Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Spór pomiędzy OpenAI a Muskiem zaostrza się. Apel do prokuratorów przed rozprawą

shutterstock_2318800287
WEF 2026 Wypowiedź Elona Muska w Davos
OpenAI zwróciło się do prokuratorów generalnych Kalifornii i Delaware z apelem o rozważenie wszczęcia śledztwa w sprawie "niewłaściwego i antykonkurencyjnego zachowania" Elona Muska oraz jego współpracowników. Apel pojawił się przed rozprawą sądową między stronami, która ma rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu - podał Reuters.

Musk pozwał OpenAI, jego CEO Sama Altmana i innych w 2024 roku, oskarżając ich o naruszenie misji założycielskiej OpenAI w związku z restrukturyzacją w podmiot nastawiony na zysk.

Najbogatszy człowiek świata jest współzałożycielem OpenAI, który powstał w 2015 roku. Odszedł jednak w 2018 roku i uruchomił konkurencyjny xAI z chatbotem Grok.

Oferta dla Zuckerberga

W dokumentach sądowych złożonych w sierpniu OpenAI stwierdziło, że Musk próbował pozyskać swojego rywala, Marka Zuckerberga, do oferty, którą jego konsorcjum złożyło na początku zeszłego roku na rzecz OpenAI. Jednak dyrektor generalny Mety nie przyłączył się do wniosku.

W poniedziałek twórca ChatGPT wysłał list do prokuratora generalnego Kalifornii Roba Bonty i prokuratora generalnego stanu Delaware Kathy Jennings, w którym poinformował, że "w pozwie domagano się odszkodowania w wysokości ponad 100 miliardów dolarów od fundacji non-profit, co jego zdaniem skutecznie paraliżuje organizację".

Sędzia z Oakland w Kalifornii orzekł w styczniu, że rozprawę, której rozpoczęcie planowane jest na kwiecień, rozpatrzy ława przysięgłych.

Kwon: pozew może zniweczyć wysiłki

Jason Kwon, dyrektor ds. strategii w OpenAI, napisał w liście wysłanym w poniedziałek, że pozew może zniweczyć wysiłki firmy zmierzające do przyniesienia korzyści całej ludzkości ​​przez sztuczną inteligencję.

Dokumenty złożone przez Muska w postępowaniu sądowym sugerują, że biuro OpenAl "nie zbadało szczegółowo planu rekapitalizacji i oparło się jedynie na obietnicach dotyczących przyszłych działań OpenAI" - powiedział Kwon.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
OpenAIElon Musk
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica