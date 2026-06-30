Ze świata Rosjanie o gospodarce: najgorzej od 20 lat Oprac. Krzysztof Krzykowski |

"Prigożyn chciał zmusić Putina do negocjacji" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / POOL

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Jak przekazała amerykańska agencja badania opinii publicznej, 60 proc. uczestników sondażu jest zdania, że pogarsza się sytuacja gospodarcza w ich mieście lub regionie, 27 proc. sądzi, że ulega ona poprawie, a 9 proc. nie dostrzega żadnych zmian - poinformowała agencja Reuters.

Rosjanie coraz gorzej oceniają gospodarkę

56 proc. rosyjskich respondentów poproszonych o ocenę poziomu życia odnotowuje jego spadek, 29 proc. jest przeciwnego zdania, a 14 proc. nie zauważyło żadnych zmian.

Badanie telefoniczne przeprowadzono wśród 1 tys. Rosjan między 14 marca a 6 maja, jeszcze przed gwałtownym załamaniem się dostaw paliw na rynek - podkreślił Reuters.

Spadło także zaufanie ludności do rosyjskiej armii. W 2022 r., kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, ufało jej 80 proc. rosyjskich respondentów, obecnie 66 proc.

Ukraińcy ocenili pracę prezydenta USA

Gallup opublikował również wyniki sondażu przeprowadzonego w Ukrainie. Wynika z nich, że aprobata dla "wyników pracy przywódców Stanów Zjednoczonych" spadła w ciągu ostatnich czterech lat o 59 punktów procentowych - do 7 proc.

Biuro badania opinii publicznej podkreśliło, że żaden inny badany kraj nie odnotował w ciągu pięciu lat większego spadku aprobaty dla USA.

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