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Prezes giganta udziela wywiadu i dzwoni Trump. Od żartu się zaczęło

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Donald Trump
Jacob Coxon o samodoskonalącej się sztucznej inteligencji
Źródło wideo: CNN
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MATT KAMINSKY
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Prezes firmy Nvidia Jensen Huang udzielał wywiadu podczas konferencji, gdy zadzwonił do niego Donald Trump. Szef giganta odebrał połączenie i zaanonsował: - Panie prezydencie, mówi pan teraz do planety.

I po tych słowach Trump przemówił.

- Widzicie, najlepsze w życiu jest to, że Jensen potrafi opracować najbardziej skomplikowany układ scalony, którego nikt nie umie skopiować przez 10 lat, ale nie może przełączyć mnie na głośnik - zażartował.

Sala wybuchła gromkim śmiechem. Niektórzy klaskali.

Następnie Trump w swoim stylu przeszedł do ofensywy w sprawie sztucznej inteligencji i centrów danych.

- AI jest trochę jak spisek i najbardziej z tego cieszą się Chiny, nawet w naszym kraju niektóre stany się cieszą, że nic nie dostaniemy. Teraz budują w Finlandii - Google chce zbudować duże [centra danych - red.], z czego nie jestem zadowolony, bo nie dostali pozwolenia [w USA - red.]. Mówię wam, to wszystko mistyfikacja. Centra danych są świetne, dzięki nim bogacą się ludzie i stany - mówił prezydent USA podczas konferencji All-In Summit.

Trump o AI i centrach danych

Prezydent porównał znaczenie centrów danych w najbliższych 20-25 latach do znaczenia ropy naftowej. Chwalił budowę obiektów, do których trafiają procesory graficzne Nvidii.

- W pełni cię popieram - zapewnił Huanga.

Jak zauważył portal CNBC, rozmowa pokazuje zacieśnianie relacji między Trumpem a szefem Nvidii. Obaj już kilkakrotnie występowali razem publicznie podczas drugiej kadencji prezydenta USA.

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Trump sugeruje, że za sprzeciwem mogą stać Chiny

Trump zasugerował, że za sprzeciwem wobec budowy centrów danych mogą stać Chiny. Zapowiedział, że nie pozwoli przeciwnikom tych inwestycji zatrzymać ich budowy.

- Nie pozwolimy na to - powiedział.

Huang przyznał prezydentowi rację i również zapewnił, że na to nie pozwolą.

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Liderzy branży apelują o spowolnienie rozwoju AI

Rozmowa odbyła się po weekendowej publikacji eseju szefa Anthropic Daria Amodeia. Opowiedział się on za celowym spowolnieniem tempa rozwoju modeli sztucznej inteligencji. Jego postulat poparli szef OpenAI Sam Altman oraz Elon Musk.

Debata dotyczy między innymi tego, czy firmy rozwijające najbardziej zaawansowane modele AI tworzą technologię, która może zagrozić istnieniu ludzkości. CNBC zwraca uwagę, że dyskusja o bezpieczeństwie sztucznej inteligencji miesza się ze sprzeciwem wobec budowy centrów danych. Towarzyszą jej rosnące obawy ludzi o utratę pracy.

Trump wcześniej krytykował apel Amodeia we wpisach na Truth Social. Osoby wyrażające obawy dotyczące AI i centrów danych nazwał "rewolucjonistami walczącymi o złą i nikczemną sprawę". Pisał też, że nie widzi potrzeby dodatkowych regulacji sztucznej inteligencji.

Według prezydenta apele o spowolnienie budowy centrów danych pojawiają się wyłącznie dlatego, że Stany Zjednoczone wyprzedzają inne kraje pod względem tempa takich inwestycji.

Źródło: CNBC, tvn24.pl
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Tagi:
Donald TrumpJensen HuangTechnologiaNvidiaAISztuczna inteligencja
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