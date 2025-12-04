Dziedziczą miliardy. Jeszcze nigdy nie było ich aż tylu

Polska gospodarka w 2026 roku - prognoza KE Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według badań przeprowadzonych przez szwajcarski bank, który cieszy się popularnością wśród miliarderów, klasa najbogatszych dziedziczy rekordowe fortuny, przekazując miliardy dolarów swoim dzieciom, wnukom i małżonkom.

Miliarderzy w spadku

91 osób, które stały się miliarderami dzięki dziedziczeniu, otrzymało łącznie 298 miliardów dolarów (ponad 1,08 biliona złotych) w ciągu 12 miesięcy do kwietnia tego roku. Był to wzrost o ponad jedną trzecią w porównaniu z rokiem ubiegłym i najwyższy od czasu rozpoczęcia badań przez UBS w 2015 roku.

Wśród nich jest sześcioro wnucząt zmarłego azjatyckiego potentata branży farbiarskiej Goh Cheng Lianga, który zmarł w sierpniu w Singapurze w wieku 98 lat. Według doniesień każde z wnucząt odziedziczyło udziały w spółce publicznej o wartości ponad 1 mld dol. (3,6 miliarda złotych).

Benjamin Cavalli, dyrektor wykonawczy UBS, powiedział, że wzrost wartości spadków miliarderów jest dowodem na "intensyfikację wieloletniego transferu majątku", a grupa ta ma odziedziczyć co najmniej 5,9 biliona dolarów (ponad 21 bilionów złotych) w ciągu najbliższych 15 lat.

Większość miliardowych spadków ma pochodzić ze Stanów Zjednoczonych, a następnie z Indii, Francji, Niemiec i Szwajcarii. Wielka Brytania zajęła siódme miejsce z kwotą 164 miliardów dolarów (594 miliardy złotych), która ma zostać przekazana w ciągu najbliższych 15 lat.

Jednak sytuacja ta może ulec zmianie, ponieważ miliarderzy przemieszczają się po całym świecie w poszukiwaniu lepszych warunków i wyższej jakości życia, a na ich decyzje mają też wpływ względy geopolityczne i podatkowe - ustalił szwajcarski bank.

Podatek od bogactwa

Według danych UBS w 2025 roku 196 przedsiębiorców, którzy dorobili się majątku samodzielnie, stało się miliarderami, a ich łączny majątek wynosi 386,5 miliarda dolarów (ponad 1,4 biliona złotych).

Rządy europejskie rozważają wprowadzenie podatku od majątku międzynarodowej elity - przypomina "The Guardian". W Szwajcarii, gdzie według szacunków UBS w ciągu najbliższych 15 lat zostanie odziedziczone 206 miliardów dolarów (około 747 miliardów złotych), wyborcy w niedzielę zdecydowaną większością głosów odrzucili propozycję wprowadzenia 50-procentowego podatku od spadków o wartości 47 mln funtów (ponad 226 milionów złotych) lub więcej.

W październiku francuski parlament zagłosował przeciwko proponowanemu podatkowi w wysokości 2 proc. od majątku powyżej 100 mln euro (ponad 423 miliony złotych). Włochy, które przyciągnęły wielu zamożnych mieszkańców dzięki systemowi podatku liniowego od dochodów zagranicznych, ogłosiły plany podwyższenia opłaty o 50 proc. do 300 tysięcy euro (1,2 miliona złotych) rocznie od 2026 r.

W zeszłym roku Hiszpania, Brazylia, Niemcy i RPA podpisały podczas szczytu G20 wniosek o wprowadzenie minimalnego podatku w wysokości 2 proc. dla najbogatszych, aby zmniejszyć nierówności i zwiększyć fundusze publiczne. Prognozy dotyczące jego wpływu są różne, ale badanie przeprowadzone przez czołowego francuskiego ekonomistę Gabriela Zucmana wykazało, że może on przynieść nawet 250 miliardów dolarów (ponad 900 miliardów złotych) dodatkowych dochodów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: wk/kris Źródło: "Guardian" Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock