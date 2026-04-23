Ze świata Akcjonariusze Warner Bros. Discovery zatwierdzili sprzedaż spółki koncernowi Paramount Skydance

Katarzyna Kieli o Polsce w G20: miejsce mamy wtedy, kiedy coś wnosimy Źródło: TVN24

Decyzję podjęto na specjalnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zwołanym przez spółkę. W myśl umowy Paramount Skydance nabędzie całość WBD za cenę 31 dolarów za akcję. Wartość całej transakcji wyceniana jest na 110 mld dolarów.

Zielone światło dla transakcji sprzedaży WBD

"Wstępne wyniki głosowania przeprowadzonego na dzisiejszym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu wskazują, że akcjonariusze WBD zdecydowaną większością głosów zatwierdzili przyjęcie umowy o fuzji z Paramount" - napisała firma w komunikacie.

W wyniku przejęcia Paramount Skydance pozyska m.in. platformę streamingową HBO Max, studia filmowe i telewizyjne należące do Warner Bros., a także stacje telewizyjne takie jak CNN, TNT i TVN.

"Dzisiejsza zgoda akcjonariuszy to kolejny kluczowy krok w kierunku sfinalizowania tej historycznej transakcji, która przyniesie naszym akcjonariuszom wyjątkową wartość. Będziemy kontynuować współpracę z Paramount, aby dokończyć pozostałe etapy tego procesu, który doprowadzi do stworzenia wiodącej firmy medialno-rozrywkowej nowej generacji" - oznajmił szef WBD David Zaslav, cytowany w komunikacie.

