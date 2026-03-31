Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Trump namieszał. Straty "będą astronomiczne"

|
Donald Trump
Trump: Iran musi negocjować, roznosimy ich w pył
Źródło: TVN24, Reuters
Cena ropy rośnie po wcześniejszych spadkach. Na rynku od tygodni panują nerwy, a ostatnia reakcja to pokłosie informacji, że prezydent USA Donald Trump jest gotowy zakończyć wojnę z Iranem.

Ceny ropy według ostatnich notowań wynoszą:

  • Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V na NYMEX w Nowym Jorku jest po 103,35 dol. - wyżej o 0,46 proc.
  • Brent na ICE na V jest wyceniana po 107,84 dol. za baryłkę, wyżej o 0,43 dol.

Cieśnina Ormuz i perspektywa końca wojny

Prezydent USA Donald Trump powiedział doradcom, że jest gotowy zakończyć wojnę z Iranem, nawet jeśli cieśnina Ormuz pozostanie w dużej mierze zamknięta - napisał w poniedziałek "The Wall Street Journal", powołując się na przedstawicieli amerykańskiej administracji.

Prawdopodobnie przedłuży to ścisłą kontrolę Teheranu nad tym szlakiem wodnym i odłoży na później skomplikowaną operację jego ponownego otwarcia - podał "WSJ".

W ostatnich dniach Donald Trump i jego doradcy ocenili, że misja mająca na celu otwarcie cieśniny Ormuz wydłużyłaby konflikt poza zakładany harmonogram, obejmujący od czterech do sześciu tygodni.

Prezydent zdecydował, że USA powinny osiągnąć swoje podstawowe cele dotyczące zniszczenia irańskiej floty i zasobów pocisków oraz powinny skończyć obecne działania zbrojne i naciskać na Teheran w sposób dyplomatyczny, by wznowił swobodny przepływ handlu.

Iran uderzył w hel. "W najśmielszych snach nie pomyślałbym"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Maciej Michałek

Rzeczniczka Białego Domu komentuje

Donald Trump może wezwać kraje arabskie na Bliskim Wschodzie, by pomogły sfinansować wojnę z Iranem - powiedziała tymczasem w poniedziałek rzeczniczka Białego Domu, Karoline Leavitt.

Rzeczniczka oceniła, że prezydent "byłby dosyć zainteresowany, by wezwać" kraje regionu do pomocy w sfinansowaniu wojny.

- Nie będę go wyprzedzać, ale wiem, że z pewnością to jest pomysł, który ma. Myślę, że usłyszycie więcej na ten temat od niego - dodała.

Zapewniła też, że rozmowy USA z Iranem przebiegają "dobrze", mimo tego, co słychać po stronie Irańczyków w przestrzeni publicznej.

Wojny dwóch mocarstw. Czy Trump powtarza błędy Putina?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Maciej Michałek, Tatiana Serwetnyk

Posty Trumpa o wojnie w Iranie

Na razie amerykański prezydent zagroził w poniedziałek Iranowi zniszczeniem wszystkich elektrowni, jeżeli porozumienie z Teheranem nie zostanie szybko osiągnięte, a cieśnina Ormuz - natychmiast otwarta dla żeglugi - tak wynika z wpisu przywódcy USA na portalu Truth Social.

"Stany Zjednoczone Ameryki prowadzą poważne rozmowy z NOWYM I BARDZIEJ ROZSĄDNYM REŻIMEM (w Teheranie) w sprawie zakończenia naszych działań wojskowych w Iranie" - napisał Donald Trump.

"Poczyniono ogromne postępy, ale jeśli z jakiegoś powodu porozumienie nie zostanie szybko osiągnięte, co prawdopodobnie nastąpi, i jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie natychmiast otwarta dla biznesu, zakończymy nasz uroczy pobyt w Iranie, wysadzając w powietrze i całkowicie niszcząc wszystkie ich elektrownie, odwierty naftowe i wyspę Chark (a może i wszystkie ich zakłady odsalania wody!), których dotychczas nie tknęliśmy" - dodał.

Trump o Iranie
Źródło: Truth Social

"Bratni naród"

Z kolei minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi wezwał na platformie X władze Arabii Saudyjskiej do wyrzucenia z kraju sił USA.

"Iran szanuje Królestwo Arabii Saudyjskiej i uważa je za bratni naród" - zaznaczył szef irańskiej dyplomacji.

"Nasze operacje są wymierzone we wrogich agresorów, którzy nie szanują Arabów ani Irańczyków i nie są w stanie zapewnić im bezpieczeństwa. Wystarczy spojrzeć, co zrobiliśmy z ich dowództwem powietrznym. Najwyższy czas wyrzucić z kraju siły USA" - napisał Aragczi.

Iran zaatakował tymczasem w pełni załadowany tankowiec z Kuwejtu w porcie w Dubaju.

Niezidentyfikowany pocisk uderzył w tankowiec 31 mil morskich na północny zachód od Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - poinformowała w poniedziałek wieczorem brytyjska organizacja monitorująca handel morski (UKMTO).

Według ostatnich danych UKMTO, od początku marca w regionie Zatoki Perskiej zaatakowane zostały już 24 statki handlowe.

Nie takiej reakcji oczekiwał Trump. "Próbuje wyjść z twarzą"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sebastian Zakrzewski

Analitycy przewidują dalsze wzrosty

Tymczasem analitycy nie wykluczają wzrostu cen ropy do 200 dol. za baryłkę, jeśli cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta przez kolejne 6-8 tygodni.

"Jeśli cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta przez kolejne 6-8 tygodni, skumulowana utrata dostaw ropy z regionu może spowodować wzrost cen ropy do 200 dol. za baryłkę lub jeszcze więcej" - piszą w prognozie analitycy FGE NexantECA.

"Zamknięcie Cieśniny Ormuz co miesiąc oznacza utratę ok. 400 mln baryłek ropy, a rezerwy strategiczne nie wystarczą, aby wypełnić tę lukę" - powiedział w Bloomberg TV Fereidun Fesharaki z ECM-Energy Market Consultant UK Ltd.

"W pewnym momencie straty ropy na rynkach będą astronomiczne" - wskazał.

"A jeśli utrzyma się to przed kolejne 6-8 tygodni, ceny ropy poszybują w górę" - dodał.

Fesharaki ocenił, że chociaż nie ma możliwości, aby prezydent USA Donald Trump wydał rozkaz ataku USA na Iran - na wyspę Chark, może jednak potencjalnie chcieć zająć to miejsce i wykorzystać jako "kartę przetargową".

"Powrót wstrzymanych dostaw ropy od producentów z Zatoki Perskiej będzie powolny" - ocenił.

"Benzyna może być racjonowana w niektórych krajach azjatyckich" - dodał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował
Dowiedz się więcej:

Udostępnij:
Tagi:
Ropa naftowa, ceny ropy, Iran, Donald Trump, USA
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Będą ograniczenia na stacjach? "Nie wykluczamy decyzji"
Z kraju
Ceny paliw, stacja benzynowa, tankowanie
Tyle kosztują teraz paliwa
Z kraju
Stacja paliw, benzyna
Rosną ceny paliw. Bruksela szykuje "skrzynkę narzędziową"
Ze świata
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: węgierska blokada zagraża naszym przygotowaniom do zimy
Ze świata
Kraje bałtyckie zaczynają odchodzić od rosyjskiej sieci energetycznej, Łotwa
Pół miliarda na sieci energetyczne. Dwie ogromne inwestycje z KPO
Z kraju
EN_01674956_0228
Rosyjska ropa dotarła na Kubę
Ze świata
pap_20250415_0HR
Roszady w zarządzie energetycznego giganta
Z kraju
Donald Trump
Trump: wysadzimy w powietrze całkowicie niszcząc wszystkie ich elektrownie
Ze świata
shutterstock_2560800239_1
Przełom na rynku? "Święty Graal AI"
Łukasz Figielski
Bombowiec B-2 Spirit Amerykańskich Sił Powietrznych
Eskalacja konfliktu z USA. Hiszpania twardo w sprawie Iranu
Ze świata
shutterstock_203589715
Mieli promować wśród dzieci kosmetyki zapobiegające starzeniu się. Urząd zbada sprawę
Ze świata
shutterstock_2660849841_1
Jest wszechobecny i jego też dotkną podwyżki. Wszystko przez drogą ropę
Ze świata
Strajk na lotnisku Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Wielki Tydzień pod znakiem strajków na dwunastu głównych lotniskach w Hiszpanii
Turystyka
Donald Trump
Rynek wystrzelił po słowach Trumpa o przejęciu irańskiej ropy
Rynki
pap_20260310_14J
Cena maksymalna na stacjach paliw. Jest komunikat
Z kraju
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internetowych serwisach administracji publicznej
Zmiana w fakturowaniu. KSeF wchodzi w kolejny etap
Z kraju
sklep market dyskont biedronka warzywa, Biedronka shutterstock_2385722951_1
Biedronka i Lidl pod lupą UOKiK-u. "Klienci mogli mieć problem"
Handel
ZIELINSKA
Orlen tnie ceny paliw w hurcie
Z kraju
blok blokowisko wielka plyta shutterstock_2598063885
Młodzi z seniorami pod jednym dachem. Ruszył innowacyjny program
Ze świata
Prezydent Donald Trump
"Nie mam z tym problemu". Trump zezwolił Rosji na dostawę ropy
Ze świata
Stacja paliw
Niższa akcyza, tańsze paliwo. Rozporządzenie weszło w życie
Z kraju
sklejka na 2
Spór na szczycie irańskich władz
Ze świata
shutterstock_2487688387 Widok z lotu ptaka na samochód driftujący z góry, Samochód wyścigowy driftujący z mnóstwem dymu z palonych opon na torze wyścigowym, Dwa samochody driftujące na asfaltowym torze wyścigowym
Nawet 2500 złotych mandatu. Od poniedziałku rosną kary za drift
Moto
GettyImages-2268351444
"Aspirujący dyktator", "pomarańczowy klaun". Miliony ludzi wyszły na ulice
Ze świata
Katamarany z pomocą humanitarną dla Kuby
Odnalezione katamarany z pomocą humanitarną dotarły do Hawany
Ze świata
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Od kiedy tańsze paliwo na stacjach? Jest data
Handel
HEgCErGWgAAQaDN
Ukraina zawarła umowę z dwoma krajami
Ze świata
hawana kuba shutterstock_2708972419
"Nie jedź". Najwyższy stopień ostrzeżenia dla egzotycznego kierunku
Z kraju
jaja jajka wielkanoc pieniadze shutterstock_2283619677
Dodatkowy dzień na świąteczne zakupy
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

