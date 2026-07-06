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Problem w smażalni. Co może zrobić klient

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Nieprawidłowości w restauracjach. Cezary Królak: najlepiej zgłaszać je na miejscu
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Reklamację posiłku najlepiej składać od razu na miejscu - bezpośrednio u obsługi lokalu - podkreśla we "Wstajesz i Wiesz" w TVN24 Cezary Królak, dziennikarz TVN24 BiS. Wyjaśnia też, jakie dalsze kroki może podjąć konsument, gdy reklamacja w smażalni nie przyniesie efektu.

Cezary Królak pytany o to, jakie prawa przysługują klientowi, który zamówił na przykład jedną rybę, a otrzymał inną, podkreślił, że w pierwszej kolejności nieprawidłowości należy zgłaszać na miejscu. - Najlepiej jest od razu interweniować u samej obsługi, naciskać na ile się da, żeby problem został rozwiązany - powiedział.

Problem w smażalni. Co robić

Zaznaczył, że spokojna, ale stanowcza rozmowa z obsługą często przynosi skutek. - Często jest też tak, że jeżeli dyskutujemy z obsługą lokalu spokojnie, może bez wykrzykiwania, ale kategorycznie, energicznie, słyszą to też inni goście w tym lokalu. No więc jeśli widzą, że coś jest tutaj nie tak, że ktoś z klientów zgłasza jakieś zastrzeżenia, no to, mówiąc potocznie, fama się roznosi - mówił.

Jak dodał, dla restauratora negatywne opinie to poważny problem. - Walka o klienta w sezonie jest bardzo duża, bardzo intensywna. Jeśli okazuje się, że któryś lokal mierzy się z tym, że klienci są niezadowoleni, może się liczyć z tym, że ten biznes przestanie się opłacać, że klienci uciekną - wskazał Królak.

Czytaj też: Nieprawidłowości w smażalniach ryb. Są wyniki kontroli

Co zrobić, gdy rozmowa nie wystarczy?

Jeśli jednak rozmowa z obsługą nie przynosi efektu, możliwe są dalsze kroki. - Następnym etapem, jeżeli nie uda nam się rozwiązać tego sporu na miejscu, jest kontakt z rzecznikiem praw konsumenta lokalnym i przedstawienie mu tej sytuacji. Sprawa może też trafić do sądu konsumenckiego, z tym że pamiętajmy, że te sądy działają w trybie arbitrażu, więc obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie przed nimi - wyjaśnił.

Zastrzegł jednocześnie, że nie zawsze restauratorzy chcą przystępować do takiego postępowania - wtedy pozostaje droga sądu powszechnego.

Odnosząc się do kwestii świeżości potraw, Królak stwierdził, że takie problemy można wykryć dość łatwo. - Nieświeżość oczywiście to jest coś, co szybko możemy wykryć. Ewidentnie jesteśmy w stanie sami stwierdzić, czy coś jest niedogotowane, niedosmażone, nieświeże, czy po prostu dostajemy zimne danie zamiast gorącego - mówił. - Takie rzeczy trzeba pilnie obsłudze zgłaszać i mówić, czego się w zamian domagamy - dodał.

Na koniec Królak zaznaczył, że choć dochodzenie roszczeń w restauracjach nie jest proste, nie warto rezygnować z interwencji. - Najważniejszy wniosek to zgłoszenie sprawy do inspekcji, żeby skontrolowała, a w razie zastrzeżeń co do warunków higienicznych - także do sanepidu. Sanepid przeprowadza bardzo intensywne kontrole w sezonie - podsumował rozmówca TVN24.

W 38 z 50 skontrolowanych smażalni i restauracji oferujących ryby wykryto nieprawidłowości - wynika z kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno‑Spożywczych (IJHARS). Wśród największych błędów w smażalniach znalazły się m.in.: rozbieżność między deklarowaną a rzeczywistą masą porcji czy pomijanie składników złożonych.

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Źródło: TVN24
Tagi:
Wstajesz i wieszżywnośćrestauracja
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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