"Boję się o młodych ludzi". Najszczęśliwszy kraj w kryzysie

Problemy gospodarcze w Finlandii (materiał "Faktów po południu" z 25.11.2025)

Bezrobocie to obecnie jeden z głównych problemów fińskiej gospodarki. Stopa bezrobocia w Finlandii należy do najwyższych w Unii Europejskiej i wynosi prawie 10 proc. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy młodych - w grupie wiekowej 15–24 lata bezrobocie jest ponad dwukrotnie wyższe.

- Boję się o młodych ludzi. Wszystkie cięcia i obniżki płac mnie przerażają. Jeśli chodzi o mnie, to jestem w takim wieku, że prawdopodobnie nie znajdę już pracy - opisywała sytuację Hanna Taimio, mieszkanka Helsinek.

Według danych Fińskiego Urzędu Statystycznego bez pracy pozostaje obecnie 276 tysięcy osób. Wśród nich jest 33-letni Juho-Pekka Palomaa, były producent filmowy, który od dwóch lat i siedmiu miesięcy nie może znaleźć zatrudnienia.

- To mój tysięczny dzień bezrobocia. Oznacza to, że nie pracuję od dwóch lat i siedmiu miesięcy. To sporo czasu. Nigdy tak długo nie byłem bezrobotny - dodał Juho-Pekka Palomaa, mieszkaniec Helsinek.

Fińska gospodarka mocno ucierpiała w wyniku globalnych zawirowań i niepewności wywołanej wojną w Ukrainie. Handel z sąsiednią Rosją się załamał, a skutki odczuła również branża turystyczna.

Cięcia budżetowe w Finlandii

Zadłużenie Finlandii rośnie nieprzerwanie od lat. Słaba kondycja finansów publicznych zmusiła rząd do szukania oszczędności, m.in. poprzez cięcia w zasiłkach dla bezrobotnych. Władze muszą jednocześnie mierzyć się z rosnącymi kosztami wynikającymi ze starzenia się społeczeństwa.

- Naszym celem było i jest zwiększanie stabilności finansów publicznych oraz opanowanie rosnącego zadłużenia. W tym celu zdecydowaliśmy się na oszczędności i podjęliśmy działania, które mają zwiększyć zatrudnienie i doprowadzić do wzrostu gospodarczego - stwierdził Matias Marttinen, fiński minister zatrudnienia.

Część ekspertów uważa jednak, że polityka oszczędności przynosi odwrotne skutki, pogłębiając problemy gospodarcze i zwiększając pesymizm konsumentów. Bank Finlandii prognozuje w tym roku wzrost PKB na poziomie zaledwie 0,3 procent.

- Konsolidacja fiskalna może mieć skutki odwrotne do zakładanych, bo może mieć poważny wpływ na fińskie PKB. W takim wypadku dług publiczny może jeszcze wzrosnąć - ocenił ekonomista Lauri Holappa z Fińskiego Centrum Nowej Analizy Ekonomicznej.

"Odporność psychiczna" Finów

Mimo trudności gospodarczych Finlandia wciąż zajmuje pierwsze miejsca w rankingu World Happiness Report. Jego współtwórca profesor John Helliwell zwraca uwagę, że źródłem fińskiego szczęścia jest tzw. odporność psychiczna.

- Jedną z kluczowych definicji szczęścia jest odporność psychiczna, ponieważ życie zawsze stawia przed nami wyzwania. Umiejętność konstruktywnego i wspólnego radzenia sobie w trudnych czasach jest ogromnym źródłem szczęścia. Finlandia charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością psychiczną - wyjaśnił.

Dług publiczny Finlandii przekracza obecnie 186 miliardów euro. Według prognoz Komisji Europejskiej do 2027 roku kraj może stać się szóstym najbardziej zadłużonym państwem Unii Europejskiej.

