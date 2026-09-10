Z kraju System kaucyjny do zmiany. Ministra podała termin Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Anita Sowińska o rozszerzeniu systemu kaucyjnego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: FotoDax/Shutterstock

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Zdaniem ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski to dobry moment, by podsumować działanie systemu kaucyjnego po pierwszym sezonie letnim.

- Na przełomie września, października spotkam się z operatorami i wyznaczymy też kolejne cele - powiedziała w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

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System kaucyjny do zmiany

Dodała, że te cele to na przykład poprawa logistyki, "bo to system musi służyć dla ludzi, a nie ludzie być dla systemu".

Kolejny cel resortu to rozszerzenie systemu. - Będziemy jesienią na pewno proponować nowe rozwiązania w tym zakresie - powiedziała szefowa MKiŚ.

Przedstawiciele resortu klimatu wskazywali już wcześniej, że rozważane jest włączenie do systemu kaucyjnego m.in. jednorazowych opakowań szklanych, w tym tzw. małpek.

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Cele systemu kaucyjnego

Pod koniec sierpnia resort klimatu i środowiska podawał, że od początku funkcjonowania systemu kaucyjnego (od października 2025 r.) do końca lipca br. zebrano 3,2 mld butelek i puszek z logo kaucji, a tylko w lipcu było to 900 mln opakowań.

Informowano wówczas, że w Polsce funkcjonuje ponad 60 tys. punktów zbiórki, a liczba automatów odbierających opakowania wynosi 17,5 tys.

Jednym z głównych celów wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce jest osiągnięcie unijnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach - 77 proc. do 2028 r. i 90 proc. od 2029 r.

Jak działa system kaucyjny

W ramach systemu kaucji do napojów w butelkach plastikowych (do 3 l), metalowych puszkach (do 1 l) doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce - dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem "kaucja" i z jej kwotą. Aby odzyskać kaucję, nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie kaucyjnym od 2026 r. są też butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l (w ich przypadku kaucja to 1 zł). Producenci napojów w takich butelkach nadal mogą jednak prowadzić własne, niezależne zbiórki takich opakowań. Systemy te od wielu lat mają przede wszystkim producenci piw.