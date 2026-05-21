Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Były funkcjonariusz BOR z zarzutem. Chodzi o wypadek Beaty Szydło

|
W wyniku zderzenia fiata seicento z rządową limuzyną ucierpiała Beata Szydło
Sprawa wypadku byłej premier Beaty Szydło
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Kolejny były funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu usłyszał zarzut składania fałszywych zeznań w związku z wypadkiem kolumny z ówczesną premier Beatą Szydło. Do zdarzenia doszło w 2017 roku w Oświęcimiu. Zarzuty w tym śledztwie usłyszało w sumie dziesięć osób.

O kolejnej osobie podejrzanej prokuratura poinformowała w czwartkowym komunikacie. Jak podała, w minioną środę kolejnemu byłemu funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu przedstawiono zarzut składania fałszywych zeznań i wykonano z podejrzanym czynności procesowe.

Szydło nie pojawiła się na przesłuchaniu. Prokurator czekał ponad godzinę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szydło nie pojawiła się na przesłuchaniu. Prokurator czekał ponad godzinę

Polska

- Na tym etapie postępowania Prokuratura Regionalna w Białymstoku nie informuje o postawie procesowej podejrzanego z uwagi na to, iż przesłuchanie nastąpiło w trybie niejawnym - poinformował w komunikacie prokurator Marek Bogacewicz z tej prokuratury.

Dodał, że nie było potrzeby stosowania wobec podejrzanego środków zapobiegawczych. Przy postawionym podejrzanemu zarzucie grozi do ośmiu lat więzienia.

Wypadek kolumny z Beatą Szydło. Oświęcim, 2017 rok
Wypadek kolumny z Beatą Szydło. Oświęcim, 2017 rok
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Grygiel

10 osób podejrzanych

Do tej pory w tym śledztwie zarzuty usłyszało łącznie dziesięć osób, w tym jest dziewięciu byłych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (część z nich to obecnie funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa). Dziesiątym podejrzanym jest osoba cywilna - mieszkaniec Oświęcimia.

Sprawa dotycząca funkcjonariuszy ówczesnego Biura Ochrony Rządu to wyłączony wątek większego śledztwa związanego z wypadkiem w Oświęcimiu.

Kolejne wykroczenia Łukasza Mejzy. Szybka jazda i telefon podczas jazdy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejne wykroczenia Łukasza Mejzy. Szybka jazda i telefon podczas jazdy

Lubuskie

Zostało ono wszczęte wiosną 2025 roku, a zespół czterech prokuratorów bada m.in., czy w latach 2017-2023 nie doszło do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych podczas wykonywania obowiązków służbowych w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego Prokuratury Okręgowej w Krakowie, a następnie w postępowaniu sądowym w pierwszej instancji i w postępowaniu odwoławczym.

Śledztwo dotyczy też samego wypadku z 10 lutego 2017 roku z udziałem aut z kolumny rządowej i Fiata Seicento, w wyniku którego pasażerowie jednego z tych samochodów i ówczesna premier Beata Szydło doznali obrażeń.

Miażdżący raport dotyczący prokuratorskiego postępowania ws. wypadku kolumny Beaty Szydło (15.01.2025)
Źródło: TVN24

Kolejny wątek śledztwa dotyczy zeznawania nieprawdy i zatajania prawdy podczas składania zeznań - w charakterze świadków - przez ówczesnych funkcjonariuszy BOR co do okoliczności wypadku. Chodzi przede wszystkim o kwestię używania sygnałów dźwiękowych podczas przejazdu kolumny rządowej. Zeznania funkcjonariuszy BOR były dowodami w śledztwie w Krakowie, a potem w procesie przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu oraz w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

Ostatni wątek dotyczy policjantów i prokuratorów; tu śledczy również badają, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków podczas zabezpieczania dowodów na miejscu wypadku, jeszcze przed formalnym wszczęciem śledztwa dotyczącego okoliczności tego zdarzenia.

Kto najwięcej? Tak posłowie wydają publiczne pieniądze
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kto najwięcej? Tak posłowie wydają publiczne pieniądze

Patryk Michalski

Funkcjonariusze zawieszeni

W oparciu o zasady ekonomiki procesowej (są szanse na wcześniejsze zakończenie postępowania w tym zakresie), białostocki zespół prokuratorski wyłączył z tego dużego śledztwa wątek dotyczący funkcjonariuszy dawnego BOR.

Zarzuty dziewięciu osobom były przedstawiane podczas czynności przeprowadzonych od połowy lutego do końca marca tego roku, teraz przedstawiono je kolejnemu byłemu funkcjonariuszowi BOR. Ci z nich, którzy zatrudnieni zostali w SOP, są zawieszeni w czynnościach służbowych.

W śledztwie krakowskiej prokuratury badającej okoliczności wypadku w Oświęcimiu, kierowca Seicento - Sebastian Kościelnik - został oskarżony o nieumyślne spowodowanie tego wypadku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"W praktyce i metaforycznie został przejechany przez polskie państwo"

Polska

W połowie marca 2018 r. krakowska prokuratura okręgowa wystąpiła do sądu w Oświęcimiu o uznanie winy z warunkowym umorzeniem postępowania na okres próby jednego roku. W lipcu 2020 r. sąd ten uznał, że kierowca Fiata jest winny nieumyślnego spowodowania wypadku. Zarazem warunkowo umorzył postępowanie na rok. Sąd uznał, że także kierowca BOR złamał przepisy.

W lutym 2023 roku Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał wyrok dla kierowcy.

Sprawa wypadku kolumny rządowej w Oświęcimiu znalazła się w raporcie Prokuratury Krajowej z audytu spraw z lat 2016-2023, w których stwierdzono nieprawidłowości.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
53 min
pc
Gdzie jest granica? "Im jestem starszy, tym łatwiej mi powiedzieć 'nie'"
Monika Olejnik
36 min
pc
Dalej pójdę sama
Archiwum zbrodni
45 min
2111_atak_bokser
Był na imprezie, gdy to się stało. "Strach, którego w życiu nie znałem"
TVN24+ Originals
Udostępnij:
Tagi:
OświęcimBeata SzydłoMałopolskaWypadkiWypadekWypadek Beaty Szydło
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Polska
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Powiśle
Milion złotych strat po wypadku na torach. Prokuratura blokuje majątki podejrzanych
WARSZAWA
Łatwogang
Łatwogang przerywa milczenie. Ogłosił kolejną akcję
Polska
Pracowali w szkole podstawowej
Skazany za przestępstwo seksualne na szkolnym korytarzu. Rodzice oburzeni
Lublin
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
Świat
Radosław Sikorski
Sikorski z komunikatem do Rosji. "Nie macie prawa"
Świat
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Dwie opiekunki zatrzymane
Dariusz Gałązka
Ben-Gvir
"Przez pięć lat ten pan do Polski nie wjedzie". Szef MSWiA o izraelskim ministrze
Świat
Śledztwo prowadzi szczecińska prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje 19-letni strażnik graniczny, dwaj inni trafili do szpitala
Szczecin
pap_20200506_0E8 (1)
Jacek Żalek zatrzymany przez CBA
Maciej Duda, Robert Zieliński
Vanessa Trump
Vanessa Trump z diagnozą nowotworu. "To nie są wieści, których ktoś się spodziewa"
Świat
Tajlandia. Księżniczka Bajrakitiyabha
Córka króla jest w śpiączce. Komunikat pałacu
Świat
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dwa lata temu pod łóżkiem znaleźli pieniądze, teraz je dostali
Kujawsko-Pomorskie
Ambulans zatrzymano w Sosnowcu
Ambulans na sygnale, w środku pijany kierowca
22.10.2024 Zielona Gora , ulica Sienkiewicza . Dzialka ktora firma Cinkciarz.pl wynajmowala na parking
Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA. Mamy więcej szczegółów
BIZNES
14 min
pc
Takiej wypowiedzi jeszcze nie było. Szok i pospieszne tłumaczenia
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Kobieta została zatrzymana po ataku na pielęgniarkę
Uderzyła pielęgniarkę pięścią w twarz
WARSZAWA
Donald Trump
Takiej rozmowy nie było od 47 lat. Chiny wyrażają sprzeciw
Świat
Kierowca MPK podbiegł i wystraszył agresywnego psa
Zatrzymał autobus i pomógł kobiecie atakowanej przez psa
Łódź
shutterstock_2433766149
Gracze kontra wydawcy. Parlament Europejski szuka kompromisu
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Jaki paszport otrzymał Ziobro? Jest nowy wątek
Aleksandra Sapeta
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
To jednak nie był wypadek? Sprzeczne zeznania syna miliardera
Świat
pap_20160115_0KL
Burza wokół wpisu Ochotniczych Hufców Pracy. MRiPS: grafika była niefortunna
BIZNES
Huragan Florence
Taki będzie tegoroczny sezon huraganowy
METEO
Wywiad z Andrzejem Poczobutem
Poczobut: świadomość, że syn rośnie beze mnie, była najbardziej bolesna
Samochód-zabawka z zamontowanym silnikiem
"Paliwo jest za drogie, więc robię, co mogę". Mini samochód 30-latka hitem sieci
Świat
Donald Trump
Córka Castro ostrzega USA. "To może zadecydować o krwawej łaźni"
Świat
Senat
"Wszyscy dosłownie" senatorowie PiS zgodzili się z politykiem KO
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica