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Nowe prawa podróżnych. Lista zmian

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Parlament Europejski przyjął nowe regulacje, które mają wzmocnić ochronę pasażerów linii lotniczych. Zmiany udało się uzgodnić po 13 latach negocjacji z państwami członkowskimi.

Za przyjęciem przepisów uzgodnionych wstępnie jeszcze w czerwcu - zagłosowało 646 europosłów, przeciw było 12, a trzech wstrzymało się od głosu.

Do pełnego wejścia w życie nowych regulacji potrzebna jest jeszcze formalna zgoda Rady UE (państw członkowskich) - ta ma zapaść na początku sierpnia, kończąc procedurę.

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Turystyka

Odszkodowania za opóźnione loty zostają

  • Jednym z najważniejszych elementów reformy jest zachowanie obowiązujących obecnie zasad wypłaty odszkodowań.

Pasażerowie nadal będą mogli ubiegać się o rekompensatę, jeśli ich lot będzie opóźniony o co najmniej trzy godziny, zostanie odwołany na mniej niż 14 dni przed planowanym odlotem lub jeśli odmówiono im wejścia na pokład. Wysokość odszkodowań pozostanie też uzależniona od długości trasy i wyniesie od 250 do 600 euro.

  • Nowe przepisy mają również ułatwić dochodzenie roszczeń.

Przewoźnik będzie musiał poinformować pasażera drogą elektroniczną w ciągu 96 godzin od przylotu, że ten ma prawo starać się o odszkodowanie oraz przesłać jasne instrukcje, jak wystąpić o rekompensatę.

Zwrot kosztów biletu ma następować automatycznie, jeśli podróżny wybierze taką formę rekompensaty, a nie zmianę planu podróży.

Pasażerowie będą mieli dziewięć miesięcy na złożenie wniosku o odszkodowanie, a przewoźnicy - 30 dni na jego wypłatę albo odmowę, ta będzie musiała zostać uzasadniona.

Nowe prawa pasażerów i koniec dodatkowych opłat

Reforma wprowadza także około 30 nowych praw pasażerskich.

  • Rodzice podróżujący z dziećmi poniżej 14. roku życia będą mieli zagwarantowane miejsca obok siebie bez dodatkowych opłat.
  • Przewoźnicy nie będą mogli również pobierać opłat za poprawienie oczywistych błędów w imieniu i nazwisku pasażera ani za to, że pasażer nie posiada karty pokładowej w formie cyfrowej tylko ma ją wydrukowaną.
  • Zlikwidowana zostanie także praktyka tzw. no-show - polegająca na anulowaniu kolejnego odcinka podróży tylko dlatego, że pasażer nie wykorzystał wcześniejszego lotu z tej samej rezerwacji.
  • Przepisy zwiększają ponadto przejrzystość cen biletów - linie lotnicze, pośrednicy i wyszukiwarki będą musieli od początku procesu rezerwacji informować o cenie biletu wraz z kosztem bagażu podręcznego, co ma ułatwić porównywanie ofert różnych przewoźników.
  • Pasażerowie zachowają jednocześnie prawo do bezpłatnego wniesienia na pokład jednego przedmiotu osobistego, takiego jak mały plecak lub torebka.
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Reforma po latach negocjacji

Negocjacje nad zmianą przepisów trwały od ponad dekady. Przełom nastąpił w połowie czerwca po osiągnięciu porozumienia między Parlamentem Europejskim i Radą UE w ramach komitetu pojednawczego, uruchomionego po raz pierwszy od ponad 20 lat z powodu utrzymującego się impasu między obiema instytucjami.

W połowie czerwca przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola oraz reprezentujący państwa członkowskie minister transportu Cypru Alexis Vafeades (Cypr w tym czasie pełnił przewodnictwo w Radzie UE) podpisali wypracowane porozumienie.

Nowe przepisy wejdą w życie 20 dni po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie i przewoźnicy będą mieli następnie rok na dostosowanie się do nowych regulacji.

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Źródło: PAP
Tagi:
Linie lotniczeUnia Europejska
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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