Ze świata

"Bezprecedensowo poważny kryzys". Wezwanie szefa banku centralnego

Paryż walczy z krótkoterminowym najmem mieszkań
Emmanuel Macron w siedzibie ONZ
Źródło: Reuters
Szef banku centralnego Francois Villeroy de Galhau wezwał partie polityczne do kompromisu, by zakończyć niestabilność polityczną we Francji. Także szef Trybunału Obrachunkowego Pierre Moscovici uznał obecną sytuację za "bezprecedensowo poważny kryzys".

Villeroy de Galhau w wywiadzie dla radia RTL powiedział, że "ma dość tego bałaganu politycznego" i ocenił, że nastąpił czas na kompromis i zawieranie koalicji.

Ostrzegł, że obecna niepewność polityczna ma realny wpływ, ponieważ odbija się na biznesie i wzroście gospodarczym. Podkreślił zarazem, że sytuacja gospodarcza kraju pozostaje stabilna.

Trudna sytuacja we Francji

Moscovici, były minister finansów, a obecnie szef Trybunału Obrachunkowego, przypomniał, że zgodnie z harmonogramem przyjmowania budżetu projekt powinien być przedstawiony w poniedziałek na posiedzeniu rady ministrów. Oznacza to, że do tego czasu powinien zostać powołany nowy premier.

Moscovici ocenił też, że "nie istnieje rząd ściśle techniczny”, jednak według niego mógłby istnieć gabinet "kierowany przez osobę o szczególnej wiedzy fachowej", niezwiązaną z partiami politycznymi.

Marine Le Pen, przywódczyni francuskiego Zjednoczenia Narodowego
By być tu, gdzie jest, musiała dokonać "ojcobójstwa"
TVN24
pap_20250904_26Z
"Rządzić państwem jak firmą". Wywrócił system do góry nogami
Cezary Paprzycki
Rząd Giorgii Meloni opracował dekret w sprawie migracji
Jeśli cię lubi, to uściska. A jeśli nie?
Wanda Woźniak

Dymisja premiera we Francji

Przywódcy francuskich partii politycznych zostali zaproszeni na spotkanie w piątek po południu z prezydentem Emmanuelem Macronem, który - według wcześniejszych zapowiedzi - ma do końca dnia powołać nowego szefa rządu.

W poniedziałek premier Francji Sebastien Lecornu podał się do dymisji po niespełna miesiącu od objęcia urzędu i ledwie dzień po tym, jak ogłosił nowy skład swojego gabinetu. Po dymisji zarządza sprawami bieżącymi.

Kryzys we Francji

W związku z obecną sytuacją pojawiają się wezwania w kierunku Macrona do rozwiązania parlamentu i ogłoszenia wcześniejszych wyborów. W wyniku zeszłorocznych przedterminowych wyborów powstał bardzo rozdrobiony parlament, w którym żadna partia nie może powołać stabilnego rządu.

Zdaniem "Le Monde" ta decyzja "pogrążyła kraj w trwałej niestabilności" i "od tego czasu Macron nigdy tak naprawdę nie zaakceptował nowej rzeczywistości politycznej", "preferując chwiejne sojusze zamiast prawdziwego kompromisu, który zmusiłby go do ponownego przemyślenia elementów swojej polityki gospodarczej".

Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Dowiedz się więcej:

Francja Emmanuel Macron
