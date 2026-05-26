Bezrobocie w kwietniu. Nowe dane

Bezrobocie w Polsce
Stopa bezrobocia w kwietniu 2026 wyniosła 6 procent - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W marcu była ona na poziomie 6,1 procent.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w kwietniu utrzymała się na poziomie 6,0 proc.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w kwietniu 934,3 tys. wobec 949,8 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 89,3 tys. wobec 99,6 tys. poprzednio.

Komentarze ekonomistów

"Zatrudnienie (-0,9% --> -0,9% r/r) pozostało stabilne w kwietniu. Przez ostatnie kwartały obserwujemy raczej wyłącznie lekkie zmiany kompozycji – w zasadzie od początku pandemii systematycznie spada zatrudnienie w przemyśle, kosztem transportu i innych usług" - ocenili ekonomiści mBanku.

Jak dodali, "nadchodzące miesiące przyniosą raczej niewielkie zmiany wskaźników dot. zatrudnienia. Lekką uwagę może przykuwać stopa bezrobocia - począwszy od kwietnia zaczęła opadać zgodnie z sezonowym trendem".

Źródło: PAP, tvn24.pl
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
