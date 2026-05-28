Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Jest decyzja w sprawie niższych cen paliw

|
temat paliwa
Miłosz Motyka o przedłużeniu pakietu "Ceny Paliwa Niżej"
Źródło wideo: Radio ZET
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Rząd przedłużył obowiązywanie obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwa do 15 czerwca bieżącego roku - wynika z rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw.

Chodzi o dwie nowelizacje rozporządzeń ministra finansów i gospodarki ws. obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe oraz obniżonych stawek podatku od towarów i usług.

Zgodnie z rządowym programem "Ceny Paliwa Niżej" stawka VAT na paliwo spadła z 23 do 8 procent, a akcyzy została zmniejszona o 29 groszy w przypadku litra benzyny i o 28 groszy w przypadku oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Poprzednie rozporządzenia ws. stosowania obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwa zakładały ich obowiązywanie do 31 maja.

Co z programem obniżki cen paliw? Minister komentuje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co z programem obniżki cen paliw? Minister komentuje

Z kraju

Motyka: niższe ceny maksymalne niewykluczone

We wtorek minister energii Miłosz Motyka poinformował, że pakiet "Ceny Paliwa Niżej" powinien zostać przedłużony co najmniej do połowy czerwca.

- To decyzja, która będzie uzależniona od rekomendacji ministra finansów, ale uważam, że powinniśmy przedłużyć program o dwa tygodnie, do połowy czerwca. Sytuacja na rynkach jest ostrożnie optymistyczna - powiedział Motyka.

Zapytany, czy w najbliższych dniach można spodziewać się niższych cen maksymalnych na stacjach, odpowiedział, że wiele na to wskazuje. - O wysokości cen decyduje odpowiedni algorytm, zależny od sytuacji na rynkach. Ta jest obecnie znacznie lepsza niż kilka tygodni temu, choć jeszcze nie na tyle, by można było zrezygnować z pakietu - dodał

"Znaczące obciążenie dla budżetu"

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w poniedziałek, że pakiet "CPN" w razie potrzeby będzie przedłużany co dwa tygodnie. Jak wyjaśnił, decyzja ta wynika z wysokich kosztów programu.

- Program CPN został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić ministrowi finansów elastyczność w jego realizacji. Kosztuje on podatników około 1,6 miliarda złotych miesięcznie, co stanowi znaczące obciążenie dla budżetu. Dlatego program będzie przedłużany tak długo, jak będzie to konieczne, jednak musimy mieć na uwadze ograniczenia finansów publicznych - podkreślił Domański.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, resort energii publikuje każdego dnia obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw. Ustalona cena maksymalna zaczyna obowiązywać od dnia następującego po jej ogłoszeniu w Monitorze Polskim. W przypadku publikacji przed dniami wolnymi od pracy lub świętami, stawka utrzymuje ważność do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż paliw po cenie wyższej niż maksymalna zagrożona jest karą finansową sięgającą nawet 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
35 min
shutterstock_1503082556
Komputer psuje oczy? Ekspert obala mit
TVN24
57 min
pc
NFT: przełom czy niewypał?
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Ceny paliwpaliwa
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
pozar-skl
Duży pożar lasu. "Sytuacja jest groźna"
Wołomin
złoto sztabki złota w banku
Setki sztabek złota w domu byłego urzędnika. Oto jak je zdobył
Maciej Wacławik
Flagę UE "wciska pod kaloryfer". Czy tak?
Sędzia wcisnęła unijną flagę pod grzejnik. Czy tak?
Gabriela Sieczkowska
Proces Łukasza Żaka
Sąd kończy przesłuchania w sprawie tragedii na Łazienkowskiej. Co zeznali ratownicy?
WARSZAWA
Michał Woś
Decyzja sądu w sprawie Wosia. Prokuratura: nie podważa zasadności
TVN24
Pożar w Lutolu (Lubuskie)
Ogromny pożar chlewni. Wiele zwierząt nie przeżyło
TVN24
kroplowka shutterstock_2289663457
Niepozorne objawy, poważna choroba. Te nowotwory długo rozwijają się po cichu
TVN24
Śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zapytali czata AI o objawy i wezwali ratowników. Chłopcy uratowali koleżankę
TVN24
Pamela Bondi i Donald Trump
Trump zwolnił ją z pracy, później usłyszała diagnozę
TVN24
Donald Tusk
Tusk: nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś wpadł na tak niemądry pomysł
TVN24
Zbigniew Kapiński
Żurek apeluje do Kapińskiego. "Jeszcze nie jest za późno"
NEWS MICHALSKIEGO
Przymrozek
Powrót przymrozków. Alarmy w dziewięciu województwach
METEO
Karol Nawrocki
Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć
TVN24
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył
TVN24
Czesław Mroczek
PiS o zatrzymanych "chłopcach". Wiceminister: nie bierzcie w obronę przestępców
TVN24
Marek K.
"Wielki Mistrz" opuszcza więzienie. W jego dyskotece zaginął 16-latek
Martyna Sokołowska
Teheran, Iran
Media: Iran i USA osiągnęły porozumienie. Czekają jeszcze na ruch Trumpa
TVN24
Moment wypadku zarejestrował monitoring
14-latka potrącona na przejściu. Prokurator oskarżył dwóch policjantów
TVN24
Na miejscu pracują służby (zdjęcie ilustracyjne)
Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów
TVN24
Lewandowski Bedoes Łatwogang
Lewandowski, Łatwogang i Bedoes spotkali się z podopiecznymi Cancer Fighters
TVN24
Wschodnia Obwodnica Warszawy planowana jest przez dzielnicę Wesoła
Wschodnia Obwodnica Warszawy opóźniona. Są nowe terminy
WARSZAWA
Deszczowo, wietrznie, wiosna
Niż wciśnie się nad Polskę. Miejscami spadnie solidna porcja deszczu
METEO
JSW
Państwowa spółka uruchomiła odprawy. Tyle dostaną górnicy
"Odmówił uklęknięcia" w meczecie. Jeden szczegół nie pasuje
FAŁSZMiał klęknąć "do modlitwy", ale odmówił. Co się wydarzyło w meczecie
Zuzanna Karczewska
Bawół przypominający Donalda Trumpa stał się viralem
Uznano, że wygląda jak Donald Trump. To uratowało mu życie
METEO
Albert Manifold
Kryzys w BP narasta. Ostre słowa byłego przewodniczącego po zwolnieniu
Ze świata
imageTitle
Lewandowski zabrał głos w sprawie przyszłości. "Coś się kończy, coś zaczyna"
EUROSPORT
Ruczaj w Krakowie
To stwierdzenie komisarza Krakowa wywołało w mieście konsternację
Bartłomiej Plewnia
Skwar w Rzymie w środę 27 maja
Gorąco aż strach. Turyn bez prądu, w Rzymie odkształciły się tory
METEO
Donald Trump
Biały Dom dementuje informacje o Iranie. Trump zabrał głos
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica