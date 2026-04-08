Ta AI ma być idealną pomocą dla hakerów. Dostaną ją tylko wybrani

Antrophic w konflikcie z Pentagonem

Dostęp do modelu Mythos w celach związanych z cyberbezpieczeństwem otrzymają m.in. Amazon, Apple, Cisco, Google, JPMorgan Chase oraz Microsoft. Ma on pomóc w wykrywaniu błędów w oprogramowaniu tych firm oraz testowaniu odporności ich produktów na konkretne techniki hakerskie.

Lepszy od setek hakerów

Według Anthropic model Mythos (oficjalnie nazwany "Claude Mythos Preview") nie jest jeszcze gotowy, żeby udostępnić go szerszej publiczności.

Powodem jest ryzyko nadużyć ze strony cyberprzestępców i szpiegów. To zagrożenie miało wywołać szerokie zaniepokojenie zarówno w Waszyngtonie, jak i w Dolinie Krzemowej.

Eksperci w rozmowie z CNN podkreślają, że szybkość i skala działania agentów AI wyszukujących luki w zabezpieczeniach stanowią przełom w cyberbezpieczeństwie, wykraczając daleko poza ludzkie możliwości. Pojedynczy agent AI potrafi skanować systemy i wykorzystywać błędy znacznie szybciej i w bardziej uporczywy sposób niż setki hakerów - twierdzi CNN.

- Mieliśmy obawy przed udostępnieniem tych informacji szerokiej publiczności. Uważamy, że czeka nas jeszcze długa droga, zanim wdrożymy odpowiednie mechanizmy ochronne - powiedział CNN Logan Graham, kierujący w Anthropic zespołem ds. zabezpieczeń modeli AI.

"Musimy się do tego bardzo szybko przygotować"

Przedstawiciel Anthropic poinformował CNN, że firma przekazała również wysokim rangą urzędnikom administracji USA szczegółowe dane o ofensywnych i defensywnych możliwościach modelu Mythos. Firma zaoferowała rządowi wsparcie w testowaniu i ocenie tej technologii.

Kierownictwo Anthropic liczy na to, że udostępnienie modelu Mythos wąskiej grupie firm obsługujących miliardy użytkowników pomoże wyrównać szanse w starciu z cyberprzestępcami. Ich głównym celem jest wyeliminowanie luk w zabezpieczeniach popularnych przeglądarkach i systemach operacyjnych, zanim zostaną one upublicznione.

Na liście podmiotów z dostępem do modelu znalazły się także Nvidia, Broadcom, organizacja Linux Foundation oraz dostawcy rozwiązań cyberbezpieczeństwa - CrowdStrike i Palo Alto Networks.

- Jeśli modele będą tak dobre - a prawdopodobnie staną się znacznie lepsze - we wszystkich zadaniach związanych z bezpieczeństwem, musimy się do tego bardzo szybko przygotować. Świat będzie wyglądał zupełnie inaczej, gdy te możliwości staną się częścią naszej codzienności - stwierdził Graham.

Tempo nieosiągalne dla ludzi

Wpis na blogu prezentujący możliwości Mythos, który wyciekł w zeszłym miesiącu, stwierdza, że pod względem zdolności cybernetycznych model ten "znacznie wyprzedza" inne rozwiązania. Mythos "zapowiada nadchodzącą falę modeli zdolnych do wykorzystywania luk w zabezpieczeniach w sposób, który zdecydowanie dystansuje wysiłki obrońców" - stwierdzono w artykule, o którym jako pierwszy poinformował magazyn "Fortune".

Choć część ekspertów twierdzi, że obawy przed wykorzystaniem modelu przez hakerów są przesadzone, samo ujawnienie jego istnienia wskazuje na trudną prawdę: bez zmiany strategii, przepaść między atakującymi a obrońcami, pogłębiona przez AI, może stać się niemożliwa do zasypania - stwierdza CNN.

Anthropic twierdzi, że Mythos przyniósł już wymierne efekty. Zdaniem firmy w ostatnich tygodniach model wykrył "tysiące" nieznanych wcześniej luk w oprogramowaniu, w tempie nieosiągalnym dla ludzi.

