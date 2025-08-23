Krótsza praca za taką samą pensję. Duże zainteresowanie firm

Zainteresowanie pilotażem skróconego czasu pracy jest duże - informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W pierwszym tygodniu naboru do projektu złożono 150 kompletnych wniosków. Kolejnych 694 znajduje się w trakcie przygotowywania. Wnioski można składać do 15 września.

Nabór do pilotażu ruszył 14 sierpnia i prowadzony jest w trybie otwartym - nie ma znaczenia kolejność składania wniosków, a wszystkie projekty będą oceniane według tych samych kryteriów.

Skrócenie czasu pracy. Jest duże zainteresowanie firm

Ministerstwo pracy przypomniało, że program skierowany jest zarówno do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i do dużych firm oraz instytucji publicznych. Dzięki temu z pilotażu mogą skorzystać podmioty o zróżnicowanej skali działalności, co pozwoli sprawdzić, jak rozwiązanie funkcjonuje w różnych warunkach organizacyjnych.

- Te liczby pokazują, że są w Polsce pracodawcy, którzy chcą skorzystać z tej wyjątkowej szansy skrócenia czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia - wskazała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, cytowana w komunikacie resortu.

Można otrzymać nawet milion złotych

Środki przeznaczone na realizację pilotażu pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy i mogą być wykorzystane wyłącznie na cele wskazane w regulaminie. Finansowanie obejmie m.in. zmiany organizacyjne i technologiczne polegające na usprawnieniach procesów stosowanych w organizacji, szkolenia pracowników czy dofinansowanie ich wynagrodzeń w czasie trwania programu.

Pilotaż ma budżet 50 mln zł na lata 2025–2027. Maksymalna wartość wsparcia dla jednego projektu wynosi 1 mln zł, przy czym koszt przypadający na jednego pracownika objętego programem nie może przekroczyć 20 tys. zł. W samym 2025 roku na realizację przedsięwzięcia przeznaczono 10 mln zł.

Do wyboru rożne modele

Zgłaszane projekty muszą obejmować co najmniej połowę pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy, gwarantować utrzymanie wynagrodzeń oraz stabilność zatrudnienia. Ministerstwo nie narzuca jednego rozwiązania - pracodawcy mogą testować różne modele: czterodniowy tydzień pracy, krótsze dniówki, dłuższe urlopy czy elastyczne godziny rozpoczynania pracy.

Nabór potrwa do 15 września, a lista zakwalifikowanych projektów zostanie ogłoszona do 15 października 2025 r. Program został zaplanowany w trzech etapach: przygotowawczym (do końca 2025 roku), testowym (cały 2026 rok) oraz podsumowującym, który zakończy się w maju 2027 roku.

Regulamin pilotażu oraz link do wniosku dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Autorka/Autor:mp

Źródło: PAP