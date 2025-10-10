Giganci na celowniku. Bruksela wszczyna postępowanie kontrolne

Jak wygląda bezpieczeństwo najmłodszych w internecie? Wnioski są niepokojące Źródło: TVN24

Przedstawiciele Unii Europejskiej poprosili firmy o przekazanie informacji na temat stosowanych systemów weryfikacji wieku oraz metod ochrony nieletnich przed dostępem do nielegalnych i szkodliwych treści.

Dochodzenia wobec gigantów

W ramach egzekwowania przepisów Aktu o usługach cyfrowych (DSA) Komisja Europejska w ostatnim czasie wszczęła kilka głośnych dochodzeń wobec największych platform.

Komisja Europejska zbadała program "TikTok Lite Rewards", uznając, że może on działać uzależniająco, zwłaszcza na nieletnich, w wyniku czego TikTok wycofał kampanię.

AliExpress został skontrolowany z powodu słabych zabezpieczeń przed sprzedażą nielegalnych i szkodliwych produktów oraz zobowiązał się do poprawy przejrzystości systemów rekomendacji i ulepszenia procedur zgłaszania nielegalnych treści.

Z kolei wobec Temu Komisja bada, czy platforma właściwie ocenia ryzyko handlu nielegalnymi produktami, zapewnia odpowiednie mechanizmy rekomendacyjne i udostępnia dane badaczom. Wstępne ustalenia sugerują możliwe naruszenie przepisów DSA.

Czym jest Akt o usługach cyfrowych?

Akt o usługach cyfrowych (DSA) to kluczowe rozporządzenie Unii Europejskiej, które weszło w życie w listopadzie 2022 r., a od lutego 2024 r. obowiązuje w pełnym zakresie.

Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w sieci i nałożenie na firmy internetowe nowych obowiązków w zakresie moderacji treści, transparentności oraz ochrony praw użytkowników, w tym osób małoletnich.

Przepisy nakazują m.in. tworzenie skutecznych mechanizmów zgłaszania i usuwania treści nielegalnych, publikowanie raportów o działaniach moderacyjnych, zakaz stosowania manipulacyjnych wzorców interfejsu, a także wprowadzają szczególne wymogi dla największych platform i wyszukiwarek obsługujących ponad 45 mln użytkowników miesięcznie w UE.

Kontrole prowadzone przez Komisję Europejską mają na celu sprawdzenie, czy giganci technologiczni faktycznie wywiązują się z tych regulacji i skutecznie chronią użytkowników przed nielegalnymi oraz szkodliwymi treściami.

Autorka/Autor: Jan Sowa Źródło: Reuters, Komisja Europejska Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock