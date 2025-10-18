Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Tyle alkoholu można kupić za miesięczną pensję

alkohol-wino-sklep-16
Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych
Za przeciętną pensję w 2024 roku Polak mógł kupić ponad 2,1 tysiąca piw, 313 win lub niemal 250 butelek wódki – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dwadzieścia lat temu nasze portfele pozwalały na ponad tysiąc piw mniej. Jak wskazuje WHO, pod względem dostępności cenowej alkoholu Polska plasuje się dziś w środku europejskiej stawki.

Jak wynika z opracowania Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, opracowanego na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2024 r. za przeciętne miesięczne wynagrodzenie statystyczny Polak mógł kupić:

  • 2103 półlitrowe butelki piwa jasnego (wzrost o 13 pkt proc. w porównaniu do 2023 r.),
  • 313 butelek (0,75 l) wina białego gronowego (wzrost o 12 pkt proc.),
  • 238 półlitrowych butelek wódki (wzrost o 7 pkt proc.).
Zakazać alkoholu w budynkach Sejmu? Sondaż
Dowiedz się więcej:

Zakazać alkoholu w budynkach Sejmu? Sondaż

TVN24

Alkohol coraz bardziej dostępny

W związku z tym, że średnie zarobki rosną szybciej niż ceny alkoholu, staje się on bardziej dostępny. Dla porównania w 2002 r. za średnią miesięczną pensję można było kupić 796 butelek piwa, 231 butelek wina i 90 butelek wódki. 20 lat temu, w 2005 r., było to: 909 piw, 278 butelek wina lub 121 wódki. 10 lat temu, w 2015 r.: 1388 piw, 402 butelki wina lub 156 wódki.

Radni warszawskiego Śródmieścia jednogłośni w sprawie nocnej prohibicji
Dowiedz się więcej:

Radni warszawskiego Śródmieścia jednogłośni w sprawie nocnej prohibicji

WARSZAWA

Jeśli chodzi o porównanie danych z lat 2002 i 2024, w ubiegłym roku za średnią miesięczną pensję można było kupić 1307 więcej piw (wzrost o ponad 160 proc.) i 148 więcej butelek wódki (wzrost również o ponad 160 proc.). Dużo mniejszy wzrost dotyczy wina, bo w 2024 r. można było kupić miesięcznie 82 butelki więcej niż w 2002 r. (wzrost o 35 proc.).

W tym okresie przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło z poziomu 2,1 tys. zł w 2002 r. do 8,1 tys. zł w 2024 r.

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach przegłosowany
Dowiedz się więcej:

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach przegłosowany

WARSZAWA

Polska z wysoką dostępnością alkoholu

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) polityka cenowa jest jednym z najbardziej efektywnych narzędzi ograniczania szkodliwego spożycia alkoholu, a pod względem przystępności cenowej alkoholu Polska jest w środku stawki krajów europejskich.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
napoje energetyczne
"Energetyki" nie dla dzieci. Ustawowy zakaz znów w Sejmie
Piotr Wójcik
piwo fabryka butelka butelki shutterstock_1864628872_1
Gigant kończy produkcję w znanym polskim browarze. Jest oświadczenie
zakupy sklep wozek rachunek inflacja AdobeStock_518039031
Te produkty zdrożały najbardziej
Pieniądze

Organizacja przeanalizowała w tegorocznym raporcie (dane za rok 2022) dostępność ekonomiczną alkoholu w 2022 r., mierzoną liczbą butelek, które można kupić za roczny dochód gospodarstwa domowego w przeliczeniu na mieszkańca. Według WHO w Polsce w 2022 r. dostępność alkoholu wyniosła: 21,1 tys. butelek piwa (0,33 l), 1,9 tys. butelek wina (0,75 l) i 1028 butelek mocnego alkoholu (0,75 l).

Zmiany w zwolnieniach lekarskich. "Żeby te przepisy były jak najbardziej ludzkie"
Dowiedz się więcej:

Zmiany w zwolnieniach lekarskich. "Żeby te przepisy były jak najbardziej ludzkie"

Dla pracownika

Porównując z innymi krajami Europy, najwyższa dostępność piwa jest w Niemczech (42 tys. butelek), Hiszpanii (31 tys. butelek) i Czechach (30 tys. butelek). Najniższa dostępność piwa jest w: Chorwacji (1,3 tys. butelek), Kirgistanie (2,1 tys. butelek) i Uzbekistanie (3,4 tys. butelek).

Najwyższa dostępność wina jest w: Hiszpanii (22 tys. butelek), Włoszech (14 tys.) i Niemczech (10 tys.). Na przeciwległym biegunie są: Chorwacja (220 butelek), Uzbekistan (418 butelek) oraz Kirgistan (434 butelki).

Najwyższa dostępność wódek i innych mocnych alkoholi jest w: Niemczech (2,6 tys. butelek), Włoszech (2 tys.) i Hiszpanii (2,1 tys. butelek). Najniższa dostępność jest w: Chorwacji (159 butelek), Kirgistanie (232) i Turcji (287 butelek).

Co dalej ze sprzedażą alkoholu na stacjach paliw

10 października do konsultacji trafił opracowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt nowelizacji kilku ustaw, przewidujący uzupełnienie katalogu miejsc objętych zakazem sprzedaży alkoholu o stacje paliw.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bez alkoholu na stacjach?
"Zabójca na stacjach benzynowych". Resort zdrowia z nową wersją "ustawy alkoholowej"
TVN24
shutterstock_2238772103
Szykują się zmiany na stacjach paliw. Tak to wygląda w innych krajach
Ze świata
alkohol sklep zakupy market shutterstock_1146444365-1
Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Eksperci podzieleni
Prawo

"Zestawienie całodobowego funkcjonowania stacji paliw z podstawową funkcją tych miejsc, jaką jest zaopatrywanie kierujących pojazdami w paliwo, jednoznacznie wskazuje, że możliwość nabywania w nich napojów alkoholowych nie jest korzystna z punktu widzenia zdrowia publicznego i może prowadzić do ryzykownego ich nabywania i spożywania” – argumentuje w uzasadnieniu ministerstwo. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
AlkoholGUS
Zobacz także:
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Ceny paliw w nadchodzącym tygodniu. "Tendencja spadkowa"
Moto
Dobre informacje dla użytkowników telefonów komórkowych za granicą
To ma być prawdziwa rewolucja. "Konieczność, która wymknęła się spod kontroli"
Maja Piotrowska
shutterstock_2614086243
Pierwsze takie połączenie kolejowe
Turystyka
Radosław Sikorski, Péter Szijjártó
Sikorski odpowiada szefowi MSZ Węgier: nie, Peter
Ze świata
Donald Trump
Trump: to jest nie do utrzymania
Ze świata
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rozbita. Wielka wygrana w Polsce
Moskwa, Rosja
Potężna kara na Rosję utrzymana. Rekordowy wyrok
Ze świata
Gerhard Schroeder
Schroeder: panie przewodniczący, czy może pan zakończyć tę bzdurę?
Ze świata
"Tak dla portów" z podpisem Karola Nawrockiego
Branża apeluje do prezydenta o weto. "To realne ryzyko"
Sklep spożywczy
Znana sieć wycofuje produkt. "Została zobligowana"
Laptop, komputer, handel, zakupy
"Utrudnienia dotyczące kart". Banki ostrzegają
Pieniądze
warszawa shutterstock_2199079609
"To jest szansa dla Polski i Europy"
Szymon Hołownia
Co z kilometrówkami posłów? Zapowiedź marszałka Sejmu
EFNI
"Te koncerny urosły na własności intelektualnej, która była w innych rękach"
Karol Nawrocki
Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą. "Morze Bałtyckie jest wielkim potencjałem"
biuro urzad dokumenty stempel shutterstock_2319031743
Krótszy czas pracy za te same pieniądze. Duże kontrowersje w sprawie listy
Dla pracownika
pap_20240725_188
Solorz odwołany z rady nadzorczej kolejnej spółki
Karol Nawrocki
Oświadczenie majątkowe prezydenta jest, ale jednej rzeczy brakuje
20250630
Konferencja "BCC For The Future. Liderzy Jutra 2025" już za kilka dni
shutterstock_2591794421
Największa akcja serwisowa w historii chińskiego giganta
Moto
shutterstock_2546899359
Aplikacja bije rekordy. Google reaguje
Tech
Bank budynek napis sign
Podatek w górę. Posłowie zdecydowali
shutterstock_2542040357
Rewolucja w przepisach drogowych. Decyzja Sejmu
Moto
shutterstock_1991234534
"To przerażające. Czujesz się, jakby samolot leciał prosto na ciebie"
Turystyka
Donald Trump podpisał rozporządzenie
Aż sto tysięcy dolarów za wizę. Jest pozew w sprawie decyzji Trumpa
Dla pracownika
shutterstock_2605990009
"Obiecujące możliwości". Minister finansów o rozmowach w USA
Ze świata
emerytka emeryt kupon lotto senior shutterstock_1464157709
Kumulacja w Lotto rośnie
Nagrody Lewiatana
Nagrody Lewiatana rozdane
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
"Dobra wiadomość dla ciężko pracujących Polek i Polaków"
Dla pracownika
biuro, biura, budynek
Nowe zasady naliczania stażu pracy. Podpis prezydenta
Dla pracownika

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica