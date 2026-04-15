Turystyka Nagrody dla turystów. Władze europejskiej stolicy szykują nowy program Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Strajk pracowników Lufthansy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Program, nazwany "BerlinPay", ma w tym roku być skoncentrowany na berlińskich szlakach wodnych. Przez niemiecką stolicę przepływa rzeka Sprewa, przecinają ją także liczne kanały. W mieście jest też kilkadziesiąt jezior, a największe Mueggelsee ma powierzchnię 7,4 km kwadratowych.

"Chcemy uczynić odpowiedzialne zachowania bardziej widocznymi i nagradzać je. Osoby, które działają świadomie nad wodą i na wodzie, na przykład zbierają śmieci, dbają o okolicę lub wspierają projekty społeczne, otrzymają wyróżnienia od partnerów programu. Będą to drobne korzyści lub wyjątkowe berlińskie doświadczenia" - podano na stronie skierowanej do potencjalnych sponsorów.

Poszukiwani partnerzy akcji

Visit Berlin nadal poszukuje partnerów, którzy mogliby wziąć udział w programie i umożliwić turystom otrzymywanie nagród. Do współpracy zaproszone są restauracje, hotele czy instytucje kultury.

Organizatorzy więcej szczegółów programu zaprezentują w połowie maja.

Wzorem dla berlińskiej inicjatywy jest ta już działająca w stolicy Danii, Kopenhadze. W ramach "CopenPay" turyści za udowodnienie ekologicznego zachowania mogą otrzymywać drobne korzyści, wśród których są darmowe rejsy czy wypożyczenia rowerów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD