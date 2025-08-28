Budżet 2026. "To jest coś, co powinno nas najbardziej martwić"

28 sierpnia 2025, 18:04
Źródło:
tvn24.pl
Wilkowicz o projekcie budżetu na 2026 rok
Wilkowicz o projekcie budżetu na 2026 rokTVN24
wideo 2/4
Wilkowicz o projekcie budżetu na 2026 rokTVN24

Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok. - Żyjąc w realiach tak dużego deficytu, nie mamy specjalnie marginesu na niepowodzenia, które nie zawsze od nas zależą - stwierdził w TVN24 doktor Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. Łukasz Wilkowicz z "Dziennika Gazety Prawnej" dodał, że "bardziej martwi długi termin" i to, że "punkt odniesienia, od którego ten deficyt miałby się obniżać jest stale przesuwany".

Minister finansów Andrzej Domański przekazał, że zgodnie z przyjętym przez rząd projektem dochody budżetu w 2026 r. wyniosą ok. 647 mld zł, a wydatki - ok. 918,9 mld zł. Podał także, że deficyt budżetowy w roku 2026 wyniesie ok. 271,7 mld zł, czyli 6,5 proc. PKB.

Czytaj więcej: Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok

Ekonomista o projekcie budżetu na 2026 rok

- Rośnie skala zadłużenia gospodarki i finansów publicznych - skomentował na antenie TVN24 przyjęty projekt dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. - Bezpośrednio tego nie odczuwamy oczywiście, więc to jest takie trochę iluzoryczne - dodał.

- W ten, czy w inny sposób za to zapłacimy - dodał Kwiecień.

Jego zdaniem "w pewnym momencie tych pieniędzy należy szukać". - Jeśli nie poprzez nowe podatki, to albo poprzez jakieś cięcia wydatków, które na razie stały się takim politycznym tabu w zakresie wydatków socjalnych, bo tu raczej partie się zaczęły prześcigać w tym, kto daje te pieniądze, tworząc taką iluzję, że my coś dostajemy od państwa. Ale finalnie za to płacimy właśnie na przykład wyższymi podatkami - powiedział ekonomista.

Według eksperta "zapłacimy w inny sposób". - Na przykład poprzez to, że nie będzie zwiększania kwoty wolnej od podatku. No bo to też jest podwyżka podatku efektywnie. Bo jeśli mamy inflację, ta kwota wolna w tym wypadku nominalnie jest stała, no to efektywna stawka podatkowa rośnie - wyjaśnił Kwiecień.

Zaznaczył, ze ekonomiści nie spodziewali się cięć wydatków. - Ten kierunek był oczekiwany i też chyba nie było jakichś wielkich złudzeń czy oczekiwań w zakresie na przykład większych ograniczeń, czy w ogóle ograniczeń w zakresie polityki socjalnej - powiedział.

Ekspert o planowanym deficycie

- Oby po drodze nie doszło do sytuacji, gdzie zacznie być problem z finansowaniem tego deficytu. Na co nie do końca mamy wpływ, bo to, że dzisiaj w tym sensie jest dobrze, że ceny polskiego długu są stabilne, a wręcz powiedziałbym, że nawet rosły w ostatnim czasie, więc tym samym ten koszt, po którym rząd pożycza jest na jakimś sensownym poziomie, to też po części jest zależne od tego, co się dzieje na świecie - zaznaczył Kwiecień.

- Żyjąc w realiach tak dużego deficytu, nie mamy specjalnie marginesu na niepowodzenia, które nie zawsze od nas zależą. I faktycznie premier mówi o tym, że to budżet jest na granicy bezpieczeństwa - skwitował Kwiecień.

"To jest coś, co powinno nas najbardziej martwić"

- Mnie bardziej martwi długi termin i najbardziej taka niepokojąca część czy niepokojąca liczba. Tak mi się wydaje, jak i dowiedzieliśmy się dzisiaj, to jest kwestia tego, że deficyt finansów publicznych całych ten liczony według metodologii unijnej ma wynieść w przyszłym roku prawie sześćdziesiąt siedem procent PKB - mówił w TVN24 Łukasz Wilkowicz z "Dziennika Gazety Prawnej". 

Dodał też: - Jeśli ja dobrze sobie przypominam plan schodzenia z deficytem, o jakim była mowa w zeszłym roku, czy na początku tego roku, to my mieliśmy ledwo przekroczyć sześćdziesiąt procent, a w jakiejś perspektywie on miał się obniżać.

Wyjaśnił, że choć "minister finansów mówi ciągle o tym, że deficyt będzie się obniżał", ale "punkt odniesienia, od którego ten deficyt miałby się obniżać jest stale przesuwany", czy też "stale te punkty odniesienia są podnoszone".

- Wydaje mi się, że to jest coś, co powinno nas najbardziej martwić, jeśli się zastanawiamy o finansach publicznych w takim szerokim ujęciu, a nie w takim ujęciu, czy dostanę 800 plus, albo czy dostanę trzynastą czy czternastą emeryturę - podkreślił Wilkowicz.

Uchwalenie projektu budżetu

Zgodnie z procedurą budżetową przedstawioną na stronie resortu finansów, w sierpniu MF ma opracować i przesłać rządowi wstępny projekt budżetu, a następnie przekazać go do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego. Na uchwalenie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na kolejny rok i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu Rada Ministrów ma czas do 30 września br.

Według konstytucji, budżet powinien trafić do prezydenta do podpisu w ciągu 4 miesięcy od dnia przekazania Sejmowi projektu ustawy budżetowej. Jeżeli tak się nie stanie, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Ustawa zasadnicza przewiduje, że prezydent podpisuje budżet w ciągu 7 dni.

Autorka/Autor:pkarp/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Budżet państwa
Pozostałe wiadomości

Ożywienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych w drugim kwartale było silniejsze niż wcześniej szacowano. Wszystko dzięki konsumentom, którzy zwiększyli wydatki przez niepokoje związane z wojną handlową prezydenta Donalda Trumpa - podał portal stacji CNN.

Gospodarka USA zaskoczyła. "Gwałtowne odbicie"

Gospodarka USA zaskoczyła. "Gwałtowne odbicie"

28 sierpnia 2025, 19:05
Źródło:
CNN

Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok - przekazała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że deficyt budżetowy w przyszłym roku wyniesie ponad 270 miliardów złotych.

Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok

Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok

28 sierpnia 2025, 15:57
Źródło:
PAP

Jest rekordowy pod wieloma względami - tak o projekcie budżetu na 2026 rok mówił premier Donald Tusk. - Koniec z drożyzną - podkreślił szef rządu.

Tusk: to nie jest nasze ostatnie słowo

Tusk: to nie jest nasze ostatnie słowo

28 sierpnia 2025, 14:59
Źródło:
PAP

Resort pracy przygotował projekt, który zakłada wypłatę zasiłku chorobowego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od pierwszego dnia choroby pracownika. Propozycja będzie rozpatrywana teraz podczas posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Zmiany w zasiłku chorobowym. Jest projekt

Zmiany w zasiłku chorobowym. Jest projekt

28 sierpnia 2025, 16:55
Źródło:
PAP

Z okazji początku roku szkolnego niektórzy z rodziców mogą otrzymać dodatkowe przelewy w łącznej wysokości nawet ponad 500 złotych. Chodzi o szereg świadczeń wspierających wychowanie dzieci. Wyjaśniamy, kto i ile może dostać.

Dodatkowe pieniądze na początek roku szkolnego. Jak dostać świadczenia?

Dodatkowe pieniądze na początek roku szkolnego. Jak dostać świadczenia?

28 sierpnia 2025, 15:28
Źródło:
tvn24.pl

We wrześniu ma pojawić się projekt ustawy, który będzie zakładał mrożenie cen energii na czwarty kwartał 2025 roku oraz wprowadzi bon ciepłowniczy - zapowiedział Miłosz Motyka, minister energii. Z kolei Paulina Hennig-Kloska, szefowa resortu klimatu i środowiska, powiedziała, że dwa z trzech komponentów zawetowanej przez prezydenta ustawy wiatrakowej zostaną zrealizowane pozaustawowo.

Jest zapowiedź ministra w sprawie cen prądu

Jest zapowiedź ministra w sprawie cen prądu

28 sierpnia 2025, 13:45
Źródło:
PAP

We Włocławku powstanie pierwsza w Europie mała elektrownia jądrowa BWRX-300. To jedno z uzgodnień porozumienia między Orlenem a Synthos Green Energy - podał Orlen.

Tu powstanie "pierwsza w Europie mała elektrownia jądrowa". Jest porozumienie

Tu powstanie "pierwsza w Europie mała elektrownia jądrowa". Jest porozumienie

28 sierpnia 2025, 9:46
Źródło:
PAP

Orlen ogłosił, że we Włocławku powstanie nie tylko pierwsza w Polsce, ale także w Europie, mała modułowa elektrownia jądrowa, czyli SMR. Wyjaśniamy, co to jest.

Pierwsza taka inwestycja w Europie. Co to jest SMR

Pierwsza taka inwestycja w Europie. Co to jest SMR

28 sierpnia 2025, 12:58
Źródło:
tvn24.pl

Tysiące miejsc pracy jest zagrożonych po tym, gdy Biały Dom wstrzymał budowę niemal ukończonej farmy wiatrowej u wybrzeży Rhode Island w Stanach Zjednoczonych. To kolejny cios administracji Trumpa wymierzony w energetykę wiatrową.

Trump wstrzymał wielką inwestycję. Tysiące miejsc pracy zagrożonych

Trump wstrzymał wielką inwestycję. Tysiące miejsc pracy zagrożonych

28 sierpnia 2025, 9:37
Źródło:
CNN

Wyobraźmy sobie taką scenę: twój samolot właśnie wylądował w Antalyi w Turcji, a ty nie możesz się doczekać, by wysiąść. Odpinasz pasy, wyskakujesz z fotela i wyciągasz torbę z półki nad głową, pełen zapału do rozpoczęcia urlopu. Ale trochę się pospieszyłeś. Stewardessa zabiera cię na bok i nakłada szybki mandat w wysokości 62 euro (265 złotych). W tym roku Europa rozprawia się z nieokrzesanymi turystami.

"Mieszkańcy mają dość". Nawet 13 tysięcy złotych mandatu

"Mieszkańcy mają dość". Nawet 13 tysięcy złotych mandatu

28 sierpnia 2025, 11:43
Źródło:
BBC

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w środę dwie nowelizacje: ustawę o zapasach ropy i gazu oraz ustawę o środkach ochrony roślin. Wyjaśniamy, jakie rozwiązania zawierały i jak te weta uzasadnia Kancelaria Prezydenta.

"Nie rozumie potrzeb bezpieczeństwa". Co zawetował Nawrocki?

"Nie rozumie potrzeb bezpieczeństwa". Co zawetował Nawrocki?

28 sierpnia 2025, 13:29
Źródło:
tvn24.pl

SK Telecom, największy operator komórkowy w Korei Południowej, będzie musiał zapłacić 134,8 miliarda wonów (97 milionów dolarów) za wyciek danych wszystkich abonentów. To najwyższa kara nałożona przez Południowokoreańską Komisję Ochrony Danych Osobowych od czasu jej powstania w 2020 roku.

Wyciek danych wszystkich klientów. Rekordowa kara

Wyciek danych wszystkich klientów. Rekordowa kara

28 sierpnia 2025, 9:11
Źródło:
PAP

Kawa w sklepach drożeje w dwucyfrowym tempie. Jak wynika z raportu UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito mielona podrożała sklepach w ujęciu rocznym o niemal 18 procent, a rozpuszczalna o blisko 17 procent. Mało jest promocji, które mogłyby złagodzić podwyżki.

Dwucyfrowy wzrost cen popularnego produktu

Dwucyfrowy wzrost cen popularnego produktu

28 sierpnia 2025, 6:49
Źródło:
PAP

Zapasy ropy wystarczą nam na od 25 do 30 dni i jeśli dostawy rurociągiem Przyjaźń nie zostaną przywrócone we wrześniu, Węgry i Słowacja będą musiały skorzystać z rezerw strategicznych - powiedział w środę tygodnikowi "Mandiner" Zsolt Hernady, prezes węgierskiego koncernu energetycznego MOL.

Szef giganta zabrał głos w sprawie ropy z Rosji

Szef giganta zabrał głos w sprawie ropy z Rosji

28 sierpnia 2025, 7:46
Źródło:
PAP

Władze Florencji zamierzają używać kamer termowizyjnych i narzędzi sztucznej inteligencji do monitoringu napływu turystów. System ma działać w historycznym centrum miasta, które jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Pilotażowy projekt we włoskim mieście. Dotyczy turystów

Pilotażowy projekt we włoskim mieście. Dotyczy turystów

28 sierpnia 2025, 8:33
Źródło:
PAP

Prezydent USA Donald Trump obiecał wyborcom jesienią ubiegłego roku, że szybko pokona inflację po powrocie do Białego Domu. Bezprecedensowe i nieustępliwe ataki Trumpa na Rezerwę Federalną mogą przynieść dokładnie odwrotny skutek - przestrzegają ekonomiści w rozmowie z CNN.

"Trump łamie kardynalną zasadę"

"Trump łamie kardynalną zasadę"

27 sierpnia 2025, 21:45
Źródło:
CNN

Przedstawiciele branży rozlewniczej apelują do premiera Donalda Tuska w sprawie systemu kaucyjnego. Alarmują, że wdrożenie nowych zasad może spowodować utratę konkurencyjności, a także mieć wpływ na konsumpcję i spadek sprzedaży poszczególnych kategorii napojów.

"Stoimy przed dramatyczną sytuacją". Branża alarmuje

"Stoimy przed dramatyczną sytuacją". Branża alarmuje

27 sierpnia 2025, 19:12
Źródło:
PAP

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o zapasach ropy i gazu - przekazała Kancelaria Prezydenta. Nowelizacja miała między innymi usunąć z polskiego prawa zapis uznany przez Brukselę za niezgodny z europejskimi regulacjami. Prezydent zawetował także nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin.

Kolejne weta prezydenta Karola Nawrockiego

Kolejne weta prezydenta Karola Nawrockiego

27 sierpnia 2025, 17:50
Źródło:
PAP

Od 2022 roku do 2024 roku spadała liczba mebli produkowanych w Unii Europejskiej, sytuacja na rynku meblarskim pogorszyła się także w Polsce. Jeśli branża nie zwiększy przychodów, będzie musiała optymalizować zatrudnienie przy jednoczesnej konkurencji z azjatyckimi firmami - uważa Krzysztof Mrówczyński z Banku Pekao.

Sektor w tarapatach. Zwolnienia na horyzoncie

Sektor w tarapatach. Zwolnienia na horyzoncie

27 sierpnia 2025, 20:21
Źródło:
PAP

- Wkład Polski w Starlinki to jedne z najlepiej wydanych pieniędzy na wsparcie Ukrainy - stwierdził wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Z kolei wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że zawetowanie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przez prezydenta Karola Nawrockiego jest "przeciwko bezpieczeństwu Polski".

Wicepremier: o tym jest to weto

Wicepremier: o tym jest to weto

27 sierpnia 2025, 18:19
Źródło:
PAP

14. emerytura już wkrótce trafi do seniorów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłaty dodatkowego świadczenia, a w pierwszym terminie otrzyma je ponad 674 tysiące osób. Łączna wartość wypłat przekroczy 991 milionów złotych brutto - poinformował rzecznik ZUS Karol Poznański.

Dodatek dla emerytów. Są terminy wypłat

Dodatek dla emerytów. Są terminy wypłat

27 sierpnia 2025, 14:37
Źródło:
PAP