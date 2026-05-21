Musk szykuje się do debiutu giełdowego SpaceX. Dokumenty obnażyły stan spółki

Teksas. Siedziba firmy Elona Muska SpaceX. Tu produkowane są Starlinki

SpaceX opublikował w środę prospekt emisyjny związany z planowanym wejściem na giełdę. Dokument ujawnia skalę wydatków firmy na sztuczną inteligencję, ambitne plany związane z budową infrastruktury AI w kosmosie oraz wyjątkowo silną pozycję Elona Muska w strukturze spółki.

Debiut może przejść do historii amerykańskiego rynku. Firma celuje w wycenę sięgającą 1,75 bln dolarów, ale część inwestorów i analityków uważa, że wartość SpaceX może zbliżyć się nawet do 2 bln dolarów. To uczyniłoby spółkę jedną z najcenniejszych firm publicznych świata.

AI generuje miliardowe straty

Z ujawnionych danych wynika, że tylko jeden segment działalności SpaceX był rentowny w pierwszym kwartale tego roku - Starlink, odpowiadający za internet satelitarny. Segment wygenerował 1,19 mld dolarów zysku operacyjnego.

Nie wystarczyło to jednak, by pokryć rosnące koszty związane z AI. Cała firma zanotowała w pierwszym kwartale stratę operacyjną na poziomie 1,94 mld dolarów przy przychodach wynoszących 4,69 mld dolarów.

Największym obciążeniem okazał się dział AI, który odpowiadał za 2,47 mld dolarów strat przy 818 mln dolarów przychodów. SpaceX podkreśla, że po przejęciu xAI wydatki związane z rozwojem sztucznej inteligencji odpowiadały za 76 proc. wszystkich nakładów inwestycyjnych firmy w pierwszym kwartale.

Spółka zakłada, że przyszły wzrost ma opierać się na technologiach, które dopiero powstaną. Chodzi m.in. o kosmiczne centra danych zasilane energią słoneczną. Według firmy potencjalny rynek dla takich usług może osiągnąć wartość 28,5 bln dolarów.

Musk zachowuje pełną kontrolę

Prospekt emisyjny pokazuje również, jak silną pozycję zachowa Elon Musk po wejściu spółki na giełdę. Biznesmen ma dysponować 85,1 proc. głosów w firmie.

SpaceX zastosuje strukturę akcji uprzywilejowanych. Akcje klasy B będą dawały 10 głosów, podczas gdy papiery oferowane inwestorom detalicznym zapewnią tylko jeden głos. Dokument wskazuje też, że prawa akcjonariuszy zostały mocno ograniczone, a usunięcie Muska ze stanowiska praktycznie nie będzie możliwe bez jego zgody.

- Wokół Muska istnieje pewien efekt aureoli i jego niekonwencjonalnej wizji - powiedziała Reena Aggarwal, profesor finansów z Georgetown University.

- Trudno wyceniać takie firmy, ponieważ nie istnieje grupa porównawcza - dodała.

Analitycy podkreślają, że inwestorzy wyceniają dziś SpaceX bardziej na podstawie wiary w zdolność Muska do realizacji ambitnych projektów niż klasycznych wskaźników finansowych.

- Nie da się uzasadnić wyceny SpaceX na poziomie 1,75 lub 2 bln dolarów wyłącznie tradycyjnymi fundamentami - powiedział Greg Martin z Rainmaker Securities.

SpaceX poinformował także, że podpisał umowę z firmą Anthropic. Zgodnie z dokumentami spółka ma otrzymywać 1,25 mld dolarów miesięcznie za udostępnianie mocy obliczeniowej centrów danych Colossus i Colossus II w Memphis do maja 2029 roku.

Firma przyznała również, że została pozwana w kilku sprawach dotyczących funkcji generowania i edycji obrazów przez chatbota Grok.

Historyczny debiut coraz bliżej

SpaceX planuje rozpocząć roadshow 4 czerwca, a sama oferta publiczna może ruszyć już 11 czerwca. Debiut giełdowy ma odbyć się na Nasdaq pod tickerem "SPCX".

Według Reutersa firma chce pozyskać z rynku ponad 75 mld dolarów. Głównymi bankami prowadzącymi ofertę są m.in.: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup oraz J.P. Morgan.

Debiut SpaceX odbywa się w kluczowym momencie dla firmy. Już w czwartek spółka planuje kolejny test rakiety Starship, która ma odegrać centralną rolę w planach związanych z lotami na Marsa i budową kosmicznej infrastruktury dla AI.

