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Elon Musk z debiutem giełdowym. SpaceX przed poważnym wyzwaniem

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Elon Musk
WEF 2026 Wypowiedź Elona Muska w Davos
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL
SpaceX Elona Muska może przeprowadzić największy debiut giełdowy w historii, ale utrzymanie gigantycznej wyceny nie będzie proste. Były członek rady nadzorczej Tesli Steve Westly ocenia, że firma musi zrealizować co najmniej dwa z trzech swoich wielkich projektów.

SpaceX chce pozyskać 75 mld dolarów, sprzedając 555,6 mln akcji po 135 dolarów za sztukę - wynika z dokumentów złożonych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Transakcja wycenia firmę Elona Muska na 1,77 bln dolarów.

Oznaczałoby to, że SpaceX stałby się siódmą najcenniejszą spółką w Stanach Zjednoczonych, wyprzedzając Teslę. Firma osiągnęła też cel, jakim było przeprowadzenie największego IPO w historii.

Były członek rady nadzorczej Tesli Steve Westly powiedział w piątek w programie CNBC "Squawk Box Europe", że wycena debiutu SpaceX będzie trudna do przewidzenia, bo firma łączy trzy bardzo różne biznesy.

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Zdywersyfikowana działalność SpaceX

Poza działalnością kosmiczną SpaceX posiada także satelitarną usługę internetową Starlink, która odpowiada za większość przychodów firmy i jest jej jedynym rentownym segmentem. W skład spółki wchodzi również xAI, które Musk połączył ze SpaceX w lutym.

- SpaceX to trzy wielkie zakłady w jednej firmie, ale myślę, że będą musieli doprowadzić do sukcesu co najmniej dwa z tych projektów, żeby utrzymać wycenę na poziomie 2 bilionów dolarów - powiedział Westly, założyciel funduszu The Westly Group.

Liczba biznesów w ramach SpaceX może jeszcze wzrosnąć. Jak podaje CNBC, narastają spekulacje, że Elon Musk mógłby ostatecznie połączyć Teslę ze SpaceX.

W maju CNBC informowało, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, że Tesla i SpaceX korzystają już z wielu wspólnych zasobów, a Musk rozmawiał ze współpracownikami o możliwości połączenia obu firm.

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Spekulacje dot. fuzji SpaceX i Tesli

Westly ocenił w rozmowie z Arjunem Kharpalem z CNBC, że włączenie Tesli do SpaceX jest "absolutnie prawdopodobne". - To będzie skomplikowana sprawa. Pojawi się wiele kwestii związanych z ładem korporacyjnym, ludzie będą mieć do tego zastrzeżenia, ale... myślę, że jest duża szansa, iż ostatecznie do tego dojdzie - dodał.

Taki ruch oznaczałby kolejną dużą zmianę w strukturze biznesowego imperium Elona Muska. Już teraz SpaceX jest przedstawiany nie tylko jako firma rakietowa, ale jako konglomerat łączący kosmos, internet satelitarny i sztuczną inteligencję.

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Źródło: CNBC
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Tagi:
Big techElon MuskSpaceXAITeslaSztuczna inteligencja
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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