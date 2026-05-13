Tech Amerykańskie restrykcje na Chiny. Pekin wyraża sprzeciw

Projekt ustawy MATCH Act został przedstawiony w amerykańskim Kongresie w ubiegłym miesiącu. Zakłada zaostrzenie kontroli eksportowych wobec Chin i utrudnienie chińskim firmom produkcji zaawansowanych układów AI. Przepisy mają również wywierać presję na kraje sojusznicze USA, by ograniczały sprzedaż sprzętu do produkcji chipów do Chin.

Według Reutersa chińscy urzędnicy publicznie krytykowali projekt, przygotowali potencjalne działania odwetowe, a także wezwali amerykańskich dyplomatów w Chinach, aby wyrazić sprzeciw wobec proponowanych regulacji.

Źródła podają również, że w kwietniu chińskie Ministerstwo Handlu zaprosiło do ambasady w Waszyngtonie przedstawicieli amerykańskiej branży półprzewodników, aby rozmawiać m.in. o MATCH Act.

Trump i Xi Jinping mają rozmawiać także o chipach

Spotkanie Donalda Trumpa i Xi Jinpinga będzie pierwszym od czasu zawarcia kruchego handlowego rozejmu w Korei Południowej w ubiegłym roku. Choć główne tematy rozmów mają dotyczyć szerszych relacji gospodarczych i politycznych, źródła Reutersa twierdzą, że chińscy przedstawiciele już podczas przygotowań do szczytu podnosili kwestię ustawy.

Ryan Fedasiuk, były doradca ds. relacji USA-Chiny w Departamencie Stanu, ocenił, że sprawa najprawdopodobniej pojawi się podczas rozmów w Pekinie.

- Kongres rozumie, jak ważne jest dla Stanów Zjednoczonych wygranie wyścigu AI z Chinami - i Pekin rozumie, że jego przemysł półprzewodników jest wyjątkowo podatny na amerykańskie kontrole eksportowe - powiedział.

Biały Dom nie zajął dotąd oficjalnego stanowiska wobec projektu ustawy. Przedstawiciel administracji odmówił komentarza zarówno w sprawie MATCH Act, jak i możliwości poruszenia tego tematu podczas rozmów w Pekinie.

Pekin zapowiada środki odwetowe

Chińskie władze od momentu przedstawienia projektu ustawy otwarcie krytykują działania USA. Rzecznik chińskiej ambasady Liu Pengyu oskarżył Waszyngton o próbę budowy technologicznej blokady przeciwko Chinom.

- Stany Zjednoczone wykorzystują wszelkiego rodzaju preteksty, aby zmuszać inne kraje do przyłączenia się do technologicznej blokady przeciwko Chinom - stwierdził.

Po głosowaniu w komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów chińskie Ministerstwo Handlu ostrzegło, że nowe przepisy mogłyby poważnie zaszkodzić międzynarodowemu porządkowi gospodarczemu i handlowemu.

- Jeśli odpowiednie ustawy wejdą w życie, poważnie podważą międzynarodowy porządek gospodarczy i handlowy - przekazał rzecznik ministerstwa.

Resort dodał również, że Chiny "zdecydowanie podejmą niezbędne działania", aby chronić prawa i interesy chińskich przedsiębiorstw.

Ustawa może uderzyć w ASML i Tokyo Electron

MATCH Act ma objąć restrykcjami sprzęt do produkcji chipów pochodzący z krajów dominujących na rynku - Stanów Zjednoczonych, Japonii i Holandii. Projekt przewiduje możliwość wprowadzenia amerykańskich ograniczeń wobec państw, które nie zdecydują się na własne restrykcje eksportowe wobec Chin.

Wśród firm potencjalnie dotkniętych nowymi regulacjami wymienia się holenderskie ASML oraz japońskie Tokyo Electron. Reuters podaje, że szczególnie ASML - kluczowy dostawca technologii litografii DUV - może zostać objęty dodatkowymi ograniczeniami dotyczącymi rynku chińskiego.

Projekt MATCH Act został pod koniec kwietnia przyjęty przez komisję spraw zagranicznych Izby Reprezentantów stosunkiem głosów 36 do 8. Według wcześniejszych doniesień Reutersa jednym z głównych podmiotów wspierających ustawę był amerykański producent pamięci Micron Technology.

