Jest decyzja w sprawie niższych cen paliw

Chodzi o dwie nowelizacje rozporządzeń ministra finansów i gospodarki ws. obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe oraz obniżonych stawek podatku od towarów i usług.

Zgodnie z rządowym programem "Ceny Paliwa Niżej" stawka VAT na paliwo spadła z 23 do 8 procent, a akcyzy została zmniejszona o 29 groszy w przypadku litra benzyny i o 28 groszy w przypadku oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Poprzednie rozporządzenia ws. stosowania obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwa zakładały ich obowiązywanie do 31 maja.

Motyka: niższe ceny maksymalne niewykluczone

We wtorek minister energii Miłosz Motyka poinformował, że pakiet "Ceny Paliwa Niżej" powinien zostać przedłużony co najmniej do połowy czerwca.

- To decyzja, która będzie uzależniona od rekomendacji ministra finansów, ale uważam, że powinniśmy przedłużyć program o dwa tygodnie, do połowy czerwca. Sytuacja na rynkach jest ostrożnie optymistyczna - powiedział Motyka.

Zapytany, czy w najbliższych dniach można spodziewać się niższych cen maksymalnych na stacjach, odpowiedział, że wiele na to wskazuje. - O wysokości cen decyduje odpowiedni algorytm, zależny od sytuacji na rynkach. Ta jest obecnie znacznie lepsza niż kilka tygodni temu, choć jeszcze nie na tyle, by można było zrezygnować z pakietu - dodał

"Znaczące obciążenie dla budżetu"

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w poniedziałek, że pakiet "CPN" w razie potrzeby będzie przedłużany co dwa tygodnie. Jak wyjaśnił, decyzja ta wynika z wysokich kosztów programu.

- Program CPN został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić ministrowi finansów elastyczność w jego realizacji. Kosztuje on podatników około 1,6 miliarda złotych miesięcznie, co stanowi znaczące obciążenie dla budżetu. Dlatego program będzie przedłużany tak długo, jak będzie to konieczne, jednak musimy mieć na uwadze ograniczenia finansów publicznych - podkreślił Domański.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, resort energii publikuje każdego dnia obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw. Ustalona cena maksymalna zaczyna obowiązywać od dnia następującego po jej ogłoszeniu w Monitorze Polskim. W przypadku publikacji przed dniami wolnymi od pracy lub świętami, stawka utrzymuje ważność do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż paliw po cenie wyższej niż maksymalna zagrożona jest karą finansową sięgającą nawet 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

