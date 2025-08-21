Pełczyńska-Nałęcz: nawet elektorat PiS jest za a nie przeciw wiatrakom

Nawet elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest w większym stopniu za niż przeciw. To jest w ogóle wbrew oczekiwaniu ludzi i wbrew potrzebie rozwojowej Polski - mówiła w "Faktach po Faktach" ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odnosząc się do weta prezydenta w sprawie ustawy wiatrakowej.

Ministra Pełczyńska-Nałęcz w "Faktach po Faktach" wyraziła swoje rozczarowanie decyzją prezydenta w sprawie zawetowania ustawy wiatrakowej. Wskazała, że jest to sprzeczne z oczekiwaniami społecznymi oraz potrzebami rozwoju Polski.

Pełczyńska-Nałęcz: nawet elektorat PiS jest za wiatrakami

- To jest decyzja, która jest wbrew logice, faktom i logicznemu oczekiwaniu większości Polaków. Badania pokazują, że zdecydowana większość Polaków, ponad 60 procent, jest za rozwojem energii z wiatraków, przeciwna jest około 24 procent. Nawet elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest w większym stopniu za niż przeciw - mówiła.

- Mam poczucie, że to już jest albo na zasadzie: odmrożę Polakom uszy na złość tej władzy, albo jakaś antyzielona ideologia. Cokolwiek się pojawia, to idziemy przeciw, nawet jeżeli za tym przemawiają fakty, nawet jeżeli za tym przemawia logika rozwojowa - dodała.

Ministra zwróciła uwagę na ekonomiczne aspekty transformacji energetycznej, wskazując na wysokie koszty związane z wydobyciem węgla. Podkreśliła, że "9 miliardów złotych dopłacamy tylko w tym roku do wydobycia węgla".

- To oznacza, że do każdej osoby zatrudnionej w górnictwie węgla dopłacamy około 100 tysięcy złotych. Węgiel się już nie opłaca. Opłaca się energetyka z OZE, czyli wiatraki, panele fotowoltaiczne, biogaz, plus energetyka gazowa, plus w przyszłości energetyka atomowa - wyjaśniła.

Jak zaznaczyła, "pożegnanie z węglem to już nie jest pożegnanie ideologiczne, a czysto ekonomiczna kalkulacja". - To się po prostu nie opłaca - mówiła.

Ministra broni ustawy wiatrakowej: nie ma żadnej "wolnej amerykanki"

Odnosząc się do zarzutu prezydenta o rzekomym szantażu rządu, Pełczyńska-Nałęcz odrzuciła te oskarżenia, tłumacząc, że ustawa łączyła dwa istotne cele. - Społeczeństwo widzi racjonalną logikę potrzeby rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym wiatraków. Jest oczywiste połączenie z jednej strony otwarcia szerszej możliwości, bo nie takiej zupełnie bez ograniczeń - są limity odległości, są limity związane z ochroną środowiska, jest decyzja gminy, jest decyzja społeczności lokalnej. Tu nie ma żadnej "wolnej amerykanki" - mówiła.

Ministra broniła również konstrukcji ustawy, łączącej doraźne i strategiczne rozwiązania. Podkreśliła, że to przemyślane rozwiązanie zwiększające "możliwości produkcji tańszej energii z OZE i równocześnie do końca roku zamrożenie cen energii". - Czyli doraźne rozwiązanie oraz strategiczne w jednej ustawie. Ciężko powiedzieć, co pan prezydent ma na myśli, mówiąc o szantażu. To dobra ustawa rozwojowa z doraźnym i strategicznym rozwiązaniem - przekazała ministra.

Odnosząc się do projektu prezydenta dotyczącego osobnego zamrożenia cen energii, Pełczyńska-Nałęcz wskazała na konieczność priorytetowego traktowania dobra obywateli.

- W moim przekonaniu zamrożenie do końca roku powinno się zdarzyć, bo takie jest dobro obywateli. Jeśli dobrem obywateli jest zamrożenie do końca roku tych cen, to zamrażajmy, nie bawmy się w tę grę, w którą pan prezydent się bawi, czyli robi coś nawet wbrew obywatelom i dobru Polski, tylko po to, żeby zrobić na złość rządowi - podkreśliła Pełczyńska-Nałęcz.

"To kwestia rozwoju Polski na pokolenia"

Ministra zwróciła uwagę na konieczność strategicznych inwestycji w energetykę, aby zapewnić konkurencyjność polskiej gospodarki. Podkreśliła, że "nie ma jeszcze stanowiska rządu w sprawie ustawy prezydenckiej, która zamraża ceny prądu".

- Potrzebujemy rozwiązań strategicznych. Najważniejsze to nie jest wyłącznie kwestia mrożenia. My nie możemy wiecznie mrozić. Musimy inwestować w energetykę tak, żeby ta energia była tańsza i żeby nasz biznes mógł konkurować na arenie europejskiej i międzynarodowej. To jest kwestia rozwoju Polski na pokolenia. Tymczasem ten rozwój jest w jakimś stopniu utrudniany, tylko dlatego, że ktoś jest niewolnikiem jakiejś antyideologii zamiast spojrzeć na fakty i racjonalną wolę społeczną - przekazała.

Na koniec, odnosząc się do przyszłości ustawy wiatrakowej, Pełczyńska-Nałęcz wyraziła ostrożny optymizm co do możliwości dialogu.

- Złożenie tego ponownie – ciężko zrozumieć, jakie tu będą działania prezydenta. Ale jeśli jest jakakolwiek szansa, żeby połączenie tych dwóch dobrych spraw dla obywateli, czyli zamrożenia i strategicznego rozwiązania wiatrakowego, mogło się zdarzyć, to oczywiście trzeba iść w tym kierunku - podsumowała.

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: TVN24