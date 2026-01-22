Akcje gwałtownie w dół. Nowa strategia francuskiego giganta

ubisoft.mp4

Kurs akcji producenta serii Assassin's Creed spadł w czwartek o 33 proc. przy opóźnionym rozpoczęciu notowań. Był to największy spadek wśród spółek indeksu SBF 120, skupiającego najczęściej handlowane akcje w Paryżu.

Jeśli tendencja się utrzyma, będzie to największy jednodniowy spadek kursu akcji Ubisoftu od debiutu giełdowego spółki w 1996 roku.

Nowa struktura i anulowane projekty

Spółka z siedzibą w Paryżu poinformowała, że zamierza podzielić działalność na pięć dywizji kreatywnych, które mają grupować gry według gatunków. Jednocześnie Ubisoft ogłosił rezygnację z dalszych prac nad sześcioma tytułami. Wśród nich znalazł się długo zapowiadany remake gry Prince of Persia.

Firma zawęziła również prognozę dotycząca rezerwacji netto na 2026 rok i wycofała wcześniejsze wytyczne finansowe na lata 2026–2027.

Wartość spółki znacznie niższa

W czwartkowych, porannych notowaniach akcje Ubisoftu były wyceniane na 4,6 euro, co przekłada się na kapitalizację rynkową w wysokości 616 milionów euro, czyli około 720 milionów dolarów.

- Perspektywa powrotu do dodatnich przepływów pieniężnych wydaje się odległa, a struktura finansowa spółki prawdopodobnie ponownie osłabnie w najbliższym czasie – ocenił Corentin Marty, analityk domu maklerskiego TP ICAP Midcap.

Według danych LSEG, w ubiegłym roku wartość akcji spółki niemal zanurkowała, spadając poniżej miliarda euro kapitalizacji. Dla porównania, w 2018 roku Ubisoft był wyceniany na około 11 miliardów euro.

