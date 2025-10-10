Logo TVN24
Tylko jeden kraj wyprzedza Polskę. To europejski hit eksportowy

Polska jest drugim największym eksporterem jaj w Unii Europejskiej - wynika z danych Eurostatu. Nasz kraj wyprzedza jedynie Holandia. Od stycznia do lipca 2025 roku Polska wyeksportowała jaja o łącznej wartości 335,8 miliona euro.

Prezes Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj (KFHDiPJ) Paweł Podstawka przekazał, że pomimo problemów jakie miała branża w związku ze stratami stad niosek w wyniku rzekomego pomoru drobiu i grypy ptaków, polscy drobiarze utrzymują swoją pozycję na rynkach międzynarodowych.

"Polska jest wiarygodnym eksporterem"

- Porównując wstępne dane ZSRIR (Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej) z pierwszej połowy tego roku do analogicznego okresu roku 2024, gdy z Polski wyeksportowano 266,8 tysiąca ton jaj za 267 milionów euro, widzimy wzrost wartości wyeksportowanych z Polski jaj o blisko 26 punktów procentowych przy niewielkim spadku wolumenu – powiedział Podstawka.

Dodał też: - Polska jest wiarygodnym eksporterem – łączymy skalę produkcji, przewidywalność i pełne standardy UE. Jednocześnie, poprzez zwiększanie udziału metod hodowli alternatywnych do hodowli klatkowej w sprzedaży krajowej, udowadniamy, że potrafimy odpowiadać na zmieniające się trendy konsumenckie, nie tracąc globalnej konkurencyjności.

Według danych KFHDiPJ dotyczących sprzedaży detalicznej, w 2024 roku udział jaj ze ściółki wynosił już 37 proc., z wolnego wybiegu 18 proc, a ekologicznych 3 proc. Jeszcze w 2010 roku ok. 92 proc. niosek utrzymywano w hodowli klatkowej, 7,1 proc. w hodowli ściółkowej, 0,9 proc. w wolnym wybiegu i 0,1 proc. w ekologicznej.

Eksport jaj

Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w 2023 roku Polska wyeksportowała 222 tys. ton jaj o wartości 479,7 mln euro. W 2024 roku z Polski na rynki zewnętrzne trafiło 239,6 tys. ton, za które polscy producenci otrzymali 474,5 mln euro.

Zgodnie ze wstępnymi danymi ZSRIR na koniec września br., od stycznia do lipca wartość eksportu jaj osiągnęła 335,8 mln euro (za 132,3 tys. ton). Głównymi odbiorcami polskich jaj pozostają partnerzy handlowi w UE, na czele z Niemcami, Holandią, Francją, Czechami i Włochami.

Od 30 do 40 proc. wyprodukowanych w Polsce jaj trafia na eksport. Według danych Eurostatu, w 2023 roku Polska odpowiadała za ponad 15 proc. całkowitego eksportu jaj z UE.

Działająca przy ONZ Food and Agriculture Organization (FAO) oszacowała, że w 2023 roku globalna produkcja jaj wynosiła około 97 mln ton, co odpowiada około 1,6 biliona sztuk. W ciągu ostatnich trzech dekad produkcja jaj na świecie wzrosła o ponad 150 proc. Głównymi regionami produkcji jaj jest Azja (ok. 63 proc. światowej podaży), Ameryki (20 proc.) i Europa (ok. 10 proc.).

Rośnie produkcja jaj

Eksperci FAO wskazują, że wzrost produkcji jaj wynika z rosnącej dostępności białka zwierzęcego w krajach rozwijających się oraz ze stabilnego popytu w państwach uprzemysłowionych. Specjaliści Międzynarodowej Komisji Jajecznej (IEC) podkreślają, że jajko pozostaje jednym z najbardziej efektywnych ekonomicznie źródeł białka. W odróżnieniu od mięsa drobiowego czy nabiału, jego produkcja wymaga relatywnie niewielkiej ilości paszy i energii, co sprawia, że jajko ma kluczowe znaczenie w strategiach bezpieczeństwa żywnościowego.

Według FAO, średnie spożycie jaj na świecie wynosi obecnie około 10 kg na osobę w skali roku. Organizacja przewiduje wzrost produkcji jaj do 100 mln ton rocznie do 2030 roku - głównie za sprawą zwiększonej produkcji w krajach azjatyckich.

W piątek obchodzony jest Światowy Dzień Jaja. Ustanowiony został w 1996 roku w Wiedniu. Obchodzony jest corocznie w drugi piątek października i w tym roku przypada 10 października. Celem powołania ŚDJ jest podnoszenie globalnej świadomości na temat znaczenia jaj dla gospodarki i zdrowia człowieka.

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

