Akcje gwałtownie w dół. Nowa strategia francuskiego giganta

Kurs akcji producenta serii Assassin's Creed spadł w czwartek o 33 proc. przy opóźnionym rozpoczęciu notowań. Był to największy spadek wśród spółek indeksu SBF 120, skupiającego najczęściej handlowane akcje w Paryżu.
Jeśli tendencja się utrzyma, będzie to największy jednodniowy spadek kursu akcji Ubisoftu od debiutu giełdowego spółki w 1996 roku.
Nowa struktura i anulowane projekty
Spółka z siedzibą w Paryżu poinformowała, że zamierza podzielić działalność na pięć dywizji kreatywnych, które mają grupować gry według gatunków. Jednocześnie Ubisoft ogłosił rezygnację z dalszych prac nad sześcioma tytułami. Wśród nich znalazł się długo zapowiadany remake gry Prince of Persia.
Firma zawęziła również prognozę dotycząca rezerwacji netto na 2026 rok i wycofała wcześniejsze wytyczne finansowe na lata 2026–2027.
Wartość spółki znacznie niższa
W czwartkowych, porannych notowaniach akcje Ubisoftu były wyceniane na 4,6 euro, co przekłada się na kapitalizację rynkową w wysokości 616 milionów euro, czyli około 720 milionów dolarów.
- Perspektywa powrotu do dodatnich przepływów pieniężnych wydaje się odległa, a struktura finansowa spółki prawdopodobnie ponownie osłabnie w najbliższym czasie – ocenił Corentin Marty, analityk domu maklerskiego TP ICAP Midcap.
Według danych LSEG, w ubiegłym roku wartość akcji spółki niemal zanurkowała, spadając poniżej miliarda euro kapitalizacji. Dla porównania, w 2018 roku Ubisoft był wyceniany na około 11 miliardów euro.
Autorka/Autor: Jan Sowa/ams
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: JOHN ANGELILLO/Newscom/PAP/EPA