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Producent gier podał wyniki finansowe. Jest reakcja na rynku

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Producent gier CD PROJEKT RED pokazał wyniki finansowe za drugi kwartał. Analitycy i inwestorzy zareagowali pozytywnie na te informacje, co znajduje odzwierciedlenie w notowaniach spółki.

Skonsolidowany zysk netto CD PROJEKT RED w drugim kwartale 2026 r. wyniósł 142,9 mln zł, przy czym konsensus analityków PAP Biznes zakładał 99,3 mln zł. Przychody wyniosły w tym okresie 244,2 mln zł, przy oczekiwaniach na poziomie 200 mln zł.

Reakcja inwestorów była pozytywna - w czwartek kurs spółki rośnie i jest ok. 3 proc. na plusie.

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Wysokie przychody

- W pierwszym półroczu 2026 roku osiągnęliśmy wysoki poziom przychodów, dzięki silnej sprzedaży gier z uniwersum "Cyberpunka" i "Wiedźmina". Zauważalnie mocny udział w sprzedaży miały w tym roku także przychody z licencjonowania naszych IP. Ta część naszej działalności staje się dla nas coraz bardziej istotna - co potwierdza rozpoznawalność i pozycję naszych marek w globalnej popkulturze - powiedział cytowany w komunikacie CFO CD PROJEKT RED Piotr Nielubowicz.

W prezentacji wynikowej podano, że na koniec czerwca przy produkcji "Wiedźmina 4" pracowało 519 deweloperów. W tym czasie zespół "Cyberpunka 2" liczył 184 deweloperów. Do 84 deweloperów zwiększył się team "Projektu Sirius", z kolei przy "Projekcie Hadar" pracowały 33 osoby.

W komunikacie prasowym wskazano, że "Wiedźmin 3: Dziki Gon" sprzedał się w ponad 65 milionach egzemplarzy, a cała seria - w ponad 90 milionach kopii na całym świecie.

- Ta baza pozwala nam planować przyszłość tego uniwersum w perspektywie wielu lat, a nie pojedynczej premiery - powiedział cytowany w komunikacie Joint CEO CD PROJEKT RED Michał Nowakowski.

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Dodatki

Podczas gali otwarcia targów Gamescom w Kolonii studio zaprezentowało publiczności zwiastun "Pieśni przeszłości" - trzeciego dodatku do "Wiedźmina 3: Dziki Gon", tworzonego we współpracy ze studiem Fool's Theory.

Podczas targów studio ogłosiło również wydanie odświeżonej wersji gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon - Remaster", która zadebiutuje 29 września 2026 r. na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S, a także po raz pierwszy w natywnej wersji na Nintendo Switch 2.

Remaster będzie zawierać obydwa dotychczas wydane dodatki - "Serca z kamienia" oraz "Krew i wino" - i będzie dostępny za darmo dla posiadaczy podstawowej wersji gry. Po nawiązaniu współpracy przez spółkę z Blizzard Entertainment, Remaster oraz "Pieśni przeszłości" trafią również na platformę Battle. net.

"Premiera 'Wiedźmina 4' planowana jest na 2028 rok - co oznacza, że od tego roku do premiery czwartej odsłony serii CD PROJEKT RED planuje wydawać jedną dużą wiedźmińską produkcję rocznie" - napisano w komunikacie.

Ponadto wskazano, że "Cyberpunk 2077" przekroczył 40 mln sprzedanych kopii, a dodatek "Widmo Wolności" w 3 lata sprzedał się w 15 mln egzemplarzy, a "Wiedźmin 3: Pieśni przeszłości" ma obecnie 900 tys. zapisów na listach życzeń na wszystkich platformach.

Oprócz CD PROJEKT RED na warszawskiej giełdzie notowani są jeszcze między innymi tacy producenci gier jak: PlayWay, 11 bit studios czy CI Games.

Źródło: PAP
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Tagi:
TechnologiaCD ProjektGry komputeroweGry i konsole
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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