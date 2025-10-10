Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Giganci na celowniku. Bruksela wszczyna postępowanie kontrolne

telefon smartfon shutterstock_1370080886_1
Jak wygląda bezpieczeństwo najmłodszych w internecie? Wnioski są niepokojące
Źródło: TVN24
Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie kontrolne wobec platform YouTube, Apple App Store, Google Play i Snapchat, sprawdzając, w jaki sposób chronią one nieletnich użytkowników w internecie. Analiza prowadzona jest w ramach unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA) – poinformował Reuters.

Przedstawiciele Unii Europejskiej poprosili firmy o przekazanie informacji na temat stosowanych systemów weryfikacji wieku oraz metod ochrony nieletnich przed dostępem do nielegalnych i szkodliwych treści.

Dochodzenia wobec gigantów

W ramach egzekwowania przepisów Aktu o usługach cyfrowych (DSA) Komisja Europejska w ostatnim czasie wszczęła kilka głośnych dochodzeń wobec największych platform.

Komisja Europejska zbadała program "TikTok Lite Rewards", uznając, że może on działać uzależniająco, zwłaszcza na nieletnich, w wyniku czego TikTok wycofał kampanię.

AliExpress został skontrolowany z powodu słabych zabezpieczeń przed sprzedażą nielegalnych i szkodliwych produktów oraz zobowiązał się do poprawy przejrzystości systemów rekomendacji i ulepszenia procedur zgłaszania nielegalnych treści.

Z kolei wobec Temu Komisja bada, czy platforma właściwie ocenia ryzyko handlu nielegalnymi produktami, zapewnia odpowiednie mechanizmy rekomendacyjne i udostępnia dane badaczom. Wstępne ustalenia sugerują możliwe naruszenie przepisów DSA.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chiński dron Jiu Tian (SS-uav)
Czy tak będzie wyglądać wojna przyszłości?
Piotr Szostak
Przewlekła choroba somatyczna wpływa na zdrowie psychiczne na różne sposoby
W spirali. Chorowanie wpływa na psychikę, a lęk i stres nasilają objawy
Zuzanna Kuffel
Skutki rosyjskiego ataku rakietowo-dronowego na Kijów
Wojna? Uczą się, jak przetrwać w lesie albo tamować masywne krwotoki
Iga Dzieciuchowicz

Czym jest Akt o usługach cyfrowych?

Akt o usługach cyfrowych (DSA) to kluczowe rozporządzenie Unii Europejskiej, które weszło w życie w listopadzie 2022 r., a od lutego 2024 r. obowiązuje w pełnym zakresie.

Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w sieci i nałożenie na firmy internetowe nowych obowiązków w zakresie moderacji treści, transparentności oraz ochrony praw użytkowników, w tym osób małoletnich.

Przepisy nakazują m.in. tworzenie skutecznych mechanizmów zgłaszania i usuwania treści nielegalnych, publikowanie raportów o działaniach moderacyjnych, zakaz stosowania manipulacyjnych wzorców interfejsu, a także wprowadzają szczególne wymogi dla największych platform i wyszukiwarek obsługujących ponad 45 mln użytkowników miesięcznie w UE.

Kontrole prowadzone przez Komisję Europejską mają na celu sprawdzenie, czy giganci technologiczni faktycznie wywiązują się z tych regulacji i skutecznie chronią użytkowników przed nielegalnymi oraz szkodliwymi treściami.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: Reuters, Komisja Europejska

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
SnapchatTechnologiaMedia społecznościoweYouTube
Zobacz także:
shutterstock_2650540179
Inaczej nie wejdą do budynku. Rewolucja w wielkim banku
Ze świata
laptop, telefon, komputer
Utrudnienia dla klientów banków
Pieniądze
warszawa most siekierkowski - Grand Warszawski shutterstock_2677258969
"Prawdziwa fala korekt". Zawirowania na rynku
Nieruchomości
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
"Świadectwo niewidzialnego kryzysu" na rynku pracy
Dla pracownika
shutterstock_2470127991
Mogły wyciec dane tysięcy użytkowników popularnej platformy
Tech
shutterstock_1264052794
Tylko jeden kraj wyprzedza Polskę. To europejski hit eksportowy
Z kraju
Berlin
"O niebo lepiej". Niemcy przed Polską w technologicznym wyścigu
Tech
shutterstock_2608069097
Odchylenie fotela za dopłatą. Nowa oferta przewoźnika
Turystyka
Niemowle
Wadliwe artykuły dla niemowląt. Ryzyko zaklinowania, połknięcia
Z kraju
Moskwa, Rosja
Wielkie firmy w Rosji w tarapatach. "Jest to konieczny środek"
Ze świata
Paryż walczy z krótkoterminowym najmem mieszkań
"Bezprecedensowo poważny kryzys". Wezwanie szefa banku centralnego
Ze świata
Prezydent Luiz Inacio Lula da Silva (z prawej) i założyciel Build Your Dreams (BYD) Wang Chuanfu (z lewej)
Pierwsza taka fabryka w regionie. "Będziemy umacniali nasze stosunki z Chinami"
Kim Dzong Un
Kim Dzong Un: przekształcę ten kraj
Ze świata
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Wyniki losowania Lotto
Pieniądze
Donald Trump
"Nadzwyczajne działania". Trump ratuje sojusznika
Ze świata
Friedrich Merz
Merz: nie może dojść do twardego odcięcia
shutterstock_2431592007
"Od razu, natychmiast przystąpiliśmy do tych prac". Deklaracja wiceministry po "Debacie" w TVN24+
Z kraju
shutterstock_2528378733
Płoną maszyny za miliony. Winny grzyb
Ze świata
Donald Trump
Trump miał na niego chrapkę. Teraz bije rekordy
Ze świata
Jak głosowała Warszawa?
"Pogrozili nam palcem i teraz patrzą". Pokłosie decyzji agencji
Z kraju
Donald Tusk
Mocny apel do premiera. "Branża jest na krawędzi upadłości"
Z kraju
Rzym. Przejście Kommodusa w Koloseum
W Koloseum otwarto tajny tunel cesarski
TVN24
shutterstock_2401785327
List do premierów i ministrów. To "niemal gwarantuje porażkę"
Tech
Andrzej Domański w Sejmie
Budżet na przyszły rok. Jest decyzja posłów
Z kraju
shutterstock_2471477927
Prezes NBP: takie pomysły są przeciwko interesowi Polski
Dla pracownika
Elon Musk
Nowe cele Elona Muska
Tech
Adam Glapiński
Glapiński: to byłoby wysoce niewłaściwe
Z kraju
Nvidia, Santa Clara, Kalifornia, USA
Centra danych na Bliskim Wschodzie. USA zgadzają się na eksport
Tech
Berlin, Niemcy
"Aktywna emerytura" i auta elektryczne. Porozumienie w Niemczech
Ze świata
shutterstock_2637727779
Microsoft wstrzymuje podwyżki dla części klientów. Polska na liście
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica