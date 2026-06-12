Elon Musk z debiutem giełdowym. SpaceX przed poważnym wyzwaniem
SpaceX chce pozyskać 75 mld dolarów, sprzedając 555,6 mln akcji po 135 dolarów za sztukę - wynika z dokumentów złożonych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Transakcja wycenia firmę Elona Muska na 1,77 bln dolarów.
Oznaczałoby to, że SpaceX stałby się siódmą najcenniejszą spółką w Stanach Zjednoczonych, wyprzedzając Teslę. Firma osiągnęła też cel, jakim było przeprowadzenie największego IPO w historii.
Były członek rady nadzorczej Tesli Steve Westly powiedział w piątek w programie CNBC "Squawk Box Europe", że wycena debiutu SpaceX będzie trudna do przewidzenia, bo firma łączy trzy bardzo różne biznesy.
Zdywersyfikowana działalność SpaceX
Poza działalnością kosmiczną SpaceX posiada także satelitarną usługę internetową Starlink, która odpowiada za większość przychodów firmy i jest jej jedynym rentownym segmentem. W skład spółki wchodzi również xAI, które Musk połączył ze SpaceX w lutym.
- SpaceX to trzy wielkie zakłady w jednej firmie, ale myślę, że będą musieli doprowadzić do sukcesu co najmniej dwa z tych projektów, żeby utrzymać wycenę na poziomie 2 bilionów dolarów - powiedział Westly, założyciel funduszu The Westly Group.
Liczba biznesów w ramach SpaceX może jeszcze wzrosnąć. Jak podaje CNBC, narastają spekulacje, że Elon Musk mógłby ostatecznie połączyć Teslę ze SpaceX.
W maju CNBC informowało, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, że Tesla i SpaceX korzystają już z wielu wspólnych zasobów, a Musk rozmawiał ze współpracownikami o możliwości połączenia obu firm.
Spekulacje dot. fuzji SpaceX i Tesli
Westly ocenił w rozmowie z Arjunem Kharpalem z CNBC, że włączenie Tesli do SpaceX jest "absolutnie prawdopodobne". - To będzie skomplikowana sprawa. Pojawi się wiele kwestii związanych z ładem korporacyjnym, ludzie będą mieć do tego zastrzeżenia, ale... myślę, że jest duża szansa, iż ostatecznie do tego dojdzie - dodał.
Taki ruch oznaczałby kolejną dużą zmianę w strukturze biznesowego imperium Elona Muska. Już teraz SpaceX jest przedstawiany nie tylko jako firma rakietowa, ale jako konglomerat łączący kosmos, internet satelitarny i sztuczną inteligencję.