie od czwartku. Najpierw przybył do Arabii Saudyjskiej, gdzie doszło do podpisania ukraińsko-saudyjskiej umowy o współpracy obronnej.

Od 28 lutego trwa wojna USA i Izraela z Iranem. W odwecie Iran atakuje również kraje arabskie.

Źródło: PAP