"Boję się o młodych ludzi". Najszczęśliwszy kraj w kryzysie

shutterstock_2211919851
Problemy gospodarcze w Finlandii (materiał "Faktów po południu" z 25.11.2025)
Źródło: TVN24
Finlandia, od lat zajmująca czołowe miejsca w światowych rankingach szczęścia, zmaga się z rosnącym bezrobociem, zadłużeniem publicznym oraz cięciami wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Jeśli obecne tendencje się utrzymają, Finlandia do 2027 roku może znaleźć się wśród najbardziej zadłużonych państw Unii Europejskiej. Materiał Justyny Kazimierczak dla "Faktów po południu".

Bezrobocie to obecnie jeden z głównych problemów fińskiej gospodarki. Stopa bezrobocia w Finlandii należy do najwyższych w Unii Europejskiej i wynosi prawie 10 proc. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy młodych - w grupie wiekowej 15–24 lata bezrobocie jest ponad dwukrotnie wyższe.

Bezrobocie to obecnie jeden z głównych problemów fińskiej gospodarki
Bezrobocie to obecnie jeden z głównych problemów fińskiej gospodarki
Źródło: Shutterstock

- Boję się o młodych ludzi. Wszystkie cięcia i obniżki płac mnie przerażają. Jeśli chodzi o mnie, to jestem w takim wieku, że prawdopodobnie nie znajdę już pracy - opisywała sytuację Hanna Taimio, mieszkanka Helsinek.

Według danych Fińskiego Urzędu Statystycznego bez pracy pozostaje obecnie 276 tysięcy osób. Wśród nich jest 33-letni Juho-Pekka Palomaa, były producent filmowy, który od dwóch lat i siedmiu miesięcy nie może znaleźć zatrudnienia.

- To mój tysięczny dzień bezrobocia. Oznacza to, że nie pracuję od dwóch lat i siedmiu miesięcy. To sporo czasu. Nigdy tak długo nie byłem bezrobotny - dodał Juho-Pekka Palomaa, mieszkaniec Helsinek.

Fińska gospodarka mocno ucierpiała w wyniku globalnych zawirowań i niepewności wywołanej wojną w Ukrainie. Handel z sąsiednią Rosją się załamał, a skutki odczuła również branża turystyczna.

Cięcia budżetowe w Finlandii

Zadłużenie Finlandii rośnie nieprzerwanie od lat. Słaba kondycja finansów publicznych zmusiła rząd do szukania oszczędności, m.in. poprzez cięcia w zasiłkach dla bezrobotnych. Władze muszą jednocześnie mierzyć się z rosnącymi kosztami wynikającymi ze starzenia się społeczeństwa.

- Naszym celem było i jest zwiększanie stabilności finansów publicznych oraz opanowanie rosnącego zadłużenia. W tym celu zdecydowaliśmy się na oszczędności i podjęliśmy działania, które mają zwiększyć zatrudnienie i doprowadzić do wzrostu gospodarczego - stwierdził Matias Marttinen, fiński minister zatrudnienia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wołodymyr Zełenski, Alexander Stubb
Prezydent Finlandii: Europa potrzebuje "sisu"
TVN24
shutterstock_76795522
Zakłócenia w dostawach paliw. Firma ostrzega klientów
Moto
helsinki finlandia shutterstock_1510917200-1
Zajęli rosyjskie budynki. Jest decyzja sądu

Część ekspertów uważa jednak, że polityka oszczędności przynosi odwrotne skutki, pogłębiając problemy gospodarcze i zwiększając pesymizm konsumentów. Bank Finlandii prognozuje w tym roku wzrost PKB na poziomie zaledwie 0,3 procent.

- Konsolidacja fiskalna może mieć skutki odwrotne do zakładanych, bo może mieć poważny wpływ na fińskie PKB. W takim wypadku dług publiczny może jeszcze wzrosnąć - ocenił ekonomista Lauri Holappa z Fińskiego Centrum Nowej Analizy Ekonomicznej.

"Wszystko działa jak w zegarku". Tu żyje się najlepiej
Dowiedz się więcej:

"Wszystko działa jak w zegarku". Tu żyje się najlepiej

Najnowsze

"Odporność psychiczna" Finów

Mimo trudności gospodarczych Finlandia wciąż zajmuje pierwsze miejsca w rankingu World Happiness Report. Jego współtwórca profesor John Helliwell zwraca uwagę, że źródłem fińskiego szczęścia jest tzw. odporność psychiczna.

Czytaj też: Oto najszczęśliwsze kraje świata>>>

- Jedną z kluczowych definicji szczęścia jest odporność psychiczna, ponieważ życie zawsze stawia przed nami wyzwania. Umiejętność konstruktywnego i wspólnego radzenia sobie w trudnych czasach jest ogromnym źródłem szczęścia. Finlandia charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością psychiczną - wyjaśnił.

Dług publiczny Finlandii przekracza obecnie 186 miliardów euro. Według prognoz Komisji Europejskiej do 2027 roku kraj może stać się szóstym najbardziej zadłużonym państwem Unii Europejskiej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Justyna Kazimierczak, BC

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

