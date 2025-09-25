Logo TVN24
Z kraju

Jest zapowiedź w sprawie pociągu do Chorwacji

shutterstock_2523953007 Widok z lotu ptaka na Rijece, Chorwacja
Minister o cenie biletu na pociąg do Chorwacji
Źródło: TVN24
Pociąg do Chorwacji w przyszłym roku wróci na tory - zapowiedział Adam Wawrzyniak, członek zarządu PKP Intercity. - Jest jeszcze za wcześnie, żeby podać konkretną datę, ale na pewno przez cały okres wakacyjny będziemy to połączenie obsługiwali - podkreślił.

Wawrzyniak w czwartek wziął udział w odbywających się w Gdańsku 16. Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO. W trakcie rozmowy z PAP zapowiedział, że w przyszłym roku powróci połączenie do chorwackiej Rijeki.

- Ten pociąg cieszył się niesamowitą popularnością, która przerosła nawet nasze oczekiwania - wyjaśnił członek zarządu PKP Intercity. - Pasażerowie chcą jeździć pociągami do Rijeki. Bierze się to z tego, że podróż koleją jest po prostu komfortowa i bardzo atrakcyjna. W tej chwili jest jeszcze za wcześnie, żeby podać konkretną datę uruchomienia połączenia, ale na pewno przez cały okres wakacyjny będziemy je obsługiwali - dodał.

Nowe połączenia PKP Intercity

Wawrzyniak poinformował też o innych połączeniach, które od grudnia br. mają wyruszyć w trasę.

- PKP Intercity uruchomi aż dwa pociągi do Lipska, zwiększymy liczbę połączeń do Berlina, a także rozwiniemy połączenia na Litwę. Oczywiście będziemy rozwijali też ofertę na terenie naszego kraju. Tych pociągów będzie jak najwięcej, ale największy skok będzie zauważalny wtedy, kiedy na torach pojawią się pierwsze hybrydowe zespoły trakcyjne. Wtedy zaczniemy obsługiwać mniejsze miejscowości, również bardzo istotne na mapie transportowej naszego kraju - podkreślił.

Zaznaczył, że PKP Intercity mocno inwestuje w nowy tabor. - Już dzisiaj zakontraktowanych mamy ponad 300 wagonów i 35 zespołów trakcyjnych. Realizujemy projekt na 200 lokomotyw i wiele, wiele innych. Przed nami zawarcie kontraktu na dostawę nowych 42 pociągów piętrowych, z opcją na kolejnych 30. To wszystko sprawi, że liczba miejsc w pociągach PKP Intercity w kolejnych latach istotnie wzrośnie - zapowiedział.

"Nie ma zgody na te wagony". PKP nie chce ich, producent tłumaczy, że to druga klasa
"Nie ma zgody na te wagony". PKP nie chce ich, producent tłumaczy, że to druga klasa

Konkurencja na torach

Wawrzyniak był również pytany o to, w jaki sposób spółka planuje zwiększyć swoją konkurencyjność, w kontekście nowych przewoźników, którzy pojawili na polskich torach. Jego zdaniem konkurować można nie tylko ceną.

- Oczywiście do konkurowania ceną też jesteśmy gotowi, bo już dzisiaj mamy cały pakiet promocji. Na przykład student może pojechać, korzystając z ulg ustawowych i z naszych zniżek, za nieco ponad 9 złotych z Katowic do Warszawy. Więc takie ceny też są możliwe. Będziemy też konkurować jakością i czasem połączeń. Mamy coraz więcej dobrego, nowoczesnego taboru, który jest naprawdę komfortowy, więc jesteśmy gotowi do szerokiej konkurencji, ale wieloaspektowej - odpowiedział.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022.

Minione wakacje były dla spółki rekordowe – z usług przewoźnika skorzystało 26 mln podróżnych, o 3 mln więcej niż rok wcześniej. Hitem lata okazał się pociąg międzynarodowy – Adriatic Express do Rijeki w Chorwacji, z którego skorzystało 9,3 tys. osób. Adriatic Express kursował od 27 czerwca do końca sierpnia.

Nowy przewoźnik kolejowy w Polsce. "Będzie ciężko ich wypchnąć"

Nowy przewoźnik kolejowy w Polsce. "Będzie ciężko ich wypchnąć"

Pasażerowie już szykowali się do wejścia, ale pendolino przejechało stację bez zatrzymania

Pasażerowie już szykowali się do wejścia, ale pendolino przejechało stację bez zatrzymania

TVN24

Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

Odbywające się w Gdańsku TRAKO to największe targi kolejowe w Europie Środkowo-Wschodniej i druga co do wielkości impreza branżowa w Europie. W tym roku w wydarzeniu bierze udział blisko 700 wystawców z 29 krajów, m.in. z Austrii, Belgii, Chin, Chorwacji, Holandii, Niemiec, Litwy, Korei Południowej, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. 

TVN24 HD
Autorka/Autor: /dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

