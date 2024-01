Ile wyniesie rata w programie Mieszkanie na start?

Wysokość raty i suma dopłat w programie Mieszkanie na start mogą być bardzo różne w zależności od kilku czynników. Ogromne znaczenie ma to, czy kredyt zaciąga singiel, para czy rodzina z dziećmi. Jarosław Sadowski z Expandera wyliczył, że nowy program będzie najbardziej korzystny dla rodziny z przynajmniej trójką dzieci. Przy kredycie na 400 tysięcy złotych dostanie ona w ciągu 10 lat dopłatę w wysokości prawie 229 tysięcy złotych.

Ekspert Expandera zwraca uwagę, że kredyt oferowany w ramach programu Mieszkanie na start będzie zdecydowanie bardziej atrakcyjny niż zwykły kredyt hipoteczny, ale trudniej jest go porównać do Bezpiecznego kredytu 2 proc., który funkcjonował do końca ubiegłego roku.